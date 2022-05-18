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  3. Швеция: Суперэттан
Сковде АИК
0:0
Конец матча
Эребру
0'
22' Желтая карточка
Oscar Lennerskog
55' Желтая карточка
Лав Джек Купер
90' Желтая карточка
Сегер Давид
90'+4
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
15
Gustav
Friberg
9
William
Granath
10
Elmar
Abraham
8
Oscar
Lennerskog
11
Маттссон
Линус
16
Лав
Джек
Купер
14
Mikael
Moerk
20
Эскелинен
Виллиам
90
Густавссон
Даниэль
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
6
Хьертстранд
Бенджамин
16
Сегер
Давид
29
Экани
Виктор
31
Тиль
Венсан
11
Хамад
Илоан
30
Samuel
Dahl
48
Миллескуг
Ноэль
Сковде АИК
4-4-2
Эребру
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Далкурд - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Сковде АИК - Норрбю 2:0
Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5 Сковде АИК - Твоокер 1:1
Эребру
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2
Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Oscar Lennerskog получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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