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  3. Кубок Либертадорес: Группа E
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 7'
Коринтианс
0' 7'
Прогнозы 108
Бока Хуниорс 83.3% (90)
X 13% (14)
Коринтианс 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Коринтианс
2.22
3.79
4.65
Все Коэффициенты
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
10
Сальвио
Эдуардо
8
Фернандес
Пол
11
Ромеро
Оскар
7
Себальос
Эсекиэль
9
Бенедетто
Дарио
12
Кассио
Рамос
3
Бамбу
Робсон
33
João
Victor6
26
Fabio
Santos
IV
34
Рауль
Гонсалес
5
Майкон
Барберан
37
Eduardo
Queiroz
6
Lucas
Piton
19
Gustavo
Mosquito
17
Jo
Alves
II
10
Виллиан
Боргес
Бока Хуниорс
4-1-4-1
Коринтианс
3-4-3

История личных встреч

Бока Хуниорс
Коринтианс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

КЛ
2:0
КЛ
1:1
КЛ
1:0
ММ(
0:2
ММ(
1:1

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1
Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2
Коринтианс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0
Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0 Коринтианс - Депортиво Кали 1:0 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Олвейс Реди - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:1 Новоризонтину - Коринтианс 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Понте-Прета 5:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Брагантино 1:0 Ботафого - Коринтианс 1:1
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    5'
    Подача гостей с правого края, и фиксируется нарушение со стороны Жо.
  • 4'
    "Коринтианс" старается атаковать позиционно на первых минутах.
  • 3'
    Хорошо поют болельщики, настоящая футбольная атмосфера.
  • 2'
    Сальвио подцепил заброс на правом полуфланге и примерно с линии штрафной запустил мяч выше створа.
  • 1'
    "Бока" в сине-жёлтых цветах, "Коринтианс" в бело-чёрной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Всем привет! В матче группового этапа Кубка Либертадорес сыграют аргентинская команда "Бока Хуниорс" и бразильский "Коринтианс". Текстовый онлайн этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 108
Бока Хуниорс 83.3% (90)
X 13% (14)
Коринтианс 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Коринтианс
2.22
3.79
4.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс онлайн

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Прогнозы на матч Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс

Исход игры
Бока Хуниорс
83.3% (90)
Ничья
13% (14)
Коринтианс
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.53% (52)
Меньше
47.47% (47)
Обе команды забьют
Да
62.63% (62)
Нет
37.37% (37)
Популярный счёт
2:1 Бока Хуниорс
42.6% (46)
1:0 Бока Хуниорс
28.7% (31)
1:1 Ничья
9.3% (10)
2:0 Бока Хуниорс
3.7% (4)
3:1 Бока Хуниорс
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
1:2 Коринтианс
1.9% (2)
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