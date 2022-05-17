  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана: Группа C
Банфилд
0:0
Первый тайм: 42'
Универсидад Католика
0'
15' Желтая карточка
Gregori Anangono
42'

Ход матча

15'
 
Gregori Anangono
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
44
Alejandro
Maciel
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
27
Pablo
Maximiliano
Cuadra
8
Giuliano
Galoppo
5
Доминго
Николас
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
20
Цвитанич
Дарио
1
Darwin
Cuero
29
Gregori
Anangono
17
Yuber
Antonio
Mosquera
6
Bryan
Caicedo
18
Layan
Loor
15
Daniel
Clavijo
40
Willian
Cevallos
4
Kevin
Minda
28
Aron
Rodriguez
16
Чала
Вальтер
23
Rodrigo
Gonzalez
IV
Банфилд
Универсидад Католика

История личных встреч

Банфилд
Универсидад Католика

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:0

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0
Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0
Универсидад Католика
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Универсидад Католика - Кумбайя 1:0 Универсидад Католика - Гуаласео 3:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Оренсе - Универсидад Католика 1:0
Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Универсидад Католика - Текнико Университарио 4:1 Аукас - Универсидад Католика 3:2 Универсидад Католика - Индепендьенте дель Валле 3:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Nueve de Octubre - Универсидад Католика 0:4 Универсидад Католика - Унион Ла-Калера 0:0 Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Депортиво Куэнка - Универсидад Католика 0:2 Стронгест - Универсидад Католика 2:1 Универсидад Католика - Макара 2:2 Универсидад Католика - Стронгест 0:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика 2:1 Универсидад Католика - Боливар 2:0 Универсидад Католика - Гуаякиль Сити 1:1 Боливар - Универсидад Католика 1:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Gregori Anangono получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Банфилд 0:0 Универсидад Католика онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Банфилд
Универсидад Католика
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 