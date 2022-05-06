Стадион: Пьер Моруа
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
30
Лео
Жардим
24
Онана
Амаду
22
Веа
Тимоти
- Основной состав
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
-
33 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
34 Рагубьер УгоПолузащитник
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Защитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лилль
Монако
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
25 матчей
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|13 (2)
|0.37
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.14
|Ботман Свен
|3
|0.09
|Шека
|3
|0.09
|Саншеш Ренату
|2
|0.06
|Челик Зеки
|2
|0.06
|Андре Бенжамин
|2
|0.06
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|Лихаджи Исаак
|1
|0.03
|Бамба Джонатан
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Джало Тьягу
|1
|0.03
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бен Арфа Хатем
|0
|0
|Гомес Анхель
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|21 (7)
|0.6
|Фолланд Кевин
|8 (1)
|0.23
|Диоп Софьян
|6
|0.17
|Желсон Мартиньш
|4
|0.11
|Боаду Мирон
|4
|0.11
|Головин Александр
|3
|0.09
|Кайо Энрике
|2
|0.06
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.06
|Чуамени Орельен
|1
|0.03
|Лукас Жан
|1
|0.03
|Дисаси Аксель
|1
|0.03
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|9
|1
|Андре Бенжамин
|9
|1
|Шека
|10
|0
|Челик Зеки
|9
|0
|Саншеш Ренату
|6
|1
|Мандава Рейнилду
|7
|0
|Джало Тьягу
|4
|0
|Ботман Свен
|4
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Фонте Жозе
|3
|0
|Грбич Иво
|3
|0
|Языджи Юсуф
|3
|0
|Дэвид Джонатан
|3
|0
|Жегрова Эдон
|1
|1
|Веа Тимоти
|1
|1
|Бамба Джонатан
|2
|0
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
|Jocelyn Gourvennec
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|9
|1
|Фолланд Кевин
|8
|0
|Сидибе Джибриль
|6
|0
|Диоп Софьян
|6
|0
|Марипан Гильермо
|5
|0
|Дисаси Аксель
|5
|0
|Головин Александр
|3
|1
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Агилар Рубен
|4
|0
|Желсон Мартиньш
|4
|0
|Кайо Энрике
|4
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Лукас Жан
|2
|1
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
23
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
23 Не забивали 26
3
16%
1
4%
1-15
4
21%
4
17%
16-30
5
26%
4
17%
31-45
2
11%
7
30%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
4
21%
5
22%
76-90
Пропущено
20
21
13 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
25%
4
19%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
6
30%
4
19%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
3
15%
5
24%
61-75
3
15%
4
19%
76-90
Забито
23
34
14 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 12
20 Не забивали 20
4
17%
4
12%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
7
30%
7
21%
31-45
2
9%
5
15%
46-60
2
9%
7
21%
61-75
5
22%
6
18%
76-90
Пропущено
23
14
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
1
4%
2
14%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
7
30%
5
36%
31-45
2
9%
3
21%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
8
35%
3
21%
76-90
Забито
42
57
26 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 32
21 Забивали первыми 18
8 Не забивали 11
7
17%
5
9%
1-15
7
17%
9
16%
16-30
12
29%
11
19%
31-45
4
10%
12
21%
46-60
3
7%
9
16%
61-75
9
21%
11
19%
76-90
Пропущено
43
35
22 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
6
14%
6
17%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
13
30%
9
26%
31-45
3
7%
4
11%
46-60
7
16%
5
14%
61-75
11
26%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2
Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Мец 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3
Монако
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3
Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|7
|4
|79 - 34
|79
|2.
|Марсель
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|56 - 37
|65
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|36
|18
|9
|9
|57 - 35
|63
|4.
|Ренн
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|77 - 36
|62
|5.
|Ницца
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|45 - 29
|60
|6.
|Страсбург
|Заявка
|35
|15
|12
|8
|58 - 39
|57
|7.
|Лион
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|59 - 45
|56
|8.
|Ланс
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|55 - 44
|55
|9.
|Лилль
|0:0 Заявка
|36
|13
|13
|10
|42 - 43
|52
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|50 - 43
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|45 - 48
|48
|12.
|Монпелье
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|48 - 53
|43
|13.
|Реймс
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|38 - 38
|43
|14.
|Труа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|33 - 47
|36
|15.
|Анже
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|38 - 53
|35
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|34 - 59
|34
|17.
|Клермон
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|35 - 65
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 70
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|35
|5
|12
|18
|47 - 85
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|35
|4
|13
|18
|31 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Лилль
|0:0 Заявка
|18
|7
|8
|3
|21 - 18
|29
|10.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|11.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 24
|25
|13.
|Лорьян
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|14.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 18
|21
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|25 - 33
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 21
|26
|5.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|10.
|Страсбург
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 21
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 34
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Монако
Исход игры
Лилль
10.8% (12)
Ничья
38.7% (43)
Монако
50.5% (56)
Тотал 2.5
Больше
49.04% (51)
Меньше
50.96% (53)
Обе команды забьют
Да
81.73% (85)
Нет
18.27% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (35)
1:2 Монако
31.5% (35)
0:1 Монако
10.8% (12)
2:1 Лилль
6.3% (7)
2:2 Ничья
3.6% (4)
1:3 Монако
2.7% (3)
1:0 Лилль
1.8% (2)
2:0 Лилль
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!