1:0
Первый тайм: 43'
1:0
19' ГолЭденилсон дос Сантос
20' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
40' Желтая карточкаJuan Arboleda
Ход матча
19'
40'
31
Витао
11
Вандерсон
17
David
VI
19
Juan
Diaz
13
Jaen
Pineda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 ВитаоЗащитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
-
19 Кайо РанхелПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Нападающий
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
26 Estevao
-
-
-
5 Lizeiro
-
-
20 Moises VII
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Juan DiazПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Jaen PinedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Фелипе ПардоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Edwar Lopez
-
-
-
-
24 Juan Cuesta
-
-
18 Yesid Diaz
-
Главный тренер: Julio Comesana
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Индепендьенте Медельин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0
Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Тигрес Богота - Индепендьенте Медельин 1:2 Nueve de Octubre - Индепендьенте Медельин 3:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 0:0
Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Тигрес Богота 1:0 Индепендьенте Медельин - Унион Магдалена 0:0 Индепендьенте Медельин - Nueve de Octubre 2:1 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 1:1 Гуайрена - Индепендьенте Медельин 3:3 Индепендьенте Медельин - Энвигадо 2:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 1:0 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 1:3 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 4:0 Индепендиенте Санта-Фе - Индепендьенте Медельин 1:0