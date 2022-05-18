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  3. Швеция: Суперэттан
Вестерос
2:2
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
10' Желтая карточка
Max Larsson
1:0
36' Гол
Viktor Granath
1:1
56' Гол
Эдквист Адриан
58' Желтая карточка
Моенза Малкольм
2:1
84' Гол
Viktor Granath
2:2
90' Гол
Нордстрем Элиас
90'+7
13
Свенссон
Даниэль
II
30
Раск
Теодор
4
Адольфссон
Йеспер
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
15
Эдлунд
Олле
26
Mohammed
Yousef
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
14
Viktor
Granath
8
Daniel
Ask
31
Tom
Amos
19
Ассогба
Юсуф
7
Крона
Себастьян
21
Родеблад
Лове
Кевин
12
Страндсатер
Даниэль
11
Марич
Аднан
22
Люнг
Даниэль
24
Николич
Марко
26
Моенза
Малкольм
9
Edin
Hamidovic
10
Бук
Робин
Вестерос
3-4-3
Йёнчёпинг
3-5-2

История личных встреч

Вестерос
Йёнчёпинг

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:0
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:2
С
5:1

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1
Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3
Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Max Larsson получил желтую карточку от судьи
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