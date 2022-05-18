Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ezequiel Alfonso уходит с поля. Luis Barrios выходит вместо него

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

32' Г О О О О Л - Клебер бьет в цель!

23' Angel Lezcano получил желтую карточку от судьи

18' Г О О О О Л - Клебер бьет в цель!

6' Г О О О О Л - Уэскли бьет в цель!