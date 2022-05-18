10' Желтая карточкаMax Larsson
1:0
36' ГолViktor Granath
1:1
56' ГолЭдквист Адриан
58' Желтая карточкаМоенза Малкольм
2:1
84' ГолViktor Granath
2:2
90' ГолНордстрем Элиас
Ход матча
10'
36'
1:0
56'
1:1
58'
84'
90'
2:2
30
Раск
Теодор
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
31
Tom
Amos
19
Ассогба
Юсуф
11
Марич
Аднан
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Ског ЭмильПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ahmad Faqa
-
-
-
34 Elis Wahl
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
-
31 Tom AmosВратарь
-
19 Ассогба ЮсуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Марич АднанПолузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
История личных встреч
Вестерос
Йёнчёпинг
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1
Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3
Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1