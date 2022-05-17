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  3. Копа Судамерикана: Группа E
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Первый тайм: 43'
Индепендьенте Медельин
0'
1:0
19' Гол
Эденилсон дос Сантос
20' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
40' Желтая карточка
Juan Arboleda
43'

Ход матча

19'
Эденилсон дос Сантос
1:0
20'
Эденилсон дос Сантос
 
40'
 
Juan Arboleda
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Индепендьенте Медельин
1.45
8.33
7.10
Все Коэффициенты
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
31
Витао
22
Мендес
Бруно
II
43
Мартинс
Родригес
8
Эденилсон
дос
Сантос
13
Дурадо
Родриго
14
Де
Пена
Карлос
11
Вандерсон
27
José
Maurisio3
17
David
VI
1
Andres
Mosquera
III
21
Juan
Arboleda
3
Victor
Moreno
5
Andres
Cadavid
26
Yulian
Andres
19
Juan
Diaz
8
Adrian
Arregui
29
Juan
Mosquera
16
Vladimir
Hernandez
13
Jaen
Pineda
9
Luciano
Pons
Интернасьонал Порту Алегре
Индепендьенте Медельин

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Индепендьенте Медельин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:1

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0
Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Тигрес Богота - Индепендьенте Медельин 1:2 Nueve de Octubre - Индепендьенте Медельин 3:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 0:0
Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Тигрес Богота 1:0 Индепендьенте Медельин - Унион Магдалена 0:0 Индепендьенте Медельин - Nueve de Octubre 2:1 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 1:1 Гуайрена - Индепендьенте Медельин 3:3 Индепендьенте Медельин - Энвигадо 2:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 1:0 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 1:3 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 4:0 Индепендиенте Санта-Фе - Индепендьенте Медельин 1:0
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Индепендьенте Медельин
1.45
8.33
7.10
Все Коэффициенты
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Интернасьонал Порту Алегре
Индепендьенте Медельин
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