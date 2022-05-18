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  3. Копа Судамерикана: Группа F
Атлетико Гойяненсе
0:0
Первый тайм: 6'
Антофагаста
0' 6'
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Антофагаста
1.39
4.80
9.00
Все Коэффициенты
22
Роналдо
13
Hayner
3
Wanderson
VIII
15
Edson
III
6
Энрике
Артур
II
33
Fernando
Edson
5
Gabriel
Baralhas
30
Airton
Sousa
10
Luis
Pereira
III
11
Лео
Перейра
9
Diego
Churin
1
Jose
Ignacio
Gonzalez
26
Camilo
Rodriguez
3
Вега
Леандро
5
Cristian
Rojas
17
Paulo
Magalhaes
22
Diego
Orellana
6
Браво
Федерико
8
Marco
Collao
24
Brayan
Hurtado
9
Manuel
Lopez
10
Jason
Flores
Атлетико Гойяненсе
Антофагаста

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Антофагаста

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:1

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2
Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0
Антофагаста
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Эспаньола - Антофагаста 2:0 Палестино - Антофагаста 1:0 Антофагаста - ЛДУ Кито 1:2 Антофагаста - О'Хиггинз 1:0
Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Антофагаста - Уачипато 0:0 Курико Юнидо - Антофагаста 2:0 ЛДУ Кито - Антофагаста 4:0 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Ньюбленсе - Антофагаста 1:1 Антофагаста - Унион Ла-Калера 0:0 Антофагаста - Унион Эспаньола 0:1 Антофагаста - Коло-Коло 0:1 Унион Эспаньола - Антофагаста 1:2 Кокимбо Юнидо - Антофагаста 3:2 Аудакс Итальяно - Антофагаста 0:3 Антофагаста - Депортес ла Серена 2:2 Универсидад де Чили - Антофагаста 2:1 Антофагаста - Кобресал 0:1 Антофагаста - Коло-Коло 1:0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Антофагаста
1.39
4.80
9.00
Все Коэффициенты
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Атлетико Гойяненсе
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