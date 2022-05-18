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  3. Швеция: Суперэттан
Эргрюте
1:2
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
2' Гол
Мортенсен Николас
0:1
7' Не забитый пенальти
Зелькович Айдин
12' Желтая карточка
Eric Nohlgren
1:1
41' Гол
Зелькович Айдин
1:2
50' Гол
Бркич Харис
62' Желтая карточка
Амин Симон
90'+5
13
Уоллиндер
Робин
3
Азулай
Джонатан
2
Брорссон
Арвид
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
21
Раскай
Анель
6
Eric
Nohlgren
14
Полсон
Дэниел
10
Акерманн
Кевин
17
Дальквист
Хампус
9
Зелькович
Айдин
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
17
Йенссон
Исак
3
Вийтикко
Микко
10
Саид
Мохаммед
11
Liam
Olausson
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
Эргрюте
4-2-3-1
Треллеборг
5-3-2

История личных встреч

Эргрюте
Треллеборг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
6:0
С
3:0
С
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1
А
0:2
А
2:1

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2
Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0 Васалунд - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1
Треллеборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3
Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Зелькович Айдин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Eric Nohlgren получил желтую карточку от судьи
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