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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Брага
1:0
Конец матча

Стадион:
Порту
0'
33' Желтая карточка
Паулу Оливейра
1:0
54' Гол
Орта Рикарду
76' Желтая карточка
Пепе Кеплер
90' Желтая карточка
Сильва Фабиано
90' Желтая карточка
Галено Вандерсон
90'+5
1
Матеус
Лима
15
Паулу
Оливейра
16
Карму
Давид
3
Тормена
Витор
2
Коуто
Ян
88
Каштру
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
57
Гомес
Родриго
II
10
Орта
Андре
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
20
Витинью
II
16
Груйич
Марко
50
Виейра
Фабиу
9
Тареми
Мехди
30
Эванилсон
Брага
3-4-3
Порту
4-4-2

История личных встреч

Брага
Порту

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 21 победа

38 матчей

23.7%
18.4%
57.9%
9 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

15.8%
36.8%
47.4%
6 побед 14 ничьих 18 побед

Второй тайм

23.7%
21.1%
55.2%
9 побед 8 ничьих 21 победа

История матчей

ПЛ
1:0
К
2:3
К
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
1:1
ПЛ
2:3
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
LC2S
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
3:1
КП
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ЛЕ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 16 (3) 0.52
Медейруш Юри 7 (1) 0.23
Оливейра Витор 6 0.19
Галено Вандерсон 4 (1) 0.13
Руис Абель 2 0.06
Гонсалес Марио 2 0.06
Раул Силва 2 0.06
Моура Франсишку 2 0.06
Фернандеш Рожер 2 0.06
Орта Андре 1 0.03
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.03
Коуто Ян 1 0.03
Паулу Оливейра 1 0.03
Мартинш Фабиу 1 0.03
Горби Жан-Батист 1 0.03
Каштру Андре 0 0
Сильва Фабиано 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Секейра Нуну 0 0
Минейро Лукас 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Фале Мигел 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 19 (5) 0.61
Диас Луис 13 0.42
Эванилсон 13 0.42
Виейра Фабиу 6 0.19
Пепе VI 4 0.13
Отавио Эдмилсон 3 0.1
Мартинес Антонио III 3 0.1
Витинью II 2 0.06
Занузи Зайду 2 0.06
Фернандес Франсиско 2 0.06
Оливейра Сержиу 2 0.06
Урибе Матеус 1 0.03
Пепе Кеплер 1 0.03
Венделл Боргес 1 0.03
Маркано Иван 1 0.03
М'Бемба Шансель 1 0.03
Груйич Марко 1 0.03
Лодер Дэнни 1 0.03
Мариу Жоау III 0 0
Корона Хесус 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 9 0
Паулу Оливейра 7 0
Сильва Фабиано 6 0
Минейро Лукас 4 1
Орта Андре 3 1
Каштру Андре 4 0
Орта Рикарду 4 0
Матеус Лима 4 0
Раул Силва 4 0
Моура Франсишку 4 0
Родригеш Бруну 2 1
Оливейра Витор 2 1
Галено Вандерсон 3 0
Тормена Витор 3 0
Коуто Ян 3 0
Пиазон Лукас 2 0
Франсержио Родригес 2 0
Секейра Нуну 2 0
Руис Абель 2 0
Мартинш Фабиу 1 0
Медейруш Юри 1 0
Лейте Диогу 1 0
Карму Давид 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Бута Леонарду 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепе Кеплер 7 1
Отавио Эдмилсон 8 0
Урибе Матеус 6 1
Венделл Боргес 6 0
Тареми Мехди 3 1
Кошта Бруну 4 0
Мариу Жоау III 4 0
Груйич Марко 2 1
Мартинес Антонио III 2 1
М'Бемба Шансель 3 0
Кардозу Фабиу 3 0
Витинью II 3 0
Занузи Зайду 3 0
Пепе VI 3 0
Марчесин Агустин 1 1
Маркано Иван 2 0
Оливейра Сержиу 2 0
Виейра Фабиу 2 0
Диас Луис 2 0
Эванилсон 2 0
Корона Хесус 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Эустакиу Стефен 1 0
Фернандес Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
33
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
3
12%
3
9%
1-15
3
12%
3
9%
16-30
3
12%
9
27%
31-45
6
23%
8
24%
46-60
2
8%
4
12%
61-75
9
35%
6
18%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
8%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
23%
5
38%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Забито

23
44
11 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
8
18%
16-30
4
17%
14
32%
31-45
3
13%
8
18%
46-60
6
26%
7
16%
61-75
3
13%
7
16%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Забито

49
77
20 В 1-м тайме 37
29 Во 2-м тайме 40
18 Забивали первыми 21
7 Не забивали 1
8
16%
3
4%
1-15
5
10%
11
14%
16-30
7
14%
23
30%
30%
31-45
9
18%
16
21%
46-60
8
16%
11
14%
61-75
12
24%
13
17%
76-90

Пропущено

27
22
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 19
2
7%
3
14%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
6
22%
7
32%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
10
37%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эшторил - Брага 0:0 Глазго Рейнджерс - Брага 3:1 Визела - Брага 0:1 Брага - Глазго Рейнджерс 1:0
Брага - Бенфика 3:2 Портимоненсе - Брага 1:2 Монако - Брага 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Брага - Монако 2:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 0:0 Брага - Шериф 2:0 Тондела - Брага 0:1 Шериф - Брага 2:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2 Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2
Порту
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0
Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2 Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 31 26 4 1 79 - 20 82
2. Спортинг Л 1:0 Заявка 31 24 4 3 60 - 20 76
3. Бенфика Заявка 31 21 5 5 75 - 29 68
4. Брага Заявка 31 17 8 6 48 - 28 59
5. Жил Висенте Заявка 31 12 12 7 43 - 33 48
6. Витория Гимарайнш Заявка 31 12 7 12 43 - 39 43
7. Маритиму Заявка 31 9 10 12 38 - 41 37
8. Пасуш де Феррейра Заявка 31 9 10 12 28 - 39 37
9. Санта-Клара Заявка 31 8 12 11 35 - 49 36
10. Эшторил Заявка 31 8 12 11 34 - 38 36
11. Портимоненсе Заявка 31 9 8 14 28 - 41 35
12. Боавишта 0:1 Заявка 31 6 15 10 34 - 46 33
13. Визела Заявка 31 7 11 13 33 - 49 32
14. Фамаликан Заявка 31 6 12 13 36 - 46 30
15. Арока Заявка 31 6 9 16 29 - 53 27
16. Морейренсе Заявка 31 6 8 17 28 - 47 26
17. Тондела Заявка 31 7 5 19 38 - 61 26
18. Белененсеш Заявка 31 5 10 16 21 - 51 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 15 13 2 0 44 - 9 41
2. Спортинг Л 1:0 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
3. Бенфика Заявка 16 10 3 3 36 - 15 33
4. Брага Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
5. Санта-Клара Заявка 16 7 6 3 22 - 23 27
6. Витория Гимарайнш Заявка 15 8 2 5 28 - 19 26
7. Жил Висенте Заявка 16 5 6 5 22 - 19 21
8. Боавишта 0:1 Заявка 16 4 9 3 19 - 17 21
9. Пасуш де Феррейра Заявка 15 5 5 5 18 - 19 20
10. Маритиму Заявка 15 4 6 5 19 - 15 18
11. Визела Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
12. Белененсеш Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
13. Эшторил Заявка 16 3 8 5 20 - 21 17
14. Портимоненсе Заявка 16 4 4 8 13 - 19 16
15. Фамаликан Заявка 15 3 7 5 16 - 18 16
16. Морейренсе Заявка 15 4 3 8 17 - 20 15
17. Арока Заявка 15 4 3 8 14 - 29 15
18. Тондела Заявка 16 4 3 9 22 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 16 13 2 1 35 - 11 41
2. Спортинг Л 1:0 Заявка 16 12 3 1 34 - 13 39
3. Бенфика Заявка 15 11 2 2 39 - 14 35
4. Брага Заявка 15 8 4 3 22 - 15 28
5. Жил Висенте Заявка 15 7 6 2 21 - 14 27
6. Эшторил Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
7. Маритиму Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
8. Портимоненсе Заявка 15 5 4 6 15 - 22 19
9. Витория Гимарайнш Заявка 16 4 5 7 15 - 20 17
10. Пасуш де Феррейра Заявка 16 4 5 7 10 - 20 17
11. Визела Заявка 15 3 5 7 18 - 29 14
12. Фамаликан Заявка 16 3 5 8 20 - 28 14
13. Боавишта 0:1 Заявка 15 2 6 7 15 - 29 12
14. Арока Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
15. Морейренсе Заявка 16 2 5 9 11 - 27 11
16. Тондела Заявка 15 3 2 10 16 - 30 11
17. Санта-Клара Заявка 15 1 6 8 13 - 26 9
18. Белененсеш Заявка 16 0 7 9 8 - 25 7
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Всё! Финальный свисток прозвучал! Футболисты "Браги" нанесли "Порту" первое поражение в чемпионате! Автор победного гола - Рикарду Орта! Спасибо за внимание! С Вами был я, Егор Филатов! Увидимся уже завтра! 
  • Опасный момент
    90'
    Момент! Отавио мог сравнять счет в матче, получил он мяч и с 10 метров пробил по воротам - выше получилось! 
  • Желтая карточка
    90'
    Галено был наказан желтой карточкой. Это второе предупреждение для госте в этом матче, нарушил правила он против Фабиано. 
  • Угловой
    90'
    Очередной кросс в штрафную площадь мы увидели с левого фланга, но вратарь все контролировал и провел снаряд взглядом. 
  • Угловой
    90'
    Угловой удар заработали футболисты "Порту", но снова не клеится игра на стандартных положениях у гостей в этой встрече. 
  • Дополнительное время
    90'
    Целых 4 минуты добавил арбитр. 
  • 89'
    Стараются футболисты "Браги" уже тянуть время, никуда не спешат, подолгу контролируют игровой снаряд на своей половине поля. 
  • 88'
    Стандартное положение заработали футболисты "Порту", Витинья получил игровой снаряд и решился на дальний выстрел - мимо. 
  • Угловой
    86'
    Угловой удар заработали футболисты "Порту", но вратарь "Браги" продолжает уверенно действовать на выходах. Пока он очень хорош. 
  • 85'
    Пять минут осталось до конца основного времени! Болельщики уже начинают стоя аплодировать футболистам "Браги". 
  • 83'
    Минейро из-за пределов штрафной площади пробил сильно, но вратарь уверенно справился с этой угрозой. 
  • 81'
    Очень бурно отреагировали запасные футболисты "Порту" на промах партнера, но игра продолжается. Есть еще время. 
  • Опасный момент
    80'
    Галено! Могли сейчас сравнивать счет футболисты "Порту", затяжная атака, прострел в штрафную с левого фланга, небольшая неразбериха, а потом удар Галено с 11 метров - выше. 
  • Желтая карточка
    78'
    Пепе, да, да, именно тот, который играл в мадридском "Реале", сейчас сыграл очень грубо в центре, сорвал атаку и получил карточку. 
  • Опасный момент
    76'
    Коштааааа! Какой момент! Один на один вышел Рикарду Орта, чудом он избежал офсайда, но вот переиграть голкипера в ближнем бою не смог, пробил он сильно, но прямо в  тело. 
  • 75'
    Большими силами атакуют футболисты "Порту", но пройти оборону практически из всех футболистов "Браги" - достаточно сложно. 
  • 73'
    Очень мало времени осталось у футболистов "Порту", чтобы избежать первого поражения в этом сезоне. 
  • Замена
    72'
    Еще одна замена в составе "Порту", Вийера покинул пределы поля, вместо него появился Консейсау. 
  • 71'
    Перед матчем букмекеры за победу "Браги" давали коэффициент 4.7, а на "Порту" - 1.82. Большим фаворитами считались гости. 
  • 70'
    Двадцать минут осталось до конца этого матча. Футболисты "Браги" продолжают удерживать свое преимущество. 
  • Опасный момент
    68'
    Отличную возможность упустил Вийера, получил он мяч уже в штрафной площади, успел, наверное, даже прицелиться, а вот исполнил крайне неудачно - выше. 
  • Замена
    67'
    Замену также провел и главный тренер "Браги", выпустил он Моуру, а газон покинул Аль-Мусрати. 
  • Замена
    66'
    И сразу еще два свежих футболиста появились у "Порту": Венделл и Галено, заменили они Зайду и Пепе. 
  • Замена
    65'
    Замена в составе гостевой команды была выполнена. Груич покинул пределы поля, вместо него появился Мартинес. 
  • 63'
    В случае победы футболисты "Браги" будут иметь 59 пунктов, но турнирное положение не изменится у них. Отрыв от 3-ой позиции составляет 9 очков. 
  • 62'
    Очень лояльно относится арбитр к нарушениям, редко он вступает в игру, дает игрокам бороться за мяч. 
  • 61'
    Руис попытался разогнать атаку своей команды, сделал он длинную передачу через все поле, но вот партнер зацепиться за игровой снаряд так и не смог. 
  • 60'
    Тренер "Браги" тоже явно не собирается проигрывать эту встречу, отправил он запасных футболистов линии обороны разминаться. Снимет форварда? 
  • Угловой
    59'
    Футболисты "Порту" сразу отправились большими силами в атаку, удалось даже заработать стандарт, а вот извлечь выгоду из положения - нет. 
  • 57'
    Явно недоволен тренер "Порту" сейчас, отправил он запасных игроков активно разминаться, а тем временем, Пепе получил по ногам в центре поля. 
  • 56'
    Неожиданно начался второй тайм у нас. Всю первую половину доминировали футболисты "Порту", инициатива была на их стороне и контроль, но распечатать ворота соперника так и не удалось. 
  • Описание гола
    54'
    Г-О-О-О-О-О-Л. 1:0. Вот это уже интересно. Первое поражение "Порту" близиться? Провал в центре поля у "Порту", мяч получил Руис, избежал офсайда, добежал до линии вратарской и прострелил вдоль ворот на дальнюю, где снаряд в сетку животом переправил Орта! 
  • Опасный момент
    53'
    Огоооооо! Вот это ударище! Пепе Акино из-за пределов штрафной зарядил очень сильно под перекладину - вратарь в невероятным прыжке смог отразить угрозу. 
  • 51'
    Немного активней начали вторую половину футболисты "Браги", теперь уже они действуют первым номером у ворот соперника. 
  • Опасный момент
    50'
    Ух, как сейчас было опасно у ворот "Порту", прострел с левого фланга вдоль ворот, мяч получил Ян Коутру и пробил сильно, но мимо. 
  • Замена
    48'
    Вот теперь главный тренер "Порту" решил сделать изменение, достаточно активный  Эванилсон покинул газон, вместо него вышел Мариу. 
  • 47'
    Никаких изменений в играющих составах в перерыве не было сделано. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Самое время продолжать. Второй тайм начался. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершен. Пока без забитых голов. Давай отдыхать. 
  • Дополнительное время
    45'
    Минута была добавлена. 
  • Опасный момент
    43'
    Ответ не заставил себя долго ждать, хорошая атака в исполнении футболистов "Браги" завершился мощным ударом Орты в перекладину. 
  • 41'
    Витинья имел отличную возможность для взятия ворот, пробил он сильно, но высоко - немного не повезло. 
  • 40'
    Все хорошо с футболистом "Браги", оказали ему помощь, и он вернулся на футбольное поле. Матч будет продолжен. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Андре Орта оказался на газоне, получил он небольшое повреждение, поэтому на поле и появились представители медицинского персонала. 
  • 37'
    Эванилсон решил взять на себя инициативу, из-за пределов штрафной он пробил сильно, но неточно. 
  • 35'
    Всего 10 минуток осталось до конца первого тайма. Сейчас взглянул на статистику - 65% игрового времени мяч находится под контролем "Порту". 
  • Желтая карточка
    34'
    Достаточно долго молчал свисток судьи, и вот сейчас Оливейра уже был наказан карточкой за излишнюю грубость. 
  • 33'
    Стараются хозяева немного перехватить инициативу и большими силами контратаковать. 
  • 31'
    Ни одного поражения в этом сезоне не потерпели футболисты "Порту" в чемпионате. Шикарная форма у сегодняшних гостей. 26 побед и только 5 ничьих. 
  • 30'
    Полчаса игры позади! Достаточно интересный матч у нас получается, много моментов, мяч в центре поля не задерживается. 
  • 28'
    Рикарду Орта угрожал воротам соперника после прострела с левого фланга, но вот поразить цель не удалось. 
  • 27'
    Со стандарта не удалось обострить ситуацию футболистам "Порту" - вновь дело до удара так и не дошло. 
  • Опасный момент
    26'
    Ух, какой момент! Чудом сейчас мяч не оказался в сетке ворот "Браги", с правого фланга последовал прострел низом, и Оливейра Паулу срезал снаряд в свои ворота - кипер продемонстрировал кошачью реакцию.  
  • 25'
    Немного сбавили свой атакующий темп футболисты "Порту", отдали инициативу сопернику. 
  • 23'
    Из глубины поля последовала верховая передача в штрафную площадь "Порту" - вратарь не стал дожиться и здорово на опережение сыграл. 
  • 22'
    Достаточно много болельщиков собралось сегодня на футбольной арене, и очень бодро они поддерживают "Брагу". 
  • 21'
    Пока исключительно через правый фланг стараются атаковать футболисты гостевой команды - нащупали там слабость. 
  • 20'
    Вновь Акино обострил ситуацию с правого фланга, но на сей раз здорово на опережение сыграл вратарь "Браги". 
  • 18'
    Акино Пепе продемонстрировал классный дриблинг на правом фланге, но ворваться в штрафную ему не позволил уже третий защитник, который подоспел на помощь. 
  • 17'
    Продолжают футболисты "Порту" атаковать большими силами, и интересно, смогут удержать оборону хозяева? 
  • Угловой
    15'
    Еще один угловой удар заработали футболисты "Порту", прострел в штрафную был выполнен низом - никто из игроков гостевой команды так и не смог зацепиться. 
  • 14'
    Удалось хозяевам провести атаку и нанести удар по воротам, Паулу получил игровой снаряд, взял на себя инициативу и из-за пределов штрафной щелкнул - кипер справился легко. 
  • 12'
    Мяч постоянно под контролем футболистов "Порту", большими силами они атакуют ворота соперника. 
  • 11'
    Вторым номером продолжают действовать футболисты "Браги", центр поля им удается проходить лишь через длинные передачи. 
  • 10'
    Вновь в центре внимания  Эванилсон, последовала на него разрезающая передача, он мяч подхватил, но слишком далеко от себя отпустил. 
  • 8'
    Еще раз нам показали повтор, когда была выполнена подача в район вратарской с углового, оказывается, защитник сыграл рукой. 
  • 7'
    Никак футболисты "Браги" не могут отодвинуть игру от своих ворот, гости слишком уверенно и бодро стартовали. 
  • 6'
    Напомню Вам, что футболисты "Порту" уверенно идут к чемпионству в этом сезоне. Сейчас в их активе 83 пункта, это на 10 больше, чем у "Спортинга. 
  • 5'
    Удалось отбиться футболистам "Браги" после стандарта, который был выполнен в центр вратарской площади. 
  • Угловой
    4'
    Не будет пенальти, судья назначил лишь угловой удар! Бодро начали футболисты "Порту". 
  • Видеоповтор
    3'
    Ух, какой момент!  Эванилсон вырвался на ударную позицию в штрафной площади, сделал прострел вдоль ворот, а потом получил от вратаря! Врачи появились на поле, а судья будет смотреть VAR. 
  • 2'
    В сине-белой форме играют сегодня матч футболисты "Порту", а соперник одеты в красную экипировку. Ворота хозяев по ТВ-картинке в первом тайме расположены справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал! 
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Мы отправляемся с Вами в Португалию, где будем наблюдать за противостоянием "Браги" и "Порту". Кто окажется сильней? Обязательно делайте свои прогнозы и пишите комментарии, а я, Егор Филатов, буду комментировать эту встречу. Устраиваемся поудобней, будет жарко, это я обещаю. 
    • Прогнозы 126
    Брага 1.6% (2)
    X 13.5% (17)
    Порту 84.9% (107)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Паулу Оливейра получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брага 1:0 Порту онлайн

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Прогнозы на матч Брага 1:0 Порту

Исход игры
Брага
1.6% (2)
Ничья
13.5% (17)
Порту
84.9% (107)
Тотал 2.5
Больше
60.75% (65)
Меньше
39.25% (42)
Обе команды забьют
Да
72.9% (78)
Нет
27.1% (29)
Популярный счёт
1:2 Порту
46.8% (59)
0:1 Порту
16.7% (21)
1:1 Ничья
10.3% (13)
0:2 Порту
6.3% (8)
2:1 Брага
1.6% (2)
1:3 Порту
1.6% (2)
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