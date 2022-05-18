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  3. Копа Судамерикана: Группа G
Сеара
6:0
Конец матча
Хенераль Кабальеро ХЛМ
0'
1:0
6' Гол
Wescley V
2:0
18' Гол
Клебер Франсиско
23' Желтая карточка
Angel Lezcano
3:0
32' Гол
Клебер Франсиско
4:0
72' Гол
Мендоса Стивен
5:0
78' Гол
Мендоса Стивен
81' Желтая карточка
Leandro Corulo
6:0
84' Гол
Ze Roberto III
90'+5
12
Richard
Almeida
de
Oliveira3
2
Nino
Paraiba
44
Marcos
Victor
13
Luiz
Otavio
II
33
Луис
Виктор
7
Ричардсон
19
Rodrigo
I
20
Wescley
V
18
Иури
Фрейтас
39
Клебер
Франсиско
31
Дентиньо
1
Juanito
Alfonso
34
Angel
Lezcano
2
Leandro
Corulo
19
Sergio
Vergara
II
36
Elias
Llanes
26
Eduardo
Duarte
17
Ezequiel
Alfonso
16
Jose
Manuel
Vera
29
Juan
Franco
38
Giovanni
Bordon
14
Richart
Ortiz
Сеара
Хенераль Кабальеро ХЛМ

История личных встреч

Сеара
Хенераль Кабальеро ХЛМ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:2

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0
Сеара - Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1 Сеара - Спорт Ресифи 0:0
Хенераль Кабальеро ХЛМ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Насьональ Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:2 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Sportivo Ameliano 0:3 Такуари - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Олимпия Асунсьон 2:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - 12 де Октубре Итаугуа 0:0 Ресистенция - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Гуайрена 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сол де Америка 2:1 Гуарани Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 3:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Sportivo Ameliano - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 2:0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Клебер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Angel Lezcano получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Клебер бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Уэскли бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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