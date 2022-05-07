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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Брест
0:1
Конец матча
Страсбург
0'
0:1
72' Гол
Гамейро Кевин
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Сатриано Мартин
83' Желтая карточка
Сатриано Мартин
83' Желтая карточка
Ньямси Жерзино
84' Желтая карточка
Льенар Димитри
90'+4

Ход матча

58'
Кардона Ирвин
Онора Франк
 
68'
 
Ажорк Людовик
Диалло Хабиб
72'
0:1
Гамейро Кевин
73'
 
Аолу Жан-Эде
Беллегард Жан-Рикнер
73'
 
Сиссоко Ибраима
Томассон Адриен
74'
 
Дукуре Исмаэль
Фила Карол
75'
Сатриано Мартин
 
76'
Брассье Лилиан
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
76'
Агум Люсьен
Ласне Пол
 
77'
Саид Рафики
Белайли Юсеф
 
83'
Сатриано Мартин
 
83'
 
Ньямси Жерзино
84'
 
Льенар Димитри

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 103
Брест 20.4% (21)
X 34% (35)
Страсбург 45.6% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
24
Белайли
Юсеф
15
Мунье
Стив
11
Сатриано
Мартин
1
Селс
Матц
4
Фила
Карол
19
Каси
Антони
22
Ньямси
Жерзино
23
Ле
Маршан
Максим
11
Льенар
Димитри
10
Томассон
Адриен
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
9
Гамейро
Кевин
20
Диалло
Хабиб
Брест
4-4-2
Страсбург
5-3-2

История личных встреч

Брест
Страсбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
5:0
Л2
4:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 11 0.31
Мунье Стив 8 (2) 0.22
Февр Ромен 7 (5) 0.19
Ле Дуарон Жереми 5 0.14
Кардона Ирвин 4 0.11
Сатриано Мартин 4 0.11
Шардонне Брендан 3 0.08
Белайли Юсеф 1 0.03
Брассье Лилиан 1 0.03
Дель Кастильо Ромен 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Фоссурье Жюльен 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 12 (3) 0.33
Гамейро Кевин 11 (1) 0.31
Диалло Хабиб 11 (2) 0.31
Томассон Адриен 7 0.19
Сиссоко Ибраима 2 0.06
Льенар Димитри 2 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Уорис Маджид 2 0.06
Каси Антони 1 0.03
Аолу Жан-Эде 1 0.03
Перрен Люка 1 0.03
Ле Маршан Максим 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Джику Александр 1 0.03
Гильберт Фредерик 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 5 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 6 0
Агум Люсьен 6 0
Эрей Кристоф 5 0
Сатриано Мартин 5 0
Маньетти Уго 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Дель Кастильо Ромен 1 1
Мунье Стив 2 0
Белькебла Арис 2 0
Кардона Ирвин 2 0
Белайли Юсеф 2 0
Фоссурье Жюльен 1 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Саид Рафики 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 9 1
Льенар Димитри 7 0
Ажорк Людовик 5 1
Сиссоко Ибраима 5 0
Беллегард Жан-Рикнер 5 0
Перрен Люка 5 0
Ле Маршан Максим 4 0
Прчич Саньин 4 0
Гильберт Фредерик 4 0
Каси Антони 4 0
Ньямси Жерзино 4 0
Томассон Адриен 2 1
Фила Карол 3 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Кандил Нордин 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
23
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
3
12%
1
4%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
2
8%
5
22%
46-60
9
36%
5
22%
61-75
6
24%
5
22%
76-90

Пропущено

26
22
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
5
19%
4
18%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
7
27%
1
5%
61-75
7
27%
8
36%
76-90

Забито

21
32
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
2
10%
3
9%
1-15
2
10%
7
22%
16-30
4
19%
5
16%
31-45
6
29%
1
3%
46-60
4
19%
7
22%
61-75
3
14%
9
28%
76-90

Пропущено

22
21
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
5
23%
5
24%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
2
9%
4
19%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
4
18%
3
14%
76-90

Забито

46
55
16 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 6
5
11%
4
7%
1-15
5
11%
11
20%
16-30
6
13%
8
15%
31-45
8
17%
6
11%
46-60
13
28%
12
22%
61-75
9
20%
14
25%
76-90

Пропущено

48
43
23 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 24
8
17%
6
14%
1-15
7
15%
10
23%
16-30
8
17%
6
14%
31-45
4
8%
5
12%
46-60
10
21%
5
12%
61-75
11
23%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1
Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0
Страсбург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1
Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Мец - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 35 19 8 8 56 - 37 65
3. Монако Заявка 36 19 8 9 59 - 36 65
4. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
5. Страсбург Заявка 36 16 12 8 59 - 39 60
6. Ницца Заявка 35 18 7 10 45 - 29 60
7. Лион Заявка 35 15 11 9 59 - 45 56
8. Ланс Заявка 35 15 10 10 55 - 44 55
9. Лилль Заявка 36 13 12 11 43 - 45 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 36 13 9 14 45 - 49 48
12. Монпелье Заявка 35 12 7 16 48 - 53 43
13. Реймс Заявка 35 10 13 12 38 - 38 43
14. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
15. Анже Заявка 35 8 11 16 38 - 53 35
16. Лорьян Заявка 35 8 10 17 34 - 59 34
17. Клермон Заявка 35 8 9 18 35 - 65 33
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Бордо Заявка 35 5 12 18 47 - 85 27
20. Мец Заявка 35 4 13 18 31 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Лорьян Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
14. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
15. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
16. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 18 3 6 9 25 - 33 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
5. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
6. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
7. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
8. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
9. Реймс Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
10. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
11. Лион Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
12. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
13. Клермон Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
14. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Страсбург контролирует мяч.
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Брест: 46%, Страсбург: 54%.
  • 93'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Страсбург
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Брест 20.4% (21)
    X 34% (35)
    Страсбург 45.6% (47)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Брест 0:1 Страсбург

    Исход игры
    Брест
    20.4% (21)
    Ничья
    34% (35)
    Страсбург
    45.6% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.08% (47)
    Меньше
    53.92% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    74.51% (76)
    Нет
    25.49% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Страсбург
    35.9% (37)
    1:1 Ничья
    28.2% (29)
    1:0 Брест
    12.6% (13)
    0:1 Страсбург
    8.7% (9)
    2:1 Брест
    5.8% (6)
    0:0 Ничья
    2.9% (3)
    2:2 Ничья
    2.9% (3)
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