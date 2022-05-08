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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Норвич
 
Позже
Вест Хэм
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
5
Хэнли
Грант
3
Байрам
Сэм
21
Уильямс
Брендон
19
Соренсен
Якоб
8
Гилмор
Билли
10
Дауэлл
Киран
20
Лис-Мелу
Пьерр
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Аарон
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
10
Лансини
Мануэль
22
Бенрахма
Саид
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
Норвич
4-2-3-1
Вест Хэм
4-1-4-1

История личных встреч

Норвич
Вест Хэм

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 10 (3) 0.29
Сарджент Джош 2 0.06
Рашица Милот 1 0.03
Норманн Матиас 1 0.03
Дауэлл Киран 1 0.03
Айда Адам 1 0.03
Маклин Кенни 1 0.03
Хэнли Грант 1 0.03
Лис-Мелу Пьерр 1 0.03
Омобамиделе Эндрю 1 0.03
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Роу Джонатан 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 10 0.29
Антонио Майкл 8 0.23
Бенрахма Саид 6 0.17
Форнальс Пабло 6 0.17
Соучек Томаш 5 0.14
Лансини Мануэль 4 (2) 0.11
Крессуэлл Аарон 2 0.06
Доусон Крэйг 2 0.06
Райс Деклан 1 0.03
Масуаку Артур 1 0.03
Ярмоленко Андрей 1 0.03
Огбонна Анджело 1 0.03
Зума Курт 1 0.03
Влашич Никола 1 0.03
Джонсон Бен 1 0.03
Ноубл Марк 1 (1) 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 7 0
Ааронс Макс 7 0
Гибсон Бен 4 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Пукки Теэму 4 0
Норманн Матиас 4 0
Маклин Кенни 3 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 7 1
Райс Деклан 8 0
Доусон Крэйг 5 1
Цоуфал Владимир 3 1
Форнальс Пабло 4 0
Боуэн Джаррод 4 0
Крессуэлл Аарон 3 0
Лансини Мануэль 2 0
Соучек Томаш 2 0
Фабьянски Лукаш 1 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
25 Не забивали 26
3
27%
3
14%
1-15
1
9%
5
23%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
3
27%
6
27%
76-90

Пропущено

35
22
14 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
5
14%
2
9%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
6
17%
4
18%
31-45
8
23%
4
18%
46-60
6
17%
2
9%
61-75
7
20%
7
32%
76-90

Забито

11
30
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
26 Не забивали 17
2
18%
1
3%
1-15
1
9%
2
7%
16-30
1
9%
7
23%
31-45
3
27%
6
20%
46-60
2
18%
8
27%
61-75
2
18%
6
20%
76-90

Пропущено

36
25
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
5
14%
3
12%
1-15
3
8%
2
8%
16-30
7
19%
7
28%
31-45
2
6%
4
16%
46-60
7
19%
4
16%
61-75
12
33%
5
20%
76-90

Забито

22
52
10 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 31
6 Забивали первыми 16
17 Не забивали 8
5
23%
4
8%
1-15
2
9%
7
13%
16-30
3
14%
10
19%
31-45
4
18%
8
15%
46-60
3
14%
11
21%
61-75
5
23%
12
23%
76-90

Пропущено

71
47
29 В 1-м тайме 21
42 Во 2-м тайме 26
24 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 28
10
14%
5
11%
1-15
6
8%
5
11%
16-30
13
18%
11
23%
31-45
10
14%
8
17%
46-60
13
18%
6
13%
61-75
19
27%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Астон Вилла - Норвич 2:0 Норвич - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Норвич - Бёрнли 2:0
Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5
Вест Хэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0
Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 25 8 2 87 - 23 83
2. Манчестер Сити Заявка 34 26 5 3 84 - 21 83
3. Челси Заявка 35 19 10 6 70 - 31 67
4. Арсенал Заявка 34 20 3 11 54 - 41 63
5. Тоттенхэм Заявка 35 19 5 11 60 - 40 62
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 35 15 7 13 53 - 46 52
8. Вулверхэмптон Заявка 35 15 5 15 35 - 34 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
11. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
12. Астон Вилла Заявка 34 13 4 17 47 - 47 43
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
14. Лестер Заявка 33 11 9 13 48 - 54 42
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Лидс Заявка 34 8 10 16 38 - 72 34
17. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
18. Эвертон Заявка 33 9 5 19 35 - 55 32
19. Уотфорд Заявка 35 6 4 25 32 - 70 22
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 22 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
9. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
10. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
14. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 102
    Норвич 6.9% (7)
    X 22.5% (23)
    Вест Хэм 70.6% (72)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Норвич
    Ничья
    Вест Хэм
    5.02
    4.07
    1.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Норвич - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Норвич - Вест Хэм

    Исход игры
    Норвич
    7.1% (7)
    Ничья
    23.2% (23)
    Вест Хэм
    69.7% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.26% (43)
    Меньше
    54.74% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    65.26% (62)
    Нет
    34.74% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    35.4% (35)
    1:1 Ничья
    20.2% (20)
    0:1 Вест Хэм
    15.2% (15)
    0:2 Вест Хэм
    14.1% (14)
    2:1 Норвич
    5.1% (5)
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    Вест Хэм
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