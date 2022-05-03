Стадион: Кэрроу Роуд
История личных встреч
Норвич
Вест Хэм
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|10 (3)
|0.29
|Сарджент Джош
|2
|0.06
|Рашица Милот
|1
|0.03
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|Дауэлл Киран
|1
|0.03
|Айда Адам
|1
|0.03
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|Хэнли Грант
|1
|0.03
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.03
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.03
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Роу Джонатан
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|10
|0.29
|Антонио Майкл
|8
|0.23
|Бенрахма Саид
|6
|0.17
|Форнальс Пабло
|6
|0.17
|Соучек Томаш
|5
|0.14
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.11
|Крессуэлл Аарон
|2
|0.06
|Доусон Крэйг
|2
|0.06
|Райс Деклан
|1
|0.03
|Масуаку Артур
|1
|0.03
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.03
|Огбонна Анджело
|1
|0.03
|Зума Курт
|1
|0.03
|Влашич Никола
|1
|0.03
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Диоп Исса
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|7
|0
|Ааронс Макс
|7
|0
|Гибсон Бен
|4
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0
|Пукки Теэму
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Маклин Кенни
|3
|0
|Хэнли Грант
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|7
|1
|Райс Деклан
|8
|0
|Доусон Крэйг
|5
|1
|Цоуфал Владимир
|3
|1
|Форнальс Пабло
|4
|0
|Боуэн Джаррод
|4
|0
|Крессуэлл Аарон
|3
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
22
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
25 Не забивали 26
3
27%
3
14%
1-15
1
9%
5
23%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
3
27%
6
27%
76-90
Пропущено
35
22
14 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
5
14%
2
9%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
6
17%
4
18%
31-45
8
23%
4
18%
46-60
6
17%
2
9%
61-75
7
20%
7
32%
76-90
Забито
11
30
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
26 Не забивали 17
2
18%
1
3%
1-15
1
9%
2
7%
16-30
1
9%
7
23%
31-45
3
27%
6
20%
46-60
2
18%
8
27%
61-75
2
18%
6
20%
76-90
Пропущено
36
25
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
5
14%
3
12%
1-15
3
8%
2
8%
16-30
7
19%
7
28%
31-45
2
6%
4
16%
46-60
7
19%
4
16%
61-75
12
33%
5
20%
76-90
Забито
22
52
10 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 31
6 Забивали первыми 16
17 Не забивали 8
5
23%
4
8%
1-15
2
9%
7
13%
16-30
3
14%
10
19%
31-45
4
18%
8
15%
46-60
3
14%
11
21%
61-75
5
23%
12
23%
76-90
Пропущено
71
47
29 В 1-м тайме 21
42 Во 2-м тайме 26
24 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 28
10
14%
5
11%
1-15
6
8%
5
11%
16-30
13
18%
11
23%
31-45
10
14%
8
17%
46-60
13
18%
6
13%
61-75
19
27%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Астон Вилла - Норвич 2:0 Норвич - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Норвич - Бёрнли 2:0
Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5
Вест Хэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0
Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|84 - 21
|83
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|86 - 22
|82
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|68 - 29
|66
|4.
|Арсенал
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|54 - 41
|63
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|19
|4
|11
|59 - 39
|61
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 52
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|53 - 46
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|33 - 32
|49
|9.
|Брайтон
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|34 - 42
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|40 - 56
|43
|11.
|Лестер
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|48 - 54
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|45 - 42
|41
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|41 - 58
|40
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|41 - 52
|40
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|12
|4
|17
|44 - 46
|40
|16.
|Лидс
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 72
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|31 - 46
|34
|18.
|Эвертон
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|35 - 55
|32
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|6
|4
|24
|32 - 69
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|17.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|5.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 26
|28
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Норвич - Вест Хэм
Исход игры
Норвич
6.5% (2)
Ничья
19.4% (6)
Вест Хэм
74.2% (23)
Тотал 2.5
Больше
58.06% (18)
Меньше
41.94% (13)
Обе команды забьют
Да
74.19% (23)
Нет
25.81% (8)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
51.6% (16)
1:1 Ничья
16.1% (5)
0:2 Вест Хэм
12.9% (4)
0:1 Вест Хэм
9.7% (3)
2:1 Норвич
6.5% (2)
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