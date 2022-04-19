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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Торино
Прогнозы 35
Аталанта 94.3% (33)
X 5.7% (2)
Торино 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Торино
1.70
4.28
5.57
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Аталанта
Торино

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:3
СA
2:4
СA
0:7
СA
2:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:5
СB
1:2
СB
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 10 0.3
Сапата Дуван 10 (3) 0.3
Муриэль Луис 6 0.18
Малиновский Руслан 6 0.18
Коопмейнерс Теун 4 0.12
Иличич Йосип 3 0.09
Миранчук Алексей 2 0.06
Де Рон Мартен 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Фройлер Ремо 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Пессина Маттео 1 0.03
Меле Йоаким 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Сиссе Мустафа 1 0.03
Госенс Робин 1 0.03
Пикколи Роберто 1 0.03
Скальвини Джорджио 1 0.03
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 6 0.18
Санабрия Антонио 5 0.15
Белотти Андреа 5 (1) 0.15
Побега Томмазо 4 0.12
Синго Вилфред 3 0.09
Лукич Саша 3 (1) 0.09
Бремер Глейсон 3 0.09
Пьяца Марко 3 0.09
Прат Деннис 2 0.06
Верди Симоне 1 0.03
Пеллегри Пьетро 1 0.03
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Родригес Рикардо 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 8 0
Малиновский Руслан 8 0
Де Рон Мартен 6 1
Демирал Мерих 7 0
Толой Рафаэл 6 0
Джимсити Берат 6 0
Дзаппакоста Давиде 6 0
Фройлер Ремо 5 0
Джан Пьеро Гасперини 1 2
Сапата Дуван 3 0
Госенс Робин 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Коопмейнерс Теун 3 0
Муссо Хуан 1 1
Пашалич Марио 2 0
Меле Йоаким 2 0
Ловато Маттео 2 0
Иличич Йосип 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 11 0
Лукич Саша 8 0
Мандрагора Роландо 6 1
Бремер Глейсон 7 0
Джиджи Коффи 5 1
Синго Вилфред 4 1
Юрич Иван 5 0
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Иццо Армандо 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Ринкон Томас 2 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Паро Маттео 1 0
Ансальди Кристиан 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Бериша Этрит 1 0
Белотти Андреа 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Риччи Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
8
10 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 26
4
15%
0
0%
1-15
2
8%
2
25%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
4
15%
2
25%
46-60
4
15%
2
25%
61-75
8
31%
2
25%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
4
17%
3
19%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
6
26%
3
19%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
6
26%
5
31%
76-90

Забито

30
28
15 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 13
20 Не забивали 18
4
13%
7
25%
1-15
6
20%
6
21%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
8
27%
6
21%
76-90

Пропущено

17
18
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 12
2
12%
1
6%
1-15
5
29%
29%
1
6%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
3
18%
9
50%
76-90

Забито

56
36
25 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 17
8 Не забивали 11
8
14%
7
19%
1-15
8
14%
8
22%
16-30
9
16%
3
8%
31-45
6
11%
6
17%
46-60
9
16%
4
11%
61-75
16
29%
8
22%
76-90

Пропущено

40
34
21 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 25
6
15%
4
12%
1-15
7
18%
3
9%
16-30
8
20%
5
15%
31-45
5
13%
3
9%
46-60
5
13%
5
15%
61-75
9
23%
14
41%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1
РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0
Торино
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1
Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 34 22 8 4 60 - 30 74
2. Интер Милан Заявка 33 21 9 3 71 - 26 72
3. Наполи Заявка 34 20 7 7 61 - 30 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 34 16 8 10 66 - 50 56
7. Фиорентина Заявка 33 17 5 11 54 - 42 56
8. Аталанта Заявка 33 15 9 9 57 - 39 54
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 33 11 10 12 38 - 32 43
12. Удинезе Заявка 33 9 13 11 49 - 52 40
13. Болонья Заявка 33 10 9 14 37 - 47 39
14. Эмполи Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 34 6 10 18 31 - 62 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 34 3 16 15 25 - 54 25
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 17 7 4 6 22 - 20 25
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Эмполи Заявка 17 4 4 9 26 - 40 16
16. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Удинезе Заявка 16 3 6 7 21 - 28 15
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
15. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2022, осталось 2 дня 19 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 35
    Аталанта 94.3% (33)
    X 5.7% (2)
    Торино 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Торино
    1.70
    4.28
    5.57
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Аталанта - Торино

    Исход игры
    Аталанта
    94.3% (33)
    Ничья
    5.7% (2)
    Торино
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (19)
    Меньше
    44.12% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    55.88% (19)
    Нет
    44.12% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    45.7% (16)
    2:0 Аталанта
    20% (7)
    1:0 Аталанта
    17.1% (6)
    1:1 Ничья
    5.7% (2)
    3:0 Аталанта
    5.7% (2)
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