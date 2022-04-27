—

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию перенесенного матча двадцатого тура Итальянской Серии А, в котором сыграют «Аталанта» и «Торино». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.