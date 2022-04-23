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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Портимоненсе
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Морейренсе
0'
1:0
14' Гол
Велинтон Жуниор
22' Желтая карточка
Frimpong
42'

Ход матча

14'
Велинтон Жуниор
1:0
22'
 
Frimpong
Прогнозы 105
Портимоненсе 60% (63)
X 34.3% (36)
Морейренсе 5.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Морейренсе
2.47
3.30
3.04
Все Коэффициенты
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
44
Энрике
Педро
VI
26
Гомес
Сана
22
Релвас
Филипе
6
Жоку
Энрике
76
Карлинос
9
Фабрисио
Месиас
10
Накацзима
Шоя
70
Ангуло
Иван
93
Велинтон
Жуниор
14
Пасинато
Матеус
77
Паулинью
Паулу
4
Жорж
Артур
3
Росич
Лазар
23
Frimpong
6
Пачеку
Фабиу
35
Жефферсон
IV
27
Ласерда
Дерик
88
Франко
Гонсало
87
Миральяс
Кевин
99
Мартинс
Рафаэл
VI
Портимоненсе
4-2-3-1
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Морейренсе

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:3
ПЛ
1:1
ПВЛ
3:0
ПВЛ
1:1
ГЛ
1:2
ГЛ
2:0
КЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 4 0.13
Боа Морте Аилтон 3 (1) 0.1
Карлинос 2 0.06
Поссиньоло Лукас 2 0.06
Гомеш Бету 2 0.06
Фернандес Лукас IV 1 0.03
Виллиан II 1 0.03
Накацзима Шоя 1 0.03
Канде Фали 1 0.03
Апонса Вилинтон 1 0.03
Муфи Фахд 1 0.03
Ангуло Иван 1 0.03
Матуш Рикарду 1 0.03
Са Педру 1 0.03
Лукинья 1 0.03
Оливейро Андерсон II 1 0.03
Фабрисио Месиас 1 (1) 0.03
Релвас Филипе 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 0.19
Мартинс Рафаэл VI 6 (1) 0.19
Ян III 5 (2) 0.16
Жефферсон IV 2 0.06
Витория Стивен 2 (1) 0.06
Ласерда Дерик 1 0.03
Перес Фелипе 1 0.03
Миральяс Кевин 1 0.03
Паулинью Паулу 1 0.03
Валтерсон 1 0.03
Сантос Пабло 1 0.03
Камара Ибраима III 0 0
Амадор Педру 0 0
Консейсау Родригу 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поссиньоло Лукас 12 1
Виллиан II 11 1
Энрике Педро VI 8 0
Карлинос 7 0
Муфи Фахд 5 1
Фернандес Лукас IV 5 1
Са Педру 4 1
Релвас Филипе 4 1
Велинтон Жуниор 5 0
Канде Фали 5 0
Португал Самуэл 4 0
Ангуло Иван 4 0
Лукинья 4 0
Апонса Вилинтон 4 0
Эвертон Перейра 3 0
Да Коста Жульен 3 0
Имбула Ганелли 2 0
Фабрисио Месиас 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Жуниор Ренато 2 0
Накацзима Шоя 1 0
Круз Джеферсон 1 0
Гомеш Бету 1 0
Sapara 1 0
Жоку Энрике 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пачеку Фабиу 9 2
Витория Стивен 9 2
Камара Ибраима III 8 0
Жорж Артур 8 0
Росич Лазар 7 0
Паулинью Паулу 5 0
Ян III 5 0
Валтерсон 4 0
Ласерда Дерик 4 0
Мартинс Рафаэл VI 4 0
Кевин 4 0
Луис Андре V 3 0
Перес Фелипе 3 0
Соареш Филипе 3 0
Пасинато Матеус 3 0
Франко Гонсало 3 0
Консейсау Родригу 1 1
Frimpong 2 0
Жефферсон IV 2 0
Сантос Пабло 2 0
Конте Абду 2 0
Галего 2 0
Ямбор Никола 1 0
Рамос Рубен 1 0
Силва Матеус II 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
4
40%
76-90

Пропущено

19
27
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
5
26%
6
22%
31-45
4
21%
3
11%
46-60
4
21%
8
30%
30%
61-75
3
16%
6
22%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
6
43%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

23
20
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
9%
1
5%
1-15
5
22%
5
25%
16-30
4
17%
5
25%
31-45
5
22%
1
5%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
5
22%
5
25%
76-90

Забито

26
27
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
10 Не забивали 13
3
12%
1
4%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
8
31%
4
15%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
8
31%
9
33%
76-90

Пропущено

42
47
19 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 26
3
7%
1
2%
1-15
7
17%
9
19%
16-30
9
21%
11
23%
31-45
9
21%
4
9%
46-60
6
14%
11
23%
61-75
8
19%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Порту - Портимоненсе 7:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Белененсеш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2
Эшторил - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Визела - Портимоненсе 1:1 Санта-Клара - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Тондела 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3
Морейренсе
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Морейренсе - Тондела 2:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1 Пасуш де Феррейра - Морейренсе 2:1
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Маритиму 0:1 Арока - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Порту 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1 Брага - Морейренсе 2:0 Морейренсе - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Визела - Морейренсе 0:1 Тондела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Эшторил 1:0 Мафра - Морейренсе 3:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Морейренсе - Жил Висенте 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 30 26 4 0 79 - 19 82
2. Спортинг Л Заявка 30 23 4 3 59 - 20 73
3. Бенфика Заявка 30 21 4 5 75 - 29 67
4. Брага Заявка 30 16 8 6 47 - 28 56
5. Жил Висенте Заявка 30 12 11 7 42 - 32 47
6. Витория Гимарайнш Заявка 30 12 6 12 42 - 38 42
7. Маритиму Заявка 30 9 9 12 36 - 39 36
8. Пасуш де Феррейра Заявка 30 9 9 12 27 - 38 36
9. Портимоненсе 1:0 Заявка 31 9 8 14 28 - 41 35
10. Санта-Клара Заявка 30 8 11 11 33 - 47 35
11. Эшторил Заявка 30 8 11 11 32 - 36 35
12. Боавишта Заявка 30 6 15 9 34 - 45 33
13. Визела Заявка 31 7 11 13 33 - 49 32
14. Фамаликан Заявка 30 6 11 13 36 - 46 29
15. Арока Заявка 31 6 9 16 29 - 53 27
16. Морейренсе 0:1 Заявка 31 6 8 17 28 - 47 26
17. Тондела Заявка 30 7 4 19 37 - 60 25
18. Белененсеш Заявка 30 5 9 16 19 - 49 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 15 13 2 0 44 - 9 41
2. Спортинг Л Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
3. Бенфика Заявка 15 10 2 3 36 - 15 32
4. Брага Заявка 15 8 4 3 25 - 13 28
5. Санта-Клара Заявка 15 7 5 3 20 - 21 26
6. Витория Гимарайнш Заявка 15 8 2 5 28 - 19 26
7. Боавишта Заявка 15 4 9 2 19 - 16 21
8. Жил Висенте Заявка 15 5 5 5 21 - 18 20
9. Пасуш де Феррейра Заявка 15 5 5 5 18 - 19 20
10. Маритиму Заявка 15 4 6 5 19 - 15 18
11. Визела Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
12. Белененсеш Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
13. Портимоненсе 1:0 Заявка 16 4 4 8 13 - 19 16
14. Фамаликан Заявка 15 3 7 5 16 - 18 16
15. Эшторил Заявка 15 3 7 5 18 - 19 16
16. Морейренсе 0:1 Заявка 15 4 3 8 17 - 20 15
17. Арока Заявка 15 4 3 8 14 - 29 15
18. Тондела Заявка 15 4 2 9 21 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 15 13 2 0 35 - 10 41
2. Спортинг Л Заявка 15 11 3 1 33 - 13 36
3. Бенфика Заявка 15 11 2 2 39 - 14 35
4. Брага Заявка 15 8 4 3 22 - 15 28
5. Жил Висенте Заявка 15 7 6 2 21 - 14 27
6. Эшторил Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
7. Портимоненсе 1:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 22 19
8. Маритиму Заявка 15 5 3 7 17 - 24 18
9. Витория Гимарайнш Заявка 15 4 4 7 14 - 19 16
10. Пасуш де Феррейра Заявка 15 4 4 7 9 - 19 16
11. Визела Заявка 15 3 5 7 18 - 29 14
12. Фамаликан Заявка 15 3 4 8 20 - 28 13
13. Боавишта Заявка 15 2 6 7 15 - 29 12
14. Арока Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
15. Морейренсе 0:1 Заявка 16 2 5 9 11 - 27 11
16. Тондела Заявка 15 3 2 10 16 - 30 11
17. Санта-Клара Заявка 15 1 6 8 13 - 26 9
18. Белененсеш Заявка 15 0 6 9 6 - 23 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    44'
    Жоку Энрике получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Годфрид Фримпонг получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Велинтон Жуниор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 105
Портимоненсе 60% (63)
X 34.3% (36)
Морейренсе 5.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Морейренсе
2.47
3.30
3.04
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портимоненсе 1:0 Морейренсе онлайн

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Прогнозы на матч Портимоненсе 1:0 Морейренсе

Исход игры
Портимоненсе
60% (63)
Ничья
34.3% (36)
Морейренсе
5.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
16.67% (17)
Меньше
83.33% (85)
Обе команды забьют
Да
50.98% (52)
Нет
49.02% (50)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
45.7% (48)
1:1 Ничья
33.3% (35)
2:1 Портимоненсе
11.4% (12)
1:2 Морейренсе
4.8% (5)
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