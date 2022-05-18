1:1
Конец матча
15' Желтая карточкаGregori Anangono
33' Желтая карточкаDaniel Clavijo
71' Желтая карточкаУрси Агустин
72' Желтая карточкаCristian Martinez Borja
1:0
82' ГолДатоло Хесус
1:1
90' ГолДиас Исмаэль
Ход матча
15'
33'
71'
82'
1:0
90'
1:1
11
Урси
Агустин
18
Layan
Loor
16
Чала
Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
14 Amos Perales
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Layan LoorЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чала ВальтерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Диас ИсмаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Miguel Rondelli
История личных встреч
Банфилд
Универсидад Католика
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0
Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0
Универсидад Католика
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Универсидад Католика - Кумбайя 1:0 Универсидад Католика - Гуаласео 3:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Оренсе - Универсидад Католика 1:0
Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Универсидад Католика - Текнико Университарио 4:1 Аукас - Универсидад Католика 3:2 Универсидад Католика - Индепендьенте дель Валле 3:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Nueve de Octubre - Универсидад Католика 0:4 Универсидад Католика - Унион Ла-Калера 0:0 Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Депортиво Куэнка - Универсидад Католика 0:2 Стронгест - Универсидад Католика 2:1 Универсидад Католика - Макара 2:2 Универсидад Католика - Стронгест 0:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика 2:1 Универсидад Католика - Боливар 2:0 Универсидад Католика - Гуаякиль Сити 1:1 Боливар - Универсидад Католика 1:1