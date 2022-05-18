0:0
Конец матча
22' Желтая карточкаOscar Lennerskog
55' Желтая карточкаЛав Джек Купер
90' Желтая карточкаСегер Давид
Ход матча
22'
55'
90'
14
Mikael
Moerk
16
Сегер
Давид
29
Экани
Виктор
31
Тиль
Венсан
11
Хамад
Илоан
30
Samuel
Dahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Mikael MoerkНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
31 Тиль ВенсанПолузащитник
-
11 Хамад ИлоанПолузащитник
-
30 Samuel DahlПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Мыцу РадуВратарь
- Защитник
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Далкурд - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Сковде АИК - Норрбю 2:0
Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5 Сковде АИК - Твоокер 1:1
Эребру
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2
Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2