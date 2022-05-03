Стадион: Кинг Пауэр
История личных встреч
Лестер
Эвертон
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
18 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|10
|0.3
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.24
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.18
|Лукман Адемола
|6
|0.18
|Барнс Харви
|4
|0.12
|Ихеаначо Келечи
|4
|0.12
|Дака Пэтсон
|4
|0.12
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.03
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ришарлисон
|8 (2)
|0.24
|Грэй Демарай
|5
|0.15
|Гордон Энтони
|4
|0.12
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.09
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.09
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|Кин Майкл
|2
|0.06
|Айуоби Алекс
|2
|0.06
|Рондон Саломон
|1
|0.03
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Дэвис Том
|1
|0.03
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.03
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.03
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|5
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|0
|Олбрайтон Марк
|3
|0
|Рикарду Перейра II
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Менди Нампалис
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Тилеманс Юри
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Томас Люк
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дака Пэтсон
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|7
|1
|Ришарлисон
|8
|0
|Холгейт Мэйсон
|6
|1
|Годфри Бен
|6
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Гордон Энтони
|4
|0
|Кин Майкл
|2
|1
|Кенни Джонджо
|2
|1
|Коулмэн Шеймус
|3
|0
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Мина Йерри
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Алли Деле
|3
|0
|Делф Фабиан
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
16
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
1
4%
1
6%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
10
37%
3
19%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
2
7%
5
31%
61-75
7
26%
0
0%
76-90
Пропущено
19
32
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
3
16%
1
3%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
2
11%
8
25%
31-45
0
0%
7
22%
46-60
4
21%
6
19%
61-75
6
32%
6
19%
76-90
Забито
22
22
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
4
18%
2
9%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
4
18%
9
41%
76-90
Пропущено
34
20
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 11
5
15%
4
20%
1-15
7
21%
3
15%
16-30
4
12%
2
10%
31-45
6
18%
2
10%
46-60
5
15%
3
15%
61-75
7
21%
6
30%
76-90
Забито
49
38
24 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
5
10%
3
8%
1-15
6
12%
6
16%
16-30
13
27%
4
11%
31-45
7
14%
8
21%
46-60
7
14%
8
21%
61-75
11
22%
9
24%
76-90
Пропущено
53
52
25 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 26
8
15%
5
10%
1-15
11
21%
7
13%
16-30
6
11%
10
19%
31-45
6
11%
9
17%
46-60
9
17%
9
17%
61-75
13
25%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0
Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2
Эвертон
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0
Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|84 - 21
|83
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|86 - 22
|82
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|68 - 29
|66
|4.
|Арсенал
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|54 - 41
|63
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|19
|4
|11
|59 - 39
|61
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 52
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|53 - 46
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|33 - 32
|49
|9.
|Брайтон
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|34 - 42
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|40 - 56
|43
|11.
|Лестер
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|48 - 54
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|45 - 42
|41
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|41 - 58
|40
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|41 - 52
|40
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|12
|4
|17
|44 - 46
|40
|16.
|Лидс
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 72
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|31 - 46
|34
|18.
|Эвертон
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|35 - 55
|32
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|6
|4
|24
|32 - 69
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|17.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|5.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 26
|28
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лестер - Эвертон
Исход игры
Лестер
61.3% (19)
Ничья
32.3% (10)
Эвертон
6.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
67.74% (21)
Меньше
32.26% (10)
Обе команды забьют
Да
90.32% (28)
Нет
9.68% (3)
Популярный счёт
2:1 Лестер
54.8% (17)
1:1 Ничья
22.6% (7)
2:2 Ничья
6.5% (2)
2:0 Лестер
6.5% (2)
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