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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 14'
Лестер
0' 14'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 116
Тоттенхэм 83.6% (97)
X 10.3% (12)
Лестер 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Лестер
1.44
5.20
7.65
Все Коэффициенты
Новости
1
Льорис
Уго
4
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
30
Бентанкур
Родриго
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
19
Сессеньон
Райан
27
Лукас
Моура
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
18
Амарти
Даниэль
4
Сёюнджю
Чаглар
33
Томас
Люк
11
Олбрайтон
Марк
42
Сумаре
Бубакари
24
Менди
Нампалис
17
Перес
Айосе
14
Ихеаначо
Келечи
29
Дака
Пэтсон
Тоттенхэм
3-4-2-1
Лестер
4-4-2

История личных встреч

Тоттенхэм
Лестер

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
2:4
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
0:1
К
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3
К
1:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 17 0.5
Кейн Гарри 12 (2) 0.35
Кулушевски Деян 3 0.09
Бергвейн Стевен 3 0.09
Лукас Моура 2 0.06
Доэрти Мэтт 2 0.06
Регилон Серхио 2 0.06
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.06
Санчес Давинсон 2 0.06
Дэвис Бен 1 0.03
Ндомбеле Танги 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Ромеро Кристиан 1 0.03
Алли Деле 1 (1) 0.03
Уинкс Гарри 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Сессеньон Райан 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 10 0.3
Мэддисон Джеймс 8 0.24
Тилеманс Юри 6 (2) 0.18
Лукман Адемола 6 0.18
Барнс Харви 4 0.12
Дака Пэтсон 4 0.12
Ихеаначо Келечи 3 0.09
Рикарду Перейра II 1 0.03
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.03
Эванс Джонни 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 0
Скипп Оливер 6 0
Кейн Гарри 5 0
Эмерсон Жуниор 5 0
Танганга Джафет 3 1
Бентанкур Родриго 4 0
Санчес Давинсон 4 0
Регилон Серхио 4 0
Лукас Моура 3 0
Дэвис Бен 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Уинкс Гарри 2 0
Алли Деле 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Антонио Конте 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 0
Рикарду Перейра II 3 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Эванс Джонни 2 0
Олбрайтон Марк 2 0
Менди Нампалис 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Амарти Даниэль 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Лукман Адемола 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Пэтсон 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Томас Люк 1 0
Чодури Хамза 1 0
Фофана Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
21
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
2
8%
4
19%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
6
23%
3
14%
46-60
7
27%
5
24%
61-75
3
12%
3
14%
76-90

Пропущено

23
31
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
4
17%
5
16%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
5
22%
4
13%
31-45
2
9%
5
16%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
5
22%
6
19%
76-90

Забито

25
27
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
5
20%
1
4%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
5
20%
10
37%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
7
28%
7
26%
76-90

Пропущено

20
19
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
15%
3
16%
1-15
3
15%
4
21%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
4
21%
61-75
6
30%
6
32%
76-90

Забито

51
48
23 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 18
10 Не забивали 6
7
14%
5
10%
1-15
6
12%
6
13%
16-30
10
20%
13
27%
31-45
9
18%
7
15%
46-60
9
18%
7
15%
61-75
10
20%
10
21%
76-90

Пропущено

43
50
21 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 26
7
16%
8
16%
1-15
6
14%
10
20%
16-30
8
19%
6
12%
31-45
4
9%
5
10%
46-60
7
16%
9
18%
61-75
11
26%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1
Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1
ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 26 5 3 84 - 21 83
2. Ливерпуль Заявка 34 25 7 2 86 - 22 82
3. Челси 0:0 Заявка 34 19 10 5 68 - 28 67
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 34 18 5 11 56 - 38 59
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 15 10 10 54 - 52 55
7. Вест Хэм Заявка 34 15 7 12 52 - 44 52
8. Вулверхэмптон Заявка 34 15 4 15 33 - 32 49
9. Брайтон Заявка 35 10 14 11 34 - 42 44
10. Лестер 0:0 Заявка 33 11 10 12 47 - 51 43
11. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
12. Кристал Пэлас Заявка 34 9 14 11 45 - 42 41
13. Саутгемптон Заявка 35 9 13 13 41 - 58 40
14. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
15. Астон Вилла Заявка 33 12 4 17 44 - 46 40
16. Лидс Заявка 34 8 10 16 38 - 72 34
17. Бёрнли Заявка 34 7 13 14 31 - 46 34
18. Эвертон 0:0 Заявка 33 8 6 19 34 - 55 30
19. Уотфорд Заявка 34 6 4 24 32 - 69 22
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 22 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 5 4 29 - 22 32
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 17 10 2 5 31 - 18 32
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Челси 0:0 Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
11. Эвертон 0:0 Заявка 17 7 3 7 21 - 20 24
12. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
17. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Челси 0:0 Заявка 18 11 5 2 36 - 10 38
3. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
4. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
6. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
14. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
15. Лестер 0:0 Заявка 17 3 6 8 21 - 31 15
16. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
17. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
20. Эвертон 0:0 Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 9'
    Хозяева демонстрируют подавляющее преимущество владения мяча 68% на 32%.
  • Фол, нарушение
    8'
    Кристиан Ромеро нарушил правила против Люк Томас за толчок рукой в спину.
  • 7'
    Сон Хын Мин забрасывает мяч в штрафную площадь, но передачу блокирует Амарти Даниэль и выносит мяч отводя угрозу у своих ворот.
  • 6'
    Сон Хын Мин попытался принять мяч, но получилась неудачной обработка и нападающий не смог ничего выжать из этой атаки.
  • 5'
    Хозяева близки к моменту у ворот гостей, но пока ищут ошибки соперника и аккуратно держат мяч, не позволяя играть с ним его оппоненту.
  • 4'
    Лукас Моура делает навес в штрафную, но Чаглар Сёюнджю выносит мяч разряжая обстановку у своих ворот.
  • Угловой
    3'
    Сон Хын Мин выполняет подачу углового стандарта с правой стороны и Эрик Дайер наносит удар головой, но мяч летит сильно выше ворот.
  • 2'
    Родриго Бентанкур разгоняет атаку по левому флангу, но его встречает защитник и стопорит атаку.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в городе Лондон. Противостояние между “Тоттенхэм ” и командой “Лестер”. Будем надеяться, что команды покажут, яркий и качественный футбол.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Лестер

Исход игры
Тоттенхэм
83.2% (99)
Ничья
10.9% (13)
Лестер
5.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (76)
Меньше
29.63% (32)
Обе команды забьют
Да
78.7% (85)
Нет
21.3% (23)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
50.4% (60)
1:0 Тоттенхэм
11.8% (14)
1:1 Ничья
8.4% (10)
2:0 Тоттенхэм
6.7% (8)
3:1 Тоттенхэм
5% (6)
1:2 Лестер
2.5% (3)
3:2 Тоттенхэм
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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Тоттенхэм
Лестер
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