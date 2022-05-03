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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Лестер
 
Позже
Эвертон

История личных встреч

Лестер
Эвертон

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
К
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 10 0.3
Мэддисон Джеймс 8 0.24
Тилеманс Юри 6 (2) 0.18
Лукман Адемола 6 0.18
Барнс Харви 4 0.12
Ихеаначо Келечи 4 0.12
Дака Пэтсон 4 0.12
Рикарду Перейра II 1 0.03
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.03
Эванс Джонни 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 8 (2) 0.24
Грэй Демарай 5 0.15
Гордон Энтони 4 0.12
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.09
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.09
Дукуре Абдулай 2 0.06
Кин Майкл 2 0.06
Айуоби Алекс 2 0.06
Рондон Саломон 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Дэвис Том 1 0.03
Холгейт Мэйсон 1 0.03
Брэнтуэйт Джерред 1 0.03
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 0
Олбрайтон Марк 3 0
Рикарду Перейра II 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Эванс Джонни 2 0
Менди Нампалис 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Лукман Адемола 2 0
Томас Люк 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Пэтсон 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Чодури Хамза 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 7 1
Ришарлисон 8 0
Холгейт Мэйсон 6 1
Годфри Бен 6 0
Дукуре Абдулай 5 0
Динь Люка 4 0
Гордон Энтони 4 0
Кин Майкл 2 1
Кенни Джонджо 2 1
Коулмэн Шеймус 3 0
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Мина Йерри 3 0
Грэй Демарай 3 0
Алли Деле 3 0
Делф Фабиан 2 0
Рондон Саломон 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Айуоби Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Доббин Льюис 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
16
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
1
4%
1
6%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
10
37%
3
19%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
2
7%
5
31%
61-75
7
26%
0
0%
76-90

Пропущено

19
32
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
3
16%
1
3%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
2
11%
8
25%
31-45
0
0%
7
22%
46-60
4
21%
6
19%
61-75
6
32%
6
19%
76-90

Забито

22
22
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
4
18%
2
9%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
4
18%
9
41%
76-90

Пропущено

34
20
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 11
5
15%
4
20%
1-15
7
21%
3
15%
16-30
4
12%
2
10%
31-45
6
18%
2
10%
46-60
5
15%
3
15%
61-75
7
21%
6
30%
76-90

Забито

49
38
24 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
5
10%
3
8%
1-15
6
12%
6
16%
16-30
13
27%
4
11%
31-45
7
14%
8
21%
46-60
7
14%
8
21%
61-75
11
22%
9
24%
76-90

Пропущено

53
52
25 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 26
8
15%
5
10%
1-15
11
21%
7
13%
16-30
6
11%
10
19%
31-45
6
11%
9
17%
46-60
9
17%
9
17%
61-75
13
25%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0
Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2
Эвертон
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0
Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 26 5 3 84 - 21 83
2. Ливерпуль Заявка 34 25 7 2 86 - 22 82
3. Челси Заявка 34 19 9 6 68 - 29 66
4. Арсенал Заявка 34 20 3 11 54 - 41 63
5. Тоттенхэм Заявка 34 19 4 11 59 - 39 61
6. Манчестер Юнайтед Заявка 36 16 10 10 57 - 52 58
7. Вест Хэм Заявка 35 15 7 13 53 - 46 52
8. Вулверхэмптон Заявка 34 15 4 15 33 - 32 49
9. Брайтон Заявка 35 10 14 11 34 - 42 44
10. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
11. Лестер Заявка 33 11 9 13 48 - 54 42
12. Кристал Пэлас Заявка 34 9 14 11 45 - 42 41
13. Саутгемптон Заявка 35 9 13 13 41 - 58 40
14. Брентфорд Заявка 35 11 7 17 41 - 52 40
15. Астон Вилла Заявка 33 12 4 17 44 - 46 40
16. Лидс Заявка 34 8 10 16 38 - 72 34
17. Бёрнли Заявка 34 7 13 14 31 - 46 34
18. Эвертон Заявка 33 9 5 19 35 - 55 32
19. Уотфорд Заявка 34 6 4 24 32 - 69 22
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 22 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
11. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
12. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
17. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
5. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
7. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
14. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 2 дня 8 часов 4 минуты.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Лестер 62.5% (20)
    X 31.3% (10)
    Эвертон 6.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Эвертон
    2.65
    3.46
    3.07
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    Где смотреть матч Лестер - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Эвертон

    Исход игры
    Лестер
    61.3% (19)
    Ничья
    32.3% (10)
    Эвертон
    6.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.74% (21)
    Меньше
    32.26% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    90.32% (28)
    Нет
    9.68% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    54.8% (17)
    1:1 Ничья
    22.6% (7)
    2:2 Ничья
    6.5% (2)
    2:0 Лестер
    6.5% (2)
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    Эвертон
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