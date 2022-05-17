Стадион: Bolt Arena
21' Желтая карточкаВирта Эмели
0:1
45' ГолПирттийоки Юхо
1:1
50' ГолРадулович Боян
53' Желтая карточкаMartinos Christofi
2:1
56' ГолХетемай Перпарим
68' Желтая карточкаЭмсис Эдуард
74' Желтая карточкаМурило
2:2
84' ГолПеннинкангас Теему
3:2
89' ГолСерраренс Фабиан
Ход матча
21'
45'
0:1
50'
1:1
56'
2:1
68'
74'
84'
89'
3:2
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
6
Жаир
20
Мурило
37
Танака
Атому
26
Мемола
Хюсен
70
Эмсис
Эдуард
10
Вирта
Эмели
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мемола ХюсенЗащитник
-
70 Эмсис ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Энрике АланЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Berat Koese
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
История личных встреч
ХИК
Лахти
35 матчей
80%
20%
28 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
20 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед
49 матчей
57.1%
22.4%
20.5%
28 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
40.8%
40.8%
18.4%
20 побед 20 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.8%
38.8%
20.4%
20 побед 19 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2
ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лахти - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Лахти - Хонка 0:2 Лахти - КуПС 0:1
ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2