Угловой удар заработали футболисты "Порту", но снова не клеится игра на стандартных положениях у гостей в этой встрече.

Очередной кросс в штрафную площадь мы увидели с левого фланга, но вратарь все контролировал и провел снаряд взглядом.

Галено был наказан желтой карточкой. Это второе предупреждение для госте в этом матче, нарушил правила он против Фабиано.

Момент! Отавио мог сравнять счет в матче, получил он мяч и с 10 метров пробил по воротам - выше получилось!

Всё! Финальный свисток прозвучал! Футболисты "Браги" нанесли "Порту" первое поражение в чемпионате! Автор победного гола - Рикарду Орта! Спасибо за внимание! С Вами был я, Егор Филатов! Увидимся уже завтра!

90' Целых 4 минуты добавил арбитр.

89' Стараются футболисты "Браги" уже тянуть время, никуда не спешат, подолгу контролируют игровой снаряд на своей половине поля.

88' Стандартное положение заработали футболисты "Порту", Витинья получил игровой снаряд и решился на дальний выстрел - мимо.

86' Угловой удар заработали футболисты "Порту", но вратарь "Браги" продолжает уверенно действовать на выходах. Пока он очень хорош.

85' Пять минут осталось до конца основного времени! Болельщики уже начинают стоя аплодировать футболистам "Браги".

83' Минейро из-за пределов штрафной площади пробил сильно, но вратарь уверенно справился с этой угрозой.

81' Очень бурно отреагировали запасные футболисты "Порту" на промах партнера, но игра продолжается. Есть еще время.

80' Галено! Могли сейчас сравнивать счет футболисты "Порту", затяжная атака, прострел в штрафную с левого фланга, небольшая неразбериха, а потом удар Галено с 11 метров - выше.

78' Пепе, да, да, именно тот, который играл в мадридском "Реале", сейчас сыграл очень грубо в центре, сорвал атаку и получил карточку.

76' Коштааааа! Какой момент! Один на один вышел Рикарду Орта, чудом он избежал офсайда, но вот переиграть голкипера в ближнем бою не смог, пробил он сильно, но прямо в тело.

75' Большими силами атакуют футболисты "Порту", но пройти оборону практически из всех футболистов "Браги" - достаточно сложно.

73' Очень мало времени осталось у футболистов "Порту", чтобы избежать первого поражения в этом сезоне.

72' Еще одна замена в составе "Порту", Вийера покинул пределы поля, вместо него появился Консейсау.

71' Перед матчем букмекеры за победу "Браги" давали коэффициент 4.7, а на "Порту" - 1.82. Большим фаворитами считались гости.

70' Двадцать минут осталось до конца этого матча. Футболисты "Браги" продолжают удерживать свое преимущество.

68' Отличную возможность упустил Вийера, получил он мяч уже в штрафной площади, успел, наверное, даже прицелиться, а вот исполнил крайне неудачно - выше.

67' Замену также провел и главный тренер "Браги", выпустил он Моуру, а газон покинул Аль-Мусрати.

66' И сразу еще два свежих футболиста появились у "Порту": Венделл и Галено, заменили они Зайду и Пепе.

65' Замена в составе гостевой команды была выполнена. Груич покинул пределы поля, вместо него появился Мартинес.

63' В случае победы футболисты "Браги" будут иметь 59 пунктов, но турнирное положение не изменится у них. Отрыв от 3-ой позиции составляет 9 очков.

62' Очень лояльно относится арбитр к нарушениям, редко он вступает в игру, дает игрокам бороться за мяч.

61' Руис попытался разогнать атаку своей команды, сделал он длинную передачу через все поле, но вот партнер зацепиться за игровой снаряд так и не смог.

60' Тренер "Браги" тоже явно не собирается проигрывать эту встречу, отправил он запасных футболистов линии обороны разминаться. Снимет форварда?

59' Футболисты "Порту" сразу отправились большими силами в атаку, удалось даже заработать стандарт, а вот извлечь выгоду из положения - нет.

57' Явно недоволен тренер "Порту" сейчас, отправил он запасных игроков активно разминаться, а тем временем, Пепе получил по ногам в центре поля.

56' Неожиданно начался второй тайм у нас. Всю первую половину доминировали футболисты "Порту", инициатива была на их стороне и контроль, но распечатать ворота соперника так и не удалось.

54' Г-О-О-О-О-О-Л. 1:0. Вот это уже интересно. Первое поражение "Порту" близиться? Провал в центре поля у "Порту", мяч получил Руис, избежал офсайда, добежал до линии вратарской и прострелил вдоль ворот на дальнюю, где снаряд в сетку животом переправил Орта!

53' Огоооооо! Вот это ударище! Пепе Акино из-за пределов штрафной зарядил очень сильно под перекладину - вратарь в невероятным прыжке смог отразить угрозу.

51' Немного активней начали вторую половину футболисты "Браги", теперь уже они действуют первым номером у ворот соперника.

50' Ух, как сейчас было опасно у ворот "Порту", прострел с левого фланга вдоль ворот, мяч получил Ян Коутру и пробил сильно, но мимо.

48' Вот теперь главный тренер "Порту" решил сделать изменение, достаточно активный Эванилсон покинул газон, вместо него вышел Мариу.

47' Никаких изменений в играющих составах в перерыве не было сделано.