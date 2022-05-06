Первый тайм

5' У Головина соперники на фланге мяч отобрали.

4' Бен-Йеддер по левому флангу пронёсся вперёд и навесил к воротам, куда партнёры прибежать не успели.

3' Бамба справа в одиночку попытался прорваться к воротам, но у угла штрафной площади мяч потерял.

2' "Лилль" играет в красных футболках и тёмно-синих трусах, "Монако" - в белой форме.