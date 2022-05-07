Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

43' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

39' Страсбург выполняет удар от ворот.

38' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Страсбург

34' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' ПЕРЕКЛАДИНА! Гамейро Кевин упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

33' ШАНС! Гамейро Кевин вышел один на один с голкипером...

33' Томассон Адриен разрезает оборону соперника отличным пасом

33' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

31' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Белайли Юсеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Марко Бизот отбил мяч на угловой после удара Диалло Хабиб из штрафной площади.

18' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Льенар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Белькебла Арис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

10' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Страсбург выполняет удар от ворот.

9' Игрок Мунье Стив из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

8' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

7' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

7' Беллегард Жан-Рикнер пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

7' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Страсбург выполняет удар от ворот.

5' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Дюверн Жан-Кевин нанес удар, мяч был парирован, но Матц Зельс не удержал его в руках.

5' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Страсбург

2' Ласне Пол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Плохо сыграл Ньямси Жерзино - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' Отличная возможность! Мунье Стив упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

1' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брест начинает с центра поля