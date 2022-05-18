1:0
Конец матча
1:0
12' ГолLuis Pereira III
18' Желтая карточкаBrayan Hurtado
32' Желтая карточкаЭнрике Артур
32' Желтая карточкаЛео Перейра
46' Желтая карточкаAirton Sousa
90' Желтая карточкаГари Тельо
Ход матча
12'
1:0
18'
32'
32'
46'
90'
22
Роналдо
13
Hayner
15
Edson
III
30
Airton
Sousa
11
Лео
Перейра
- Основной состав
-
22 РоналдоВратарь
-
13 HaynerЗащитник
- Защитник
-
15 Edson IIIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Airton SousaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лео ПерейраПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 РенанВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Jean Bonora
-
14 Gabriel Noga
-
19 Rickson
-
27 Isaac
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Jason FloresПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ariel Uribe
-
-
23 Byron Nieto
-
19 Гари Тельо
-
-
-
Главный тренер: Diego Reveco
История личных встреч
Атлетико Гойяненсе
Антофагаста
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2
Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0
Антофагаста
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Эспаньола - Антофагаста 2:0 Палестино - Антофагаста 1:0 Антофагаста - ЛДУ Кито 1:2 Антофагаста - О'Хиггинз 1:0
Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Антофагаста - Уачипато 0:0 Курико Юнидо - Антофагаста 2:0 ЛДУ Кито - Антофагаста 4:0 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Ньюбленсе - Антофагаста 1:1 Антофагаста - Унион Ла-Калера 0:0 Антофагаста - Унион Эспаньола 0:1 Антофагаста - Коло-Коло 0:1 Унион Эспаньола - Антофагаста 1:2 Кокимбо Юнидо - Антофагаста 3:2 Аудакс Итальяно - Антофагаста 0:3 Антофагаста - Депортес ла Серена 2:2 Универсидад де Чили - Антофагаста 2:1 Антофагаста - Кобресал 0:1 Антофагаста - Коло-Коло 1:0