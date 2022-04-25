Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Бесса
23' Желтая карточкаГорре Кенджи
35' Желтая карточкаНету Луиш
0:1
37' ГолЛуис Матеус
Ход матча
23'
35'
37'
0:1
18
Вукотич
Илия
42
Макута
Гайус
22
Сантос
Натан
13
Нету
Луиш
28
Поте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Сантос НатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Реймао ТомасПолузащитник
-
25 Хамаче ЯнисПолузащитник
-
77 Сантос ЛуисПолузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Нападающий
-
-
-
80 Berna
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
-
22 Паулу АндреВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Боавишта
Спортинг Л
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
18 матчей
5.6%
11.1%
83.3%
1 победа 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|10
|0.32
|Зауэр Густаво
|6 (2)
|0.19
|Хамаче Янис
|4 (1)
|0.13
|Нжие Юсуфа
|4
|0.13
|Горре Кенджи
|2
|0.06
|Макута Гайус
|2
|0.06
|Де Сантис Джериел
|2
|0.06
|Абаскаль Родриго
|1
|0.03
|Гарсия Хави
|1
|0.03
|Сантос Луис
|1
|0.03
|Илори Тьягу
|1
|0.03
|Сантос Натан
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарабия Пабло
|11 (4)
|0.35
|Паулинью Жуан
|11
|0.35
|Поте
|7
|0.23
|Сантуш Нуну II
|6
|0.19
|Слимани Ислам
|4
|0.13
|Инасиу Гонсалу
|4
|0.13
|Порро Педро
|3 (2)
|0.1
|Луис Матеус II
|3
|0.1
|Пальинья Жоау
|3
|0.1
|Матеус Рейс
|2
|0.06
|Коатес Себастьян
|2
|0.06
|Браганса Даниэл
|2
|0.06
|Эдвардс Маркус
|1
|0.03
|Кабрал Жоване
|1
|0.03
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Винагре Рубен
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|12
|0
|Поросо Джаксон
|10
|1
|Абаскаль Родриго
|8
|1
|Муса Петар
|9
|0
|Зауэр Густаво
|7
|1
|Сантос Натан
|6
|1
|Горре Кенджи
|7
|0
|Макута Гайус
|5
|1
|Де Сантис Джериел
|6
|0
|Кэннон Реджи
|4
|1
|Гарсия Хави
|5
|0
|Хамаче Янис
|5
|0
|Нжие Юсуфа
|4
|0
|Вукотич Илия
|4
|0
|Бракалли Рафаэл
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Сантос Луис
|1
|1
|Мораиш Тиагу
|1
|1
|Илори Тьягу
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулинью Жуан
|9
|0
|Коатес Себастьян
|7
|1
|Пальинья Жоау
|6
|1
|Матеус Рейс
|6
|1
|Сарабия Пабло
|7
|0
|Эсгаю Рикарду
|6
|0
|Порро Педро
|6
|0
|Нету Луиш
|4
|1
|Феддал Зу
|5
|0
|Браганса Даниэл
|3
|1
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Поте
|4
|0
|Угарте Мануэль
|4
|0
|Адан Антонио
|3
|0
|Луис Матеус II
|3
|0
|Бруно Табата
|1
|1
|Винагре Рубен
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Эштевеш Гонсалу
|2
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Эдвардс Маркус
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Эссугу Дариу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
34
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 13
17 Не забивали 15
3
16%
4
12%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
3
16%
8
24%
31-45
3
16%
6
18%
46-60
3
16%
8
24%
61-75
5
26%
3
9%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
3
25%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
1
6%
4
33%
76-90
Забито
15
27
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 14
19 Не забивали 16
1
7%
3
11%
1-15
4
27%
5
19%
16-30
3
20%
2
7%
31-45
3
20%
7
26%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
4
27%
5
19%
76-90
Пропущено
29
6
14 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 4
5
17%
1
17%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
7
24%
1
17%
46-60
5
17%
1
17%
61-75
3
10%
3
50%
76-90
Забито
34
61
16 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 34
10 Забивали первыми 27
6 Не забивали 1
4
12%
7
11%
1-15
6
18%
10
16%
16-30
6
18%
10
16%
31-45
6
18%
13
21%
46-60
3
9%
13
21%
61-75
9
26%
8
13%
76-90
Пропущено
45
18
23 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 12
18 Пропускали первыми 3
24 Не пропускали 13
6
13%
2
11%
1-15
8
18%
3
17%
16-30
9
20%
1
6%
31-45
8
18%
3
17%
46-60
10
22%
2
11%
61-75
4
9%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1
Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Порту - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Арока 2:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Санта-Клара 2:1 Спортинг Л - Брага 1:2 Визела - Спортинг Л 0:2 Лека - Спортинг Л 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|79 - 20
|82
|2.
|Спортинг Л
|1:0 Заявка
|31
|24
|4
|3
|60 - 20
|76
|3.
|Бенфика
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|75 - 29
|68
|4.
|Брага
|Заявка
|31
|17
|8
|6
|48 - 28
|59
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|31
|12
|12
|7
|43 - 33
|48
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|43 - 39
|43
|7.
|Маритиму
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|38 - 41
|37
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|28 - 39
|37
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|35 - 49
|36
|10.
|Эшторил
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|34 - 38
|36
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|28 - 41
|35
|12.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|31
|6
|15
|10
|34 - 46
|33
|13.
|Визела
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|33 - 49
|32
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|36 - 46
|30
|15.
|Арока
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|29 - 53
|27
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|28 - 47
|26
|17.
|Тондела
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|38 - 61
|26
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|21 - 51
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|44 - 9
|41
|2.
|Спортинг Л
|1:0 Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|3.
|Бенфика
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 15
|33
|4.
|Брага
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 23
|27
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 19
|21
|8.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|16
|4
|9
|3
|19 - 17
|21
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|10.
|Маритиму
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 15
|18
|11.
|Визела
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|13.
|Эшторил
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 18
|16
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 20
|15
|17.
|Арока
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 29
|15
|18.
|Тондела
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 11
|41
|2.
|Спортинг Л
|1:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 13
|39
|3.
|Бенфика
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|39 - 14
|35
|4.
|Брага
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Эшторил
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|7.
|Маритиму
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 22
|19
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|10 - 20
|17
|11.
|Визела
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 29
|14
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 28
|14
|13.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 29
|12
|14.
|Арока
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 27
|11
|16.
|Тондела
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 30
|11
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|13 - 26
|9
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 25
|7
Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Спортинг Л
Исход игры
Боавишта
1.8% (2)
Ничья
7.3% (8)
Спортинг Л
90.9% (100)
Тотал 2.5
Больше
53.27% (57)
Меньше
46.73% (50)
Обе команды забьют
Да
55.14% (59)
Нет
44.86% (48)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
41.8% (46)
0:2 Спортинг Л
21.8% (24)
0:1 Спортинг Л
17.3% (19)
1:3 Спортинг Л
4.5% (5)
1:1 Ничья
4.5% (5)
0:3 Спортинг Л
2.7% (3)
2:1 Боавишта
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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