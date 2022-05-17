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  3. Копа Судамерикана: Группа G
Сеара
3:0
Первый тайм: 42'
Хенераль Кабальеро ХЛМ
0'
1:0
6' Гол
Wescley V
2:0
18' Гол
Клебер Франсиско
23' Желтая карточка
Angel Lezcano
3:0
33' Гол
Клебер Франсиско
42'

Ход матча

6'
Wescley V
1:0
18'
Клебер Франсиско
2:0
23'
 
Angel Lezcano
33'
Клебер Франсиско
3:0
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Хенераль Кабальеро ХЛМ
1.10
7.80
26.00
Все Коэффициенты
12
Richard
Almeida
de
Oliveira3
2
Nino
Paraiba
18
Иури
Фрейтас
13
Luiz
Otavio
II
33
Луис
Виктор
31
Дентиньо
19
Rodrigo
I
44
Marcos
Victor
7
Ричардсон
20
Wescley
V
39
Клебер
Франсиско
1
Juanito
Alfonso
2
Leandro
Corulo
26
Eduardo
Duarte
19
Sergio
Vergara
II
34
Angel
Lezcano
29
Juan
Franco
17
Ezequiel
Alfonso
16
Jose
Manuel
Vera
36
Elias
Llanes
38
Giovanni
Bordon
14
Richart
Ortiz
Сеара
Хенераль Кабальеро ХЛМ

История личных встреч

Сеара
Хенераль Кабальеро ХЛМ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:2

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0
Сеара - Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1 Сеара - Спорт Ресифи 0:0
Хенераль Кабальеро ХЛМ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Насьональ Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:2 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Sportivo Ameliano 0:3 Такуари - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Олимпия Асунсьон 2:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - 12 де Октубре Итаугуа 0:0 Ресистенция - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Гуайрена 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сол де Америка 2:1 Гуарани Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 3:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Sportivo Ameliano - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 2:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Клебер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Angel Lezcano получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Клебер бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Уэскли бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Хенераль Кабальеро ХЛМ
1.10
7.80
26.00
Все Коэффициенты
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Сеара
Хенераль Кабальеро ХЛМ
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