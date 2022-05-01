Первый тайм

9' Хозяева демонстрируют подавляющее преимущество владения мяча 68% на 32%.

8' Кристиан Ромеро нарушил правила против Люк Томас за толчок рукой в спину.

7' Сон Хын Мин забрасывает мяч в штрафную площадь, но передачу блокирует Амарти Даниэль и выносит мяч отводя угрозу у своих ворот.

6' Сон Хын Мин попытался принять мяч, но получилась неудачной обработка и нападающий не смог ничего выжать из этой атаки.

5' Хозяева близки к моменту у ворот гостей, но пока ищут ошибки соперника и аккуратно держат мяч, не позволяя играть с ним его оппоненту.

4' Лукас Моура делает навес в штрафную, но Чаглар Сёюнджю выносит мяч разряжая обстановку у своих ворот.