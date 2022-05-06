  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Лилль
0:0
Первый тайм: 3'
Монако
0' 3'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 111
Лилль 10.8% (12)
X 38.7% (43)
Монако 50.5% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Монако
4.05
4.05
2.08
Все Коэффициенты
Новости
30
Лео
Жардим
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
3
Джало
Тьягу
7
Бамба
Джонатан
21
Андре
Бенжамин
24
Онана
Амаду
5
Гудмундссон
Габриэль
9
Дэвид
Джонатан
22
Веа
Тимоти
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
3
Марипан
Гильермо
5
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
2
Скардовелли
Вандерсон
31
Фолланд
Кевин
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
Лилль
4-4-2
Монако
4-2-3-1

История личных встреч

Лилль
Монако

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

25 матчей

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
5:1
КЛ
0:3
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:4
Л1
4:0
К
2:1
Л1
1:4
Л1
4:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 13 (2) 0.37
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.14
Ботман Свен 3 0.09
Шека 3 0.09
Саншеш Ренату 2 0.06
Челик Зеки 2 0.06
Андре Бенжамин 2 0.06
Жегрова Эдон 2 0.06
Лихаджи Исаак 1 0.03
Бамба Джонатан 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Джало Тьягу 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0
Гомес Анхель 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 21 (7) 0.6
Фолланд Кевин 8 (1) 0.23
Диоп Софьян 6 0.17
Желсон Мартиньш 4 0.11
Боаду Мирон 4 0.11
Головин Александр 3 0.09
Кайо Энрике 2 0.06
Скардовелли Вандерсон 2 0.06
Чуамени Орельен 1 0.03
Лукас Жан 1 0.03
Дисаси Аксель 1 0.03
Дьятта Крепен 1 0.03
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0
Якобс Исмаил 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 9 1
Андре Бенжамин 9 1
Шека 10 0
Челик Зеки 9 0
Саншеш Ренату 6 1
Мандава Рейнилду 7 0
Джало Тьягу 4 0
Ботман Свен 4 0
Онана Амаду 2 1
Фонте Жозе 3 0
Грбич Иво 3 0
Языджи Юсуф 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Жегрова Эдон 1 1
Веа Тимоти 1 1
Бамба Джонатан 2 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Гомес Анхель 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Бен Арфа Хатем 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
Jocelyn Gourvennec 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 9 1
Фолланд Кевин 8 0
Сидибе Джибриль 6 0
Диоп Софьян 6 0
Марипан Гильермо 5 0
Дисаси Аксель 5 0
Головин Александр 3 1
Павлович Страхиня 3 1
Агилар Рубен 4 0
Желсон Мартиньш 4 0
Кайо Энрике 4 0
Бадьяшиль Бенуа 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Лукас Жан 2 1
Скардовелли Вандерсон 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Нико Ковач 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
23
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
23 Не забивали 26
3
16%
1
4%
1-15
4
21%
4
17%
16-30
5
26%
4
17%
31-45
2
11%
7
30%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
4
21%
5
22%
76-90

Пропущено

20
21
13 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
25%
4
19%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
6
30%
4
19%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
3
15%
5
24%
61-75
3
15%
4
19%
76-90

Забито

23
34
14 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 12
20 Не забивали 20
4
17%
4
12%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
7
30%
7
21%
31-45
2
9%
5
15%
46-60
2
9%
7
21%
61-75
5
22%
6
18%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
1
4%
2
14%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
7
30%
5
36%
31-45
2
9%
3
21%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
8
35%
3
21%
76-90

Забито

42
57
26 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 32
21 Забивали первыми 18
8 Не забивали 11
7
17%
5
9%
1-15
7
17%
9
16%
16-30
12
29%
11
19%
31-45
4
10%
12
21%
46-60
3
7%
9
16%
61-75
9
21%
11
19%
76-90

Пропущено

43
35
22 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
6
14%
6
17%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
13
30%
9
26%
31-45
3
7%
4
11%
46-60
7
16%
5
14%
61-75
11
26%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2
Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Мец 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3
Монако
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3
Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 35 19 8 8 56 - 37 65
3. Монако 0:0 Заявка 36 18 9 9 57 - 35 63
4. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
5. Ницца Заявка 35 18 7 10 45 - 29 60
6. Страсбург Заявка 35 15 12 8 58 - 39 57
7. Лион Заявка 35 15 11 9 59 - 45 56
8. Ланс Заявка 35 15 10 10 55 - 44 55
9. Лилль 0:0 Заявка 36 13 13 10 42 - 43 52
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 35 13 9 13 45 - 48 48
12. Монпелье Заявка 35 12 7 16 48 - 53 43
13. Реймс Заявка 35 10 13 12 38 - 38 43
14. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
15. Анже Заявка 35 8 11 16 38 - 53 35
16. Лорьян Заявка 35 8 10 17 34 - 59 34
17. Клермон Заявка 35 8 9 18 35 - 65 33
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Бордо Заявка 35 5 12 18 47 - 85 27
20. Мец Заявка 35 4 13 18 31 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако 0:0 Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Лилль 0:0 Заявка 18 7 8 3 21 - 18 29
10. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
11. Монпелье Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 17 7 4 6 26 - 24 25
13. Лорьян Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
14. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
15. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
16. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 18 3 6 9 25 - 33 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Монако 0:0 Заявка 18 7 5 6 23 - 21 26
5. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль 0:0 Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Реймс Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
9. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
10. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
11. Лион Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
12. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
13. Клермон Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
14. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 5'
    У Головина соперники на фланге мяч отобрали.
  • 4'
    Бен-Йеддер по левому флангу пронёсся вперёд и навесил к воротам, куда партнёры прибежать не успели.
  • 3'
    Бамба справа в одиночку попытался прорваться к воротам, но у угла штрафной площади мяч потерял.
  • 2'
    "Лилль" играет в красных футболках и тёмно-синих трусах, "Монако" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Пьер Моруа"!
  • Первый тайм
  • 3'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 2'
    Монако пытается что-то создать.
  • 2'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Головин Александр из команды Монако делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 2'
    Головин Александр из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
  • 1'
    Монако начинает контратаку
  • 1'
    Чуамени Орельен из команды Монако хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 1'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лилль 0:0 Монако онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Лилль 0:0 Монако

Исход игры
Лилль
10.8% (12)
Ничья
38.7% (43)
Монако
50.5% (56)
Тотал 2.5
Больше
49.04% (51)
Меньше
50.96% (53)
Обе команды забьют
Да
81.73% (85)
Нет
18.27% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (35)
1:2 Монако
31.5% (35)
0:1 Монако
10.8% (12)
2:1 Лилль
6.3% (7)
2:2 Ничья
3.6% (4)
1:3 Монако
2.7% (3)
1:0 Лилль
1.8% (2)
2:0 Лилль
1.8% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лилль
Монако
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 