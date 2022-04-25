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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Боавишта
0:1
Перерыв

Стадион:
Спортинг Л
0'
23' Желтая карточка
Горре Кенджи
35' Желтая карточка
Нету Луиш
0:1
37' Гол
Луис Матеус

Ход матча

23'
Горре Кенджи
 
35'
 
Нету Луиш
37'
0:1
Луис Матеус
(Поте)
Прогнозы 110
Боавишта 1.8% (2)
X 7.3% (8)
Спортинг Л 90.9% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Спортинг Л
8.00
4.55
1.42
Все Коэффициенты
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
21
Поросо
Джаксон
26
Абаскаль
Родриго
79
Мальейру
Педро
18
Вукотич
Илия
42
Макута
Гайус
20
Феррейра
Филипе
22
Сантос
Натан
27
Де
Сантис
Джериел
7
Горре
Кенджи
1
Адан
Антонио
13
Нету
Луиш
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
6
Пальинья
Жоау
8
Луис
Матеус
II
11
Сантуш
Нуну
II
23
Эдвардс
Маркус
17
Сарабия
Пабло
28
Поте
Боавишта
3-4-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Боавишта
Спортинг Л

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

18 матчей

5.6%
11.1%
83.3%
1 победа 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
LC2S
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 10 0.32
Зауэр Густаво 6 (2) 0.19
Хамаче Янис 4 (1) 0.13
Нжие Юсуфа 4 0.13
Горре Кенджи 2 0.06
Макута Гайус 2 0.06
Де Сантис Джериел 2 0.06
Абаскаль Родриго 1 0.03
Гарсия Хави 1 0.03
Сантос Луис 1 0.03
Илори Тьягу 1 0.03
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарабия Пабло 11 (4) 0.35
Паулинью Жуан 11 0.35
Поте 7 0.23
Сантуш Нуну II 6 0.19
Слимани Ислам 4 0.13
Инасиу Гонсалу 4 0.13
Порро Педро 3 (2) 0.1
Луис Матеус II 3 0.1
Пальинья Жоау 3 0.1
Матеус Рейс 2 0.06
Коатес Себастьян 2 0.06
Браганса Даниэл 2 0.06
Эдвардс Маркус 1 0.03
Кабрал Жоване 1 0.03
Эсгаю Рикарду 0 0
Угарте Мануэль 0 0
Винагре Рубен 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 12 0
Поросо Джаксон 10 1
Абаскаль Родриго 8 1
Муса Петар 9 0
Зауэр Густаво 7 1
Сантос Натан 6 1
Горре Кенджи 7 0
Макута Гайус 5 1
Де Сантис Джериел 6 0
Кэннон Реджи 4 1
Гарсия Хави 5 0
Хамаче Янис 5 0
Нжие Юсуфа 4 0
Вукотич Илия 4 0
Бракалли Рафаэл 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Сантос Луис 1 1
Мораиш Тиагу 1 1
Илори Тьягу 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Мальейру Педро 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулинью Жуан 9 0
Коатес Себастьян 7 1
Пальинья Жоау 6 1
Матеус Рейс 6 1
Сарабия Пабло 7 0
Эсгаю Рикарду 6 0
Порро Педро 6 0
Нету Луиш 4 1
Феддал Зу 5 0
Браганса Даниэл 3 1
Сантуш Нуну II 4 0
Поте 4 0
Угарте Мануэль 4 0
Адан Антонио 3 0
Луис Матеус II 3 0
Бруно Табата 1 1
Винагре Рубен 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Эштевеш Гонсалу 2 0
Слимани Ислам 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Эдвардс Маркус 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Эссугу Дариу 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
34
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 13
17 Не забивали 15
3
16%
4
12%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
3
16%
8
24%
31-45
3
16%
6
18%
46-60
3
16%
8
24%
61-75
5
26%
3
9%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
3
25%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
1
6%
4
33%
76-90

Забито

15
27
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 14
19 Не забивали 16
1
7%
3
11%
1-15
4
27%
5
19%
16-30
3
20%
2
7%
31-45
3
20%
7
26%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
4
27%
5
19%
76-90

Пропущено

29
6
14 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 4
5
17%
1
17%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
7
24%
1
17%
46-60
5
17%
1
17%
61-75
3
10%
3
50%
76-90

Забито

34
61
16 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 34
10 Забивали первыми 27
6 Не забивали 1
4
12%
7
11%
1-15
6
18%
10
16%
16-30
6
18%
10
16%
31-45
6
18%
13
21%
46-60
3
9%
13
21%
61-75
9
26%
8
13%
76-90

Пропущено

45
18
23 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 12
18 Пропускали первыми 3
24 Не пропускали 13
6
13%
2
11%
1-15
8
18%
3
17%
16-30
9
20%
1
6%
31-45
8
18%
3
17%
46-60
10
22%
2
11%
61-75
4
9%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1
Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Порту - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Арока 2:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Санта-Клара 2:1 Спортинг Л - Брага 1:2 Визела - Спортинг Л 0:2 Лека - Спортинг Л 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 31 26 4 1 79 - 20 82
2. Спортинг Л 1:0 Заявка 31 24 4 3 60 - 20 76
3. Бенфика Заявка 31 21 5 5 75 - 29 68
4. Брага Заявка 31 17 8 6 48 - 28 59
5. Жил Висенте Заявка 31 12 12 7 43 - 33 48
6. Витория Гимарайнш Заявка 31 12 7 12 43 - 39 43
7. Маритиму Заявка 31 9 10 12 38 - 41 37
8. Пасуш де Феррейра Заявка 31 9 10 12 28 - 39 37
9. Санта-Клара Заявка 31 8 12 11 35 - 49 36
10. Эшторил Заявка 31 8 12 11 34 - 38 36
11. Портимоненсе Заявка 31 9 8 14 28 - 41 35
12. Боавишта 0:1 Заявка 31 6 15 10 34 - 46 33
13. Визела Заявка 31 7 11 13 33 - 49 32
14. Фамаликан Заявка 31 6 12 13 36 - 46 30
15. Арока Заявка 31 6 9 16 29 - 53 27
16. Морейренсе Заявка 31 6 8 17 28 - 47 26
17. Тондела Заявка 31 7 5 19 38 - 61 26
18. Белененсеш Заявка 31 5 10 16 21 - 51 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 15 13 2 0 44 - 9 41
2. Спортинг Л 1:0 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
3. Бенфика Заявка 16 10 3 3 36 - 15 33
4. Брага Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
5. Санта-Клара Заявка 16 7 6 3 22 - 23 27
6. Витория Гимарайнш Заявка 15 8 2 5 28 - 19 26
7. Жил Висенте Заявка 16 5 6 5 22 - 19 21
8. Боавишта 0:1 Заявка 16 4 9 3 19 - 17 21
9. Пасуш де Феррейра Заявка 15 5 5 5 18 - 19 20
10. Маритиму Заявка 15 4 6 5 19 - 15 18
11. Визела Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
12. Белененсеш Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
13. Эшторил Заявка 16 3 8 5 20 - 21 17
14. Портимоненсе Заявка 16 4 4 8 13 - 19 16
15. Фамаликан Заявка 15 3 7 5 16 - 18 16
16. Морейренсе Заявка 15 4 3 8 17 - 20 15
17. Арока Заявка 15 4 3 8 14 - 29 15
18. Тондела Заявка 16 4 3 9 22 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 16 13 2 1 35 - 11 41
2. Спортинг Л 1:0 Заявка 16 12 3 1 34 - 13 39
3. Бенфика Заявка 15 11 2 2 39 - 14 35
4. Брага Заявка 15 8 4 3 22 - 15 28
5. Жил Висенте Заявка 15 7 6 2 21 - 14 27
6. Эшторил Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
7. Маритиму Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
8. Портимоненсе Заявка 15 5 4 6 15 - 22 19
9. Витория Гимарайнш Заявка 16 4 5 7 15 - 20 17
10. Пасуш де Феррейра Заявка 16 4 5 7 10 - 20 17
11. Визела Заявка 15 3 5 7 18 - 29 14
12. Фамаликан Заявка 16 3 5 8 20 - 28 14
13. Боавишта 0:1 Заявка 15 2 6 7 15 - 29 12
14. Арока Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
15. Морейренсе Заявка 16 2 5 9 11 - 27 11
16. Тондела Заявка 15 3 2 10 16 - 30 11
17. Санта-Клара Заявка 15 1 6 8 13 - 26 9
18. Белененсеш Заявка 16 0 7 9 8 - 25 7
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Луис Матеус II бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Нету Луиш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Горре Кенджи получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 110
Боавишта 1.8% (2)
X 7.3% (8)
Спортинг Л 90.9% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Спортинг Л
8.00
4.55
1.42
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Где смотреть матч Боавишта 0:1 Спортинг Л онлайн

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Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Спортинг Л

Исход игры
Боавишта
1.8% (2)
Ничья
7.3% (8)
Спортинг Л
90.9% (100)
Тотал 2.5
Больше
53.27% (57)
Меньше
46.73% (50)
Обе команды забьют
Да
55.14% (59)
Нет
44.86% (48)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
41.8% (46)
0:2 Спортинг Л
21.8% (24)
0:1 Спортинг Л
17.3% (19)
1:3 Спортинг Л
4.5% (5)
1:1 Ничья
4.5% (5)
0:3 Спортинг Л
2.7% (3)
2:1 Боавишта
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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Боавишта
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