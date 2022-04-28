Рискованно манкунианцы перепасовываются в собственной штрафной под прессингом "синих", но ошибки Де Хеа и партнерам удается избежать.

Роналду входит в штрафную с правого края после передачи Мактоминая, однако удар в ближний угол парирует Менди.

Фил Джонс и Хуан Мата выходят на поле вместо Неманьи Матича и Маркуса Рэшфорда.

Канте отобрал мяч на чужой половине и покатил на Маунта, тот пяткой покатил по линии штрафной на Джеймса, который нанес обводящий удар с левой - снаряд угодил в штангу ворот Де Хеа!

Алонсо входит в штрафную и дважды бьет в соперника, мяч отскакивает к Джеймсу, удар которого заблокирован, а угловой в исполнении "Челси" снова ничем примечательным не обернулся.

Эланга неплохо протащил мяч почти 50 метров, в итоге Рюдигер сфолил против Энтони ближе к правому флангу обороны.

Очередной угловой с правого фланга подает Маунт, но никак не удается Мэйсону доставить мяч в голову кому-либо из партнеров.

Первым в игру замен вступает Томас Тухель, у кромки поля появляются Лукаку и Пулишич.

Ромелу Лукаку и Кристиан Пулишич выходят на поле вместо Кая Хаверца и Тимо Вернера.

Джеймс с правого фланга исполняет передачу в штрафную, Теллес в подкате цепляет мяч, который проходит рядом с дальней штангой.

Два угловых кряду исполняют лондонцы, доводя их количество до восьми, однако никакой остроты "стандарты" "Челси" по-прежнему не несут.

Во втором тайме "Челси" владеет мячом 70 процентов игрового времени, это больше, чем до перерыва - тогда у лондонцев было 65 процентов.

Пулишич получает мяч на левом краю штрафной и исполняет прострел во второй темп, однако в той зоне партнеров не было вовсе.

Жоржиньо требуется помощь врачей, с учетом, что у "Челси" осталась одна замена и в запасе нет Ковачича, это может стать для Тухеля проблемой.

Не самый высокий темп на старте второго тайма, по-прежнему "Челси" владеет мячом больше, но реальной остроты у ворот Де Хеа не создает.

Заброс на Джеймса из глубины поля получается не самым расчётливым, мяч улетает за лицевую линию.

По-прежнему без ворот играют команды, после удара Маунта на первых секундах на поле не происходит ничего интересного.

Еще один угловой исполняют футболисты "Челси", однако остроты создать не удается и на "стандарте", мяч прилетает в руки Де Хеа.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! МАРКОС АЛОНСО! Джеймс подает с правого фланга, Хаверц головой продлевает полёт мяча, а Алонсо, никем не опекаемый, наносит точный удар в дальний нижний угол!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ! Матич подхватил мяч перед штрафной "Челси" и исполнил закидушку на Роналду, который с угла вратарской расстреливает цель!

Маунт получает мяч на правом краю штрафной и отмечается ударом в ближний угол, однако Варан выставляет ногу и отправляет снаряд на угловой.

Пятый свой угловой в сегодняшнем матче исполняют лондонцы, но с подачей Маунта оборона хозяев справилась, а удар Жоржиньо с подбора получился слишком неточным.

Оба удара в створ ворот после перерыва привели к голам, по крайней мере нулевй сегодня удается избежать.

Матич и Джеймс потолкались за пределами поля после единоборства, в котором серб выбил мяч на угловой. Майк Дин обходится без карточек.

Маунт получает мяч на линии штрафной и пытается пробить с левой, однако снаряд прокатывается правее створа.

Матич с правого края штрафной остро простреливает во вратарскую, но Роналду в борьбе с двумя защитниками пробить по воротам не смог.

Первый угловой после перерыва исполнили гости, однако манкунианцы отбились, а Джеймс сфолил в верховой борьбе с Рэшфордом.

Маунт остро простреливает с правого фланга после передачи Джеймса, однако во вратарской никого из партнеров не нашлось.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

44' Не лучшую подачу со штрафного исполняет Джеймс, манкунианцы легко отбиваются, вынося мяч подальше от своих ворот.

43' Мактоминай фолит на левом фланге обороны против Маунта, перспективный "стандарт" зарабатывает "Челси".

42' Активный Джеймс в очередной раз простреливает с правого фланга, однако Варан выносит мяч за боковую линию.

40' Бруну Фернандеш получает мяч на линии штрафной, но вместо удара с хорошей позиции катит на Роналду, удар которого с острого угла блокирует защитник, плюс у Криштиану зафиксирован офсайд.

39' Рюдигер завершает позиционную атаку "Челси" ударом с дальней дистанции - мяч летит выше перекладины ворот Де Хеа.

37' Уже 10 ударов в активе "Челси" сегодня, ровно половина пришлись в створ. У "МЮ" статистика не такая внушительная - 3 удара и одно попадание в створ.

36' Джеймс с правого фланга исполнил подачу к линии вратарской, Хаверц опередил на втором этаже защитника, однако удар Кая головой парировал Де Хеа!

35' Теперь "Челси" надолго забирает мяч под свой контроль, но не спешит с продвижением вперед, стараясь разыгрывать до верного.

33' "МЮ" некоторое время владел мячом на чужой половине поля, но в итоге Эланга упустил снаряд за боковую линию.

32' Маунт получает мяч в штрафной от Джеймса, но в момент прострела раздается свисток - Мэйсон оказался в положении "вне игры".

30' Джеймс вошел в штрафную с правого края, обыграв Теллеса, но подстраховка у "МЮ" работает. В следующем моменте Джеймс прострелил на дальнюю штангу, куда немного не успел Алонсо.

29' Маунт с углового подает во вратарскую, защитники выносят мяч точно на Рюдигера, который слёта пробивает над перекладиной ворот Де Хеа.

28' Хаверц после проникающего паса Канте вываливается на рандеву с Де Хеа, однако пробивает точно в сократившего угол обстрела голкипера!

27' Канте здорово протащил мяч на чужую половину и исполнил передачу на ход Хаверцу, немец вошел в штрафную с правого края и пробил в ближний угол, угодив в сетку с внешней стороны.

26' Роналду вошел в штрафную гостей с левого края и оказался на газоне в единоборстве с Жоржиньо, но свисток Майка Дина молчит.

25' Первый угловой "Челси" завершился розыгрышем и прострелом Маунта в штрафную, где Алонсо не удалось добраться до мяча и пробить по воротам.

24' Снова Роналду становится адресатом вертикального заброса, однако защитники "Челси" опережают португальца.

22' Маунт в очередной раз простреливает с правого края штрафной, в этот раз направляя мяч во вратарскую, где его забирает Де Хеа.

21' Заброс в направлении Роналду из глубины поля исполняет один из партнеров, однако мяч летит сильнее нужного и становится добычей Менди.

20' Больше владеет мячом "Челси" в этой встрече, порядка 65 процентов игрового времени, но постепенно "МЮ" начинает выравнивать игру.

19' Маунт промчался по свободному правому флангу, однако прострел Мэйсона получился неточным.

19' Жоржиньо вошел в штрафную с правого края и катит под удар Канте, который стреляет в касание с 15 метров - мяч летит точо в руки Де Хеа.

18' Рюдигер отметился мощным ударом с дальней дистанции, однако мяч попадает в защитника. Затем следует подача Канте с левого фланга, но защитники снова выбивают мяч.

16' Интересно, что в прошлом сезоне оба матча между командами в рамках АПЛ закончились со счётом 0:0. Будут ли голы сегодня?

15' Мактоминай на входе в штрафную обыгрывается с Фернандешем, но уже внутри владений Менди шотландца накрывают защитники.

13' Первый угловой сегодня зарабатывает "МЮ", с подачей Теллеса оборона "Челси" справилась, а вторым темпом Роналду после скидки партнера пробил в падении через себя, но в створ не попал.

12' Мактоминай ошибается на своей половине поля, однако рефери фиксирует фол со стороны Хаверца в этом моменте.

11' Рюдигер исполняет заброс в чужую штрафную на Хаверца, который не смог первым касанием обработать мяч как следует, упустив его за лицевую линию.

10' Бруну Фернандеш после навеса Алекса Теллеса пробил головой с отклонением, однако мяч пришел в руки Менди.

9' Пока "Челси" владеет серьезным игровым преимуществом, несмотря на практическое отсутствие мотивации, в отличие от "МЮ".

8' Джеймс получает мяч на правом краю штрафной от Маунта, однако удар Риса блокирует Варан, а снаряд отскакивает в руки Де Хеа.

6' Вернер получил мяч на правом краю штрафной и пробил низом в ближний угол - Де Хеа снова на месте.

5' Джеймс наносит неплохой удар из-за пределов штрафной точно под перекладину, но Де Хеа кулаками отбивает мяч в сторону.

4' Джеймс навесил со штрафного, борьбу в воздухе выиграли хозяева, на подборе Маунт нанес мощный удар из-за пределов штрафной, но мяч пришелся в защитника.

3' Первый фол в сегодняшнем матче фиксирует Майк Дин, Матич на левом фланге обороны завалил Жоржиньо.

2' Матч первого круга на "Стэмфорд Бридж" завершился вничью - 1:1, на гол Санчо лондонцы ответили мячом Жоржиньо с пенальти. При этом "Челси" владел солидным преимуществом.