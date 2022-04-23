Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
1:0
14' ГолВелинтон Жуниор
22' Желтая карточкаFrimpong
Ход матча
14'
1:0
22'
18
Муфи
Фахд
26
Гомес
Сана
76
Карлинос
70
Ангуло
Иван
23
Frimpong
35
Жефферсон
IV
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
26 Гомес СанаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
76 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Лазаар АшрафЗащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Bruno Reis2
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 FrimpongЗащитник
- Полузащитник
-
35 ЖефферсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 КевинВратарь
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
-
13 Матеус СилваЗащитник
- Полузащитник
-
16 Мане СориПолузащитник
-
66 Рамос РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Портимоненсе
Морейренсе
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|4
|0.13
|Боа Морте Аилтон
|3 (1)
|0.1
|Карлинос
|2
|0.06
|Поссиньоло Лукас
|2
|0.06
|Гомеш Бету
|2
|0.06
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.03
|Виллиан II
|1
|0.03
|Накацзима Шоя
|1
|0.03
|Канде Фали
|1
|0.03
|Апонса Вилинтон
|1
|0.03
|Муфи Фахд
|1
|0.03
|Ангуло Иван
|1
|0.03
|Матуш Рикарду
|1
|0.03
|Са Педру
|1
|0.03
|Лукинья
|1
|0.03
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.03
|Фабрисио Месиас
|1 (1)
|0.03
|Релвас Филипе
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6
|0.19
|Мартинс Рафаэл VI
|6 (1)
|0.19
|Ян III
|5 (2)
|0.16
|Жефферсон IV
|2
|0.06
|Витория Стивен
|2 (1)
|0.06
|Ласерда Дерик
|1
|0.03
|Перес Фелипе
|1
|0.03
|Миральяс Кевин
|1
|0.03
|Паулинью Паулу
|1
|0.03
|Валтерсон
|1
|0.03
|Сантос Пабло
|1
|0.03
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поссиньоло Лукас
|12
|1
|Виллиан II
|11
|1
|Энрике Педро VI
|8
|0
|Карлинос
|7
|0
|Муфи Фахд
|5
|1
|Фернандес Лукас IV
|5
|1
|Са Педру
|4
|1
|Релвас Филипе
|4
|1
|Велинтон Жуниор
|5
|0
|Канде Фали
|5
|0
|Португал Самуэл
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Лукинья
|4
|0
|Апонса Вилинтон
|4
|0
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Да Коста Жульен
|3
|0
|Имбула Ганелли
|2
|0
|Фабрисио Месиас
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Накацзима Шоя
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Sapara
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пачеку Фабиу
|9
|2
|Витория Стивен
|9
|2
|Камара Ибраима III
|8
|0
|Жорж Артур
|8
|0
|Росич Лазар
|7
|0
|Паулинью Паулу
|5
|0
|Ян III
|5
|0
|Валтерсон
|4
|0
|Ласерда Дерик
|4
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|4
|0
|Кевин
|4
|0
|Луис Андре V
|3
|0
|Перес Фелипе
|3
|0
|Соареш Филипе
|3
|0
|Пасинато Матеус
|3
|0
|Франко Гонсало
|3
|0
|Консейсау Родригу
|1
|1
|Frimpong
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Сантос Пабло
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Галего
|2
|0
|Ямбор Никола
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Силва Матеус II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
4
40%
76-90
Пропущено
19
27
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
5
26%
6
22%
31-45
4
21%
3
11%
46-60
4
21%
8
30%
30%
61-75
3
16%
6
22%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
6
43%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
23
20
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
9%
1
5%
1-15
5
22%
5
25%
16-30
4
17%
5
25%
31-45
5
22%
1
5%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
5
22%
5
25%
76-90
Забито
26
27
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
10 Не забивали 13
3
12%
1
4%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
8
31%
4
15%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
8
31%
9
33%
76-90
Пропущено
42
47
19 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 26
3
7%
1
2%
1-15
7
17%
9
19%
16-30
9
21%
11
23%
31-45
9
21%
4
9%
46-60
6
14%
11
23%
61-75
8
19%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Порту - Портимоненсе 7:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Белененсеш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2
Эшторил - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Визела - Портимоненсе 1:1 Санта-Клара - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Тондела 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3
Морейренсе
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Морейренсе - Тондела 2:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1 Пасуш де Феррейра - Морейренсе 2:1
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Маритиму 0:1 Арока - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Порту 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1 Брага - Морейренсе 2:0 Морейренсе - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Визела - Морейренсе 0:1 Тондела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Эшторил 1:0 Мафра - Морейренсе 3:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Морейренсе - Жил Висенте 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|30
|26
|4
|0
|79 - 19
|82
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|59 - 20
|73
|3.
|Бенфика
|Заявка
|30
|21
|4
|5
|75 - 29
|67
|4.
|Брага
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|47 - 28
|56
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|42 - 32
|47
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|42 - 38
|42
|7.
|Маритиму
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|36 - 39
|36
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|27 - 38
|36
|9.
|Портимоненсе
|1:0 Заявка
|31
|9
|8
|14
|28 - 41
|35
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|33 - 47
|35
|11.
|Эшторил
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|32 - 36
|35
|12.
|Боавишта
|Заявка
|30
|6
|15
|9
|34 - 45
|33
|13.
|Визела
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|33 - 49
|32
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|36 - 46
|29
|15.
|Арока
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|29 - 53
|27
|16.
|Морейренсе
|0:1 Заявка
|31
|6
|8
|17
|28 - 47
|26
|17.
|Тондела
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|37 - 60
|25
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|19 - 49
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|44 - 9
|41
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|3.
|Бенфика
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 15
|32
|4.
|Брага
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 21
|26
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|7.
|Боавишта
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|19 - 16
|21
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 18
|20
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|10.
|Маритиму
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 15
|18
|11.
|Визела
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|13.
|Портимоненсе
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 18
|16
|15.
|Эшторил
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 19
|16
|16.
|Морейренсе
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 20
|15
|17.
|Арока
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 29
|15
|18.
|Тондела
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|21 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|35 - 10
|41
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 13
|36
|3.
|Бенфика
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|39 - 14
|35
|4.
|Брага
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Эшторил
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|7.
|Портимоненсе
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 22
|19
|8.
|Маритиму
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 24
|18
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 19
|16
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 19
|16
|11.
|Визела
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 29
|14
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 28
|13
|13.
|Боавишта
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 29
|12
|14.
|Арока
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|15.
|Морейренсе
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 27
|11
|16.
|Тондела
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 30
|11
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|13 - 26
|9
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|6 - 23
|6
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:0 Морейренсе
Исход игры
Портимоненсе
60% (63)
Ничья
34.3% (36)
Морейренсе
5.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
16.67% (17)
Меньше
83.33% (85)
Обе команды забьют
Да
50.98% (52)
Нет
49.02% (50)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
45.7% (48)
1:1 Ничья
33.3% (35)
2:1 Портимоненсе
11.4% (12)
1:2 Морейренсе
4.8% (5)
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