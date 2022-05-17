3:0
Первый тайм: 42'
1:0
6' ГолWescley V
2:0
18' ГолКлебер Франсиско
23' Желтая карточкаAngel Lezcano
3:0
33' ГолКлебер Франсиско
Ход матча
6'
1:0
18'
2:0
23'
33'
3:0
18
Иури
Фрейтас
33
Луис
Виктор
31
Дентиньо
19
Rodrigo
I
20
Wescley
V
29
Juan
Franco
36
Elias
Llanes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Иури ФрейтасЗащитник
- Защитник
-
33 Луис ВикторЗащитник
-
31 ДентиньоПолузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Wescley VПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Жоао ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
- Нападающий
-
11 Арруда ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Kelvyn
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Juan FrancoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Elias LlanesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
25 Luis Guillen
-
-
28 Cesar Ayala
-
-
31 Luis Barrios
-
21 Julio Aldama
-
-
Главный тренер: Luciano Theiler
История личных встреч
Сеара
Хенераль Кабальеро ХЛМ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сеара
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0
Сеара - Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1 Сеара - Спорт Ресифи 0:0
Хенераль Кабальеро ХЛМ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Насьональ Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:2 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Sportivo Ameliano 0:3 Такуари - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Олимпия Асунсьон 2:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - 12 де Октубре Итаугуа 0:0 Ресистенция - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Гуайрена 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сол де Америка 2:1 Гуарани Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 3:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Sportivo Ameliano - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 2:0