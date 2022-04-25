Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Брага Мунисипал
33' Желтая карточкаПаулу Оливейра
1:0
54' ГолОрта Рикарду
76' Желтая карточкаПепе Кеплер
90' Желтая карточкаСильва Фабиано
90' Желтая карточкаГалено Вандерсон
Ход матча
33'
46'
54'
1:0
76'
90'
90'
16
Карму
Давид
2
Коуто
Ян
88
Каштру
Андре
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
12
Занузи
Зайду
20
Витинью
II
16
Груйич
Марко
50
Виейра
Фабиу
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
-
2 Коуто ЯнПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреНападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Фале МигелНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
11 Пепе АкиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
История личных встреч
Брага
Порту
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 21 победа
38 матчей
23.7%
18.4%
57.9%
9 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
15.8%
36.8%
47.4%
6 побед 14 ничьих 18 побед
Второй тайм
23.7%
21.1%
55.2%
9 побед 8 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|16 (3)
|0.52
|Медейруш Юри
|7 (1)
|0.23
|Оливейра Витор
|6
|0.19
|Галено Вандерсон
|4 (1)
|0.13
|Руис Абель
|2
|0.06
|Гонсалес Марио
|2
|0.06
|Раул Силва
|2
|0.06
|Моура Франсишку
|2
|0.06
|Фернандеш Рожер
|2
|0.06
|Орта Андре
|1
|0.03
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.03
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Паулу Оливейра
|1
|0.03
|Мартинш Фабиу
|1
|0.03
|Горби Жан-Батист
|1
|0.03
|Каштру Андре
|0
|0
|Сильва Фабиано
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
|Минейро Лукас
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Фале Мигел
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|19 (5)
|0.61
|Диас Луис
|13
|0.42
|Эванилсон
|13
|0.42
|Виейра Фабиу
|6
|0.19
|Пепе VI
|4
|0.13
|Отавио Эдмилсон
|3
|0.1
|Мартинес Антонио III
|3
|0.1
|Витинью II
|2
|0.06
|Занузи Зайду
|2
|0.06
|Фернандес Франсиско
|2
|0.06
|Оливейра Сержиу
|2
|0.06
|Урибе Матеус
|1
|0.03
|Пепе Кеплер
|1
|0.03
|Венделл Боргес
|1
|0.03
|Маркано Иван
|1
|0.03
|М'Бемба Шансель
|1
|0.03
|Груйич Марко
|1
|0.03
|Лодер Дэнни
|1
|0.03
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|9
|0
|Паулу Оливейра
|7
|0
|Сильва Фабиано
|6
|0
|Минейро Лукас
|4
|1
|Орта Андре
|3
|1
|Каштру Андре
|4
|0
|Орта Рикарду
|4
|0
|Матеус Лима
|4
|0
|Раул Силва
|4
|0
|Моура Франсишку
|4
|0
|Родригеш Бруну
|2
|1
|Оливейра Витор
|2
|1
|Галено Вандерсон
|3
|0
|Тормена Витор
|3
|0
|Коуто Ян
|3
|0
|Пиазон Лукас
|2
|0
|Франсержио Родригес
|2
|0
|Секейра Нуну
|2
|0
|Руис Абель
|2
|0
|Мартинш Фабиу
|1
|0
|Медейруш Юри
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
|Бута Леонарду
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепе Кеплер
|7
|1
|Отавио Эдмилсон
|8
|0
|Урибе Матеус
|6
|1
|Венделл Боргес
|6
|0
|Тареми Мехди
|3
|1
|Кошта Бруну
|4
|0
|Мариу Жоау III
|4
|0
|Груйич Марко
|2
|1
|Мартинес Антонио III
|2
|1
|М'Бемба Шансель
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|3
|0
|Витинью II
|3
|0
|Занузи Зайду
|3
|0
|Пепе VI
|3
|0
|Марчесин Агустин
|1
|1
|Маркано Иван
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Виейра Фабиу
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Эустакиу Стефен
|1
|0
|Фернандес Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
33
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
3
12%
3
9%
1-15
3
12%
3
9%
16-30
3
12%
9
27%
31-45
6
23%
8
24%
46-60
2
8%
4
12%
61-75
9
35%
6
18%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
8%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
23%
5
38%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Забито
23
44
11 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
8
18%
16-30
4
17%
14
32%
31-45
3
13%
8
18%
46-60
6
26%
7
16%
61-75
3
13%
7
16%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Забито
49
77
20 В 1-м тайме 37
29 Во 2-м тайме 40
18 Забивали первыми 21
7 Не забивали 1
8
16%
3
4%
1-15
5
10%
11
14%
16-30
7
14%
23
30%
30%
31-45
9
18%
16
21%
46-60
8
16%
11
14%
61-75
12
24%
13
17%
76-90
Пропущено
27
22
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 19
2
7%
3
14%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
6
22%
7
32%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
10
37%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эшторил - Брага 0:0 Глазго Рейнджерс - Брага 3:1 Визела - Брага 0:1 Брага - Глазго Рейнджерс 1:0
Брага - Бенфика 3:2 Портимоненсе - Брага 1:2 Монако - Брага 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Брага - Монако 2:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 0:0 Брага - Шериф 2:0 Тондела - Брага 0:1 Шериф - Брага 2:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2 Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2
Порту
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0
Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|79 - 20
|82
|2.
|Спортинг Л
|1:0 Заявка
|31
|24
|4
|3
|60 - 20
|76
|3.
|Бенфика
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|75 - 29
|68
|4.
|Брага
|Заявка
|31
|17
|8
|6
|48 - 28
|59
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|31
|12
|12
|7
|43 - 33
|48
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|43 - 39
|43
|7.
|Маритиму
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|38 - 41
|37
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|28 - 39
|37
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|35 - 49
|36
|10.
|Эшторил
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|34 - 38
|36
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|28 - 41
|35
|12.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|31
|6
|15
|10
|34 - 46
|33
|13.
|Визела
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|33 - 49
|32
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|36 - 46
|30
|15.
|Арока
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|29 - 53
|27
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|28 - 47
|26
|17.
|Тондела
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|38 - 61
|26
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|21 - 51
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|44 - 9
|41
|2.
|Спортинг Л
|1:0 Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|3.
|Бенфика
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 15
|33
|4.
|Брага
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 23
|27
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 19
|21
|8.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|16
|4
|9
|3
|19 - 17
|21
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|10.
|Маритиму
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 15
|18
|11.
|Визела
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|13.
|Эшторил
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 18
|16
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 20
|15
|17.
|Арока
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 29
|15
|18.
|Тондела
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 11
|41
|2.
|Спортинг Л
|1:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 13
|39
|3.
|Бенфика
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|39 - 14
|35
|4.
|Брага
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Эшторил
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|7.
|Маритиму
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 22
|19
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|10 - 20
|17
|11.
|Визела
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 29
|14
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 28
|14
|13.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 29
|12
|14.
|Арока
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 27
|11
|16.
|Тондела
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 30
|11
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|13 - 26
|9
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 25
|7
Прогнозы на матч Брага 1:0 Порту
Исход игры
Брага
1.6% (2)
Ничья
13.5% (17)
Порту
84.9% (107)
Тотал 2.5
Больше
60.75% (65)
Меньше
39.25% (42)
Обе команды забьют
Да
72.9% (78)
Нет
27.1% (29)
Популярный счёт
1:2 Порту
46.8% (59)
0:1 Порту
16.7% (21)
1:1 Ничья
10.3% (13)
0:2 Порту
6.3% (8)
2:1 Брага
1.6% (2)
1:3 Порту
1.6% (2)
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