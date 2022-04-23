Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
1:0
14' ГолВелинтон Жуниор
22' Желтая карточкаFrimpong
44' Желтая карточкаЖоку Энрике
71' Желтая карточкаЖорж Артур
74' Желтая карточкаАмадор Педру
83' Желтая карточкаЛасерда Дерик
85' Желтая карточкаПортугал Самуэл
90' Желтая карточкаВалтерсон
Ход матча
14'
1:0
22'
44'
71'
74'
75'
83'
85'
90'
90'
18
Муфи
Фахд
26
Гомес
Сана
76
Карлинос
70
Ангуло
Иван
23
Frimpong
35
Жефферсон
IV
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
26 Гомес СанаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
76 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Лазаар АшрафЗащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Bruno Reis2
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 FrimpongЗащитник
- Полузащитник
-
35 ЖефферсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 КевинВратарь
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
-
13 Матеус СилваЗащитник
- Полузащитник
-
16 Мане СориПолузащитник
-
66 Рамос РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Портимоненсе
Морейренсе
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|4
|0.13
|Боа Морте Аилтон
|3 (1)
|0.1
|Карлинос
|2
|0.06
|Поссиньоло Лукас
|2
|0.06
|Гомеш Бету
|2
|0.06
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.03
|Виллиан II
|1
|0.03
|Накацзима Шоя
|1
|0.03
|Канде Фали
|1
|0.03
|Апонса Вилинтон
|1
|0.03
|Муфи Фахд
|1
|0.03
|Ангуло Иван
|1
|0.03
|Матуш Рикарду
|1
|0.03
|Са Педру
|1
|0.03
|Лукинья
|1
|0.03
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.03
|Фабрисио Месиас
|1 (1)
|0.03
|Релвас Филипе
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6
|0.19
|Мартинс Рафаэл VI
|6 (1)
|0.19
|Ян III
|5 (2)
|0.16
|Жефферсон IV
|2
|0.06
|Витория Стивен
|2 (1)
|0.06
|Ласерда Дерик
|1
|0.03
|Перес Фелипе
|1
|0.03
|Миральяс Кевин
|1
|0.03
|Паулинью Паулу
|1
|0.03
|Валтерсон
|1
|0.03
|Сантос Пабло
|1
|0.03
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поссиньоло Лукас
|12
|1
|Виллиан II
|11
|1
|Энрике Педро VI
|8
|0
|Карлинос
|7
|0
|Муфи Фахд
|5
|1
|Фернандес Лукас IV
|5
|1
|Са Педру
|4
|1
|Релвас Филипе
|4
|1
|Велинтон Жуниор
|5
|0
|Португал Самуэл
|5
|0
|Канде Фали
|5
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Лукинья
|4
|0
|Апонса Вилинтон
|4
|0
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Да Коста Жульен
|3
|0
|Имбула Ганелли
|2
|0
|Фабрисио Месиас
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Жоку Энрике
|2
|0
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Накацзима Шоя
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Sapara
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пачеку Фабиу
|9
|2
|Витория Стивен
|9
|2
|Жорж Артур
|9
|0
|Камара Ибраима III
|8
|0
|Росич Лазар
|7
|0
|Паулинью Паулу
|5
|0
|Валтерсон
|5
|0
|Ян III
|5
|0
|Ласерда Дерик
|5
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|4
|0
|Кевин
|4
|0
|Луис Андре V
|3
|0
|Перес Фелипе
|3
|0
|Соареш Филипе
|3
|0
|Пасинато Матеус
|3
|0
|Франко Гонсало
|3
|0
|Консейсау Родригу
|1
|1
|Frimpong
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Сантос Пабло
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Галего
|2
|0
|Ямбор Никола
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Амадор Педру
|1
|0
|Силва Матеус II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
2
15%
4
40%
76-90
Пропущено
19
28
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
5%
1
4%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
5
26%
6
21%
31-45
4
21%
3
11%
46-60
4
21%
8
29%
61-75
3
16%
6
21%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
6
43%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
23
20
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
9%
1
5%
1-15
5
22%
5
25%
16-30
4
17%
5
25%
31-45
5
22%
1
5%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
5
22%
5
25%
76-90
Забито
27
27
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 10
10 Не забивали 14
4
15%
1
4%
1-15
3
11%
5
19%
16-30
8
30%
30%
4
15%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
8
30%
30%
9
33%
76-90
Пропущено
42
48
19 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 27
3
7%
2
4%
1-15
7
17%
9
19%
16-30
9
21%
11
23%
31-45
9
21%
4
8%
46-60
6
14%
11
23%
61-75
8
19%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Порту - Портимоненсе 7:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Белененсеш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2
Эшторил - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Визела - Портимоненсе 1:1 Санта-Клара - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Тондела 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3
Морейренсе
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Морейренсе - Тондела 2:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1 Пасуш де Феррейра - Морейренсе 2:1
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Маритиму 0:1 Арока - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Порту 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1 Брага - Морейренсе 2:0 Морейренсе - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Визела - Морейренсе 0:1 Тондела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Эшторил 1:0 Мафра - Морейренсе 3:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Морейренсе - Жил Висенте 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|30
|26
|4
|0
|79 - 19
|82
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|59 - 20
|73
|3.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|31
|21
|5
|5
|75 - 29
|68
|4.
|Брага
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|47 - 28
|56
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|42 - 32
|47
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|42 - 38
|42
|7.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|36 - 39
|37
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|27 - 38
|36
|9.
|Санта-Клара
|0:0 Заявка
|31
|8
|12
|11
|33 - 47
|36
|10.
|Эшторил
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|32 - 36
|35
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|28 - 41
|35
|12.
|Боавишта
|Заявка
|30
|6
|15
|9
|34 - 45
|33
|13.
|Визела
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|33 - 49
|32
|14.
|Фамаликан
|0:0 Заявка
|31
|6
|12
|13
|36 - 46
|30
|15.
|Арока
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|29 - 53
|27
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|28 - 47
|26
|17.
|Тондела
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|37 - 60
|25
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|19 - 49
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|44 - 9
|41
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|3.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 15
|33
|4.
|Брага
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|5.
|Санта-Клара
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 21
|27
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|7.
|Боавишта
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|19 - 16
|21
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 18
|20
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|10.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 15
|18
|11.
|Визела
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|13.
|Фамаликан
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Эшторил
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 19
|16
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 20
|15
|17.
|Арока
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 29
|15
|18.
|Тондела
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|21 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|35 - 10
|41
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 13
|36
|3.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|39 - 14
|35
|4.
|Брага
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Эшторил
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|7.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 24
|19
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 22
|19
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 19
|16
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 19
|16
|11.
|Визела
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 29
|14
|12.
|Фамаликан
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 28
|14
|13.
|Боавишта
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 29
|12
|14.
|Арока
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 27
|11
|16.
|Тондела
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 30
|11
|17.
|Санта-Клара
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|13 - 26
|9
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|6 - 23
|6
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:0 Морейренсе
Исход игры
Портимоненсе
60% (63)
Ничья
34.3% (36)
Морейренсе
5.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
16.67% (17)
Меньше
83.33% (85)
Обе команды забьют
Да
50.98% (52)
Нет
49.02% (50)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
45.7% (48)
1:1 Ничья
33.3% (35)
2:1 Портимоненсе
11.4% (12)
1:2 Морейренсе
4.8% (5)
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