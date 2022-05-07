Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
24
Белайли
Юсеф
15
Мунье
Стив
19
Каси
Антони
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Белайли ЮсефПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Диарра ХабибПолузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
- Нападающий
-
33 Kanfory Kaba
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брест
Страсбург
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|11
|0.31
|Мунье Стив
|8 (2)
|0.22
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.19
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.14
|Кардона Ирвин
|4
|0.11
|Сатриано Мартин
|4
|0.11
|Шардонне Брендан
|3
|0.08
|Белайли Юсеф
|1
|0.03
|Брассье Лилиан
|1
|0.03
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|Ласне Пол
|0
|0
|Бизот Марко
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|12 (3)
|0.33
|Диалло Хабиб
|11 (2)
|0.31
|Гамейро Кевин
|10 (1)
|0.28
|Томассон Адриен
|7
|0.19
|Сиссоко Ибраима
|2
|0.06
|Льенар Димитри
|2
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Уорис Маджид
|2
|0.06
|Каси Антони
|1
|0.03
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.03
|Перрен Люка
|1
|0.03
|Ле Маршан Максим
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Джику Александр
|1
|0.03
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шардонне Брендан
|5
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|6
|0
|Агум Люсьен
|6
|0
|Эрей Кристоф
|5
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|1
|Мунье Стив
|2
|0
|Белькебла Арис
|2
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Белайли Юсеф
|2
|0
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|Ласне Пол
|1
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Саид Рафики
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|9
|1
|Ажорк Людовик
|5
|1
|Льенар Димитри
|6
|0
|Сиссоко Ибраима
|5
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|5
|0
|Перрен Люка
|5
|0
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Прчич Саньин
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|4
|0
|Каси Антони
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Фила Карол
|3
|0
|Ньямси Жерзино
|3
|0
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Диарра Хабиб
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
22
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
3
12%
1
5%
1-15
3
12%
4
18%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
9
36%
4
18%
61-75
6
24%
5
23%
76-90
Пропущено
25
22
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
20%
4
18%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
6
24%
1
5%
61-75
7
28%
8
36%
76-90
Забито
21
32
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
2
10%
3
9%
1-15
2
10%
7
22%
16-30
4
19%
5
16%
31-45
6
29%
1
3%
46-60
4
19%
7
22%
61-75
3
14%
9
28%
76-90
Пропущено
22
21
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
5
23%
5
24%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
2
9%
4
19%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
4
18%
3
14%
76-90
Забито
46
54
16 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 17
6 Не забивали 6
5
11%
4
7%
1-15
5
11%
11
20%
16-30
6
13%
8
15%
31-45
8
17%
6
11%
46-60
13
28%
11
20%
61-75
9
20%
14
26%
76-90
Пропущено
47
43
23 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 21
21 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 24
8
17%
6
14%
1-15
7
15%
10
23%
16-30
8
17%
6
14%
31-45
4
9%
5
12%
46-60
9
19%
5
12%
61-75
11
23%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1
Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0
Страсбург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1
Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Мец - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|7
|4
|79 - 34
|79
|2.
|Марсель
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|56 - 37
|65
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|59 - 36
|65
|4.
|Ренн
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|77 - 36
|62
|5.
|Ницца
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|45 - 29
|60
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|36
|15
|13
|8
|58 - 39
|58
|7.
|Лион
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|59 - 45
|56
|8.
|Ланс
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|55 - 44
|55
|9.
|Лилль
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|43 - 45
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|50 - 43
|51
|11.
|Брест
|0:0 Заявка
|36
|13
|10
|13
|45 - 48
|49
|12.
|Монпелье
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|48 - 53
|43
|13.
|Реймс
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|38 - 38
|43
|14.
|Труа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|33 - 47
|36
|15.
|Анже
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|38 - 53
|35
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|34 - 59
|34
|17.
|Клермон
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|35 - 65
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 70
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|35
|5
|12
|18
|47 - 85
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|35
|4
|13
|18
|31 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|26 - 24
|26
|13.
|Лорьян
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|14.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 18
|21
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|25 - 33
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|18
|5
|8
|5
|23 - 21
|23
|6.
|Брест
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|7.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|9.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|10.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 34
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
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Прогнозы на матч Брест 0:0 Страсбург
Исход игры
Брест
20.4% (21)
Ничья
34% (35)
Страсбург
45.6% (47)
Тотал 2.5
Больше
46.08% (47)
Меньше
53.92% (55)
Обе команды забьют
Да
74.51% (76)
Нет
25.49% (26)
Популярный счёт
1:2 Страсбург
35.9% (37)
1:1 Ничья
28.2% (29)
1:0 Брест
12.6% (13)
0:1 Страсбург
8.7% (9)
2:1 Брест
5.8% (6)
2:2 Ничья
2.9% (3)
0:0 Ничья
2.9% (3)
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