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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Манчестер Юнайтед
1:1
Второй тайм: 85'
Челси
0'
0:1
60' Гол
Алонсо Маркос
1:1
62' Гол
Роналду Криштиану
85'

Ход матча

60'
0:1
Алонсо Маркос
(Хаверц Кай)
62'
Роналду Криштиану
(Матич Неманья)
1:1
70'
 
Лукаку Ромелу
Хаверц Кай
71'
 
Пулишич Кристиан
Вернер Тимо
79'
Джонс Фил
Матич Неманья
 
79'
Мата Хуан
Рэшфорд Маркус
 
82'
 
Лофтус-Чик Рубен
Канте Н'Голо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 9
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 191
Манчестер Юнайтед 27.7% (53)
X 20.4% (39)
Челси 51.8% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Челси
3.38
3.70
2.34
Все Коэффициенты
Новости
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
19
Варан
Рафаэль
27
Теллес
Алекс
39
Мактоминай
Скотт
31
Матич
Неманья
36
Эланга
Энтони
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
7
Роналду
Криштиану
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
5
Жоржиньо
II
7
Канте
Н'Голо
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
29
Хаверц
Кай
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Челси
3-4-1-2

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Челси

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

85%
40%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 14 побед

41 матч

34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

19.5%
46.3%
34.2%
8 побед 19 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
1:3
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
1:0
К
2:2
КЛ
5:4
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
2:1
С
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
С
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 17 (2) 0.49
Фернандеш Бруну 9 0.26
Гринвуд Мэйсон 5 0.14
Фред Сантос 4 0.11
Рэшфорд Маркус 4 0.11
Санчо Джедон 3 0.09
Кавани Эдинсон 2 0.06
Эланга Энтони 2 0.06
Лингард Джесси 2 0.06
Погба Поль 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Ван де Бек Донни 1 0.03
Матич Неманья 0 0
Шоу Люк 0 0
Теллес Алекс 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 10 (1) 0.3
Хаверц Кай 7 0.21
Жоржиньо II 6 (6) 0.18
Джеймс Рис II 5 0.15
Пулишич Кристиан 5 0.15
Лукаку Ромелу 5 0.15
Зиеш Хаким 4 0.12
Вернер Тимо 4 0.12
Алонсо Маркос 3 0.09
Чалоба Трево 3 0.09
Чилуэлл Бен 3 0.09
Силва Тьяго 3 0.09
Рюдигер Антонио 3 0.09
Ковачич Матео 2 0.06
Канте Н'Голо 2 0.06
Аспиликуэта Сесар 1 0.03
Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 8 1
Фернандеш Бруну 9 0
Мактоминай Скотт 9 0
Погба Поль 7 1
Шоу Люк 8 0
Роналду Криштиану 7 0
Фред Сантос 5 0
Линделоф Виктор 3 0
Матич Неманья 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Теллес Алекс 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 7 0
Рюдигер Антонио 6 0
Джеймс Рис II 4 1
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 4 0
Зиеш Хаким 3 0
Маунт Мэйсон 3 0
Менди Эдуар 3 0
Силва Тьяго 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Чалоба Трево 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Хаверц Кай 2 0
Сарр Маланг 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
36
12 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 14
21 Не забивали 18
4
14%
5
14%
1-15
2
7%
8
22%
16-30
6
21%
5
14%
31-45
5
17%
8
22%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
7
24%
6
17%
76-90

Пропущено

20
8
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
30%
3
38%
31-45
6
30%
2
25%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
2
10%
1
13%
76-90

Забито

26
31
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
1
4%
3
10%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
4
15%
7
23%
46-60
6
23%
2
6%
61-75
6
23%
8
26%
76-90

Пропущено

29
19
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
14%
2
11%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
3
10%
0
0%
31-45
3
10%
6
32%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
10
34%
5
26%
76-90

Забито

55
67
22 В 1-м тайме 32
33 Во 2-м тайме 35
21 Забивали первыми 25
6 Не забивали 3
5
9%
8
12%
1-15
6
11%
12
18%
16-30
11
20%
12
18%
31-45
9
16%
15
22%
46-60
11
20%
6
9%
61-75
13
24%
14
21%
76-90

Пропущено

49
27
22 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 6
26 Не пропускали 17
7
14%
2
7%
1-15
6
12%
3
11%
16-30
9
18%
3
11%
31-45
9
18%
8
30%
30%
46-60
6
12%
5
19%
61-75
12
24%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0
Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1
Челси
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3
Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 33 24 7 2 85 - 22 79
3. Челси 1:1 Заявка 33 19 9 5 68 - 28 66
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 35 15 10 10 54 - 52 55
7. Вест Хэм Заявка 34 15 7 12 52 - 44 52
8. Вулверхэмптон Заявка 33 15 4 14 33 - 29 49
9. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 34 9 14 11 31 - 42 41
12. Саутгемптон Заявка 34 9 13 12 40 - 56 40
13. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
14. Кристал Пэлас Заявка 33 8 14 11 43 - 41 38
15. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
16. Лидс Заявка 33 8 10 15 38 - 68 34
17. Бёрнли Заявка 33 6 13 14 29 - 45 31
18. Эвертон Заявка 32 8 5 19 34 - 55 29
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 18 9 5 4 29 - 22 32
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Челси 1:1 Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
13. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
16. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси 1:1 Заявка 17 11 4 2 36 - 10 37
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
13. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
14. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
15. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
16. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    83'
    Эланга неплохо протащил мяч почти 50 метров, в итоге Рюдигер сфолил против Энтони ближе к правому флангу обороны.
  • Замена
    82'
    Рубен Лофтус-Чик выходит на поле вместо Н'Голо Канте.
  • 81'
    Алонсо входит в штрафную и дважды бьет в соперника, мяч отскакивает к Джеймсу, удар которого заблокирован, а угловой в исполнении "Челси" снова ничем примечательным не обернулся.
  • Штанга
    80'
    Канте отобрал мяч на чужой половине и покатил на Маунта, тот пяткой покатил по линии штрафной на Джеймса, который нанес обводящий удар с левой - снаряд угодил в штангу ворот Де Хеа!
  • Замена
    79'
    Фил Джонс и Хуан Мата выходят на поле вместо Неманьи Матича и Маркуса Рэшфорда.
  • 78'
    Роналду входит в штрафную с правого края после передачи Мактоминая, однако удар в ближний угол парирует Менди.
  • 77'
    Рискованно манкунианцы перепасовываются в собственной штрафной под прессингом "синих", но ошибки Де Хеа и партнерам удается избежать.
  • Травма, повреждение
    75'
    Жоржиньо требуется помощь врачей, с учетом, что у "Челси" осталась одна замена и в запасе нет Ковачича, это может стать для Тухеля проблемой.
  • 74'
    Пулишич получает мяч на левом краю штрафной и исполняет прострел во второй темп, однако в той зоне партнеров не было вовсе.
  • 73'
    Во втором тайме "Челси" владеет мячом 70 процентов игрового времени, это больше, чем до перерыва - тогда у лондонцев было 65 процентов.
  • Угловой
    72'
    Два угловых кряду исполняют лондонцы, доводя их количество до восьми, однако никакой остроты "стандарты" "Челси" по-прежнему не несут.
  • 71'
    Джеймс с правого фланга исполняет передачу в штрафную, Теллес в подкате цепляет мяч, который проходит рядом с дальней штангой.
  • Замена
    70'
    Ромелу Лукаку и Кристиан Пулишич выходят на поле вместо Кая Хаверца и Тимо Вернера.
  • 69'
    Первым в игру замен вступает Томас Тухель, у кромки поля появляются Лукаку и Пулишич.
  • Угловой
    67'
    Очередной угловой с правого фланга подает Маунт, но никак не удается Мэйсону доставить мяч в голову кому-либо из партнеров.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 66'
      Матич и Джеймс потолкались за пределами поля после единоборства, в котором серб выбил мяч на угловой. Майк Дин обходится без карточек.
    • 65'
      Оба удара в створ ворот после перерыва привели к голам, по крайней мере нулевй сегодня удается избежать.
    • Угловой
      64'
      Пятый свой угловой в сегодняшнем матче исполняют лондонцы, но с подачей Маунта оборона хозяев справилась, а удар Жоржиньо с подбора получился слишком неточным.
    • 63'
      Маунт получает мяч на правом краю штрафной и отмечается ударом в ближний угол, однако Варан выставляет ногу и отправляет снаряд на угловой.
    • Описание гола
      62'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ!
      Матич подхватил мяч перед штрафной "Челси" и исполнил закидушку на Роналду, который с угла вратарской расстреливает цель!
    • Описание гола
      60'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! МАРКОС АЛОНСО!
      Джеймс подает с правого фланга, Хаверц головой продлевает полёт мяча, а Алонсо, никем не опекаемый, наносит точный удар в дальний нижний угол!
    • Угловой
      59'
      Еще один угловой исполняют футболисты "Челси", однако остроты создать не удается и на "стандарте", мяч прилетает в руки Де Хеа.
    • 57'
      По-прежнему без ворот играют команды, после удара Маунта на первых секундах на поле не происходит ничего интересного.
    • 56'
      Заброс на Джеймса из глубины поля получается не самым расчётливым, мяч улетает за лицевую линию.
    • 55'
      Не самый высокий темп на старте второго тайма, по-прежнему "Челси" владеет мячом больше, но реальной остроты у ворот Де Хеа не создает.
    • 53'
      Маунт остро простреливает с правого фланга после передачи Джеймса, однако во вратарской никого из партнеров не нашлось.
    • Угловой
      50'
      Первый угловой после перерыва исполнили гости, однако манкунианцы отбились, а Джеймс сфолил в верховой борьбе с Рэшфордом.
    • 48'
      Матич с правого края штрафной остро простреливает во вратарскую, но Роналду в борьбе с двумя защитниками пробить по воротам не смог.
    • 46'
      Маунт получает мяч на линии штрафной и пытается пробить с левой, однако снаряд прокатывается правее створа.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 44'
      Не лучшую подачу со штрафного исполняет Джеймс, манкунианцы легко отбиваются, вынося мяч подальше от своих ворот.
    • Фол, нарушение
      43'
      Мактоминай фолит на левом фланге обороны против Маунта, перспективный "стандарт" зарабатывает "Челси".
    • 42'
      Активный Джеймс в очередной раз простреливает с правого фланга, однако Варан выносит мяч за боковую линию.
    • Офсайд
      40'
      Бруну Фернандеш получает мяч на линии штрафной, но вместо удара с хорошей позиции катит на Роналду, удар которого с острого угла блокирует защитник, плюс у Криштиану зафиксирован офсайд.
    • 39'
      Рюдигер завершает позиционную атаку "Челси" ударом с дальней дистанции - мяч летит выше перекладины ворот Де Хеа.
    • 37'
      Уже 10 ударов в активе "Челси" сегодня, ровно половина пришлись в створ. У "МЮ" статистика не такая внушительная - 3 удара и одно попадание в створ.
    • Опасный момент
      36'
      Джеймс с правого фланга исполнил подачу к линии вратарской, Хаверц опередил на втором этаже защитника, однако удар Кая головой парировал Де Хеа!
    • 35'
      Теперь "Челси" надолго забирает мяч под свой контроль, но не спешит с продвижением вперед, стараясь разыгрывать до верного.
    • 33'
      "МЮ" некоторое время владел мячом на чужой половине поля, но в итоге Эланга упустил снаряд за боковую линию.
    • Офсайд
      32'
      Маунт получает мяч в штрафной от Джеймса, но в момент прострела раздается свисток - Мэйсон оказался в положении "вне игры".
    • 30'
      Джеймс вошел в штрафную с правого края, обыграв Теллеса, но подстраховка у "МЮ" работает. В следующем моменте Джеймс прострелил на дальнюю штангу, куда немного не успел Алонсо.
    • Угловой
      29'
      Маунт с углового подает во вратарскую, защитники выносят мяч точно на Рюдигера, который слёта пробивает над перекладиной ворот Де Хеа.
    • Опасный момент
      28'
      Хаверц после проникающего паса Канте вываливается на рандеву с Де Хеа, однако пробивает точно в сократившего угол обстрела голкипера!
    • 27'
      Канте здорово протащил мяч на чужую половину и исполнил передачу на ход Хаверцу, немец вошел в штрафную с правого края и пробил в ближний угол, угодив в сетку с внешней стороны.
    • 26'
      Роналду вошел в штрафную гостей с левого края и оказался на газоне в единоборстве с Жоржиньо, но свисток Майка Дина молчит.
    • Угловой
      25'
      Первый угловой "Челси" завершился розыгрышем и прострелом Маунта в штрафную, где Алонсо не удалось добраться до мяча и пробить по воротам.
    • 24'
      Снова Роналду становится адресатом вертикального заброса, однако защитники "Челси" опережают португальца.
    • 22'
      Маунт в очередной раз простреливает с правого края штрафной, в этот раз направляя мяч во вратарскую, где его забирает Де Хеа.
    • 21'
      Заброс в направлении Роналду из глубины поля исполняет один из партнеров, однако мяч летит сильнее нужного и становится добычей Менди.
    • 20'
      Больше владеет мячом "Челси" в этой встрече, порядка 65 процентов игрового времени, но постепенно "МЮ" начинает выравнивать игру.
    • 19'
      Маунт промчался по свободному правому флангу, однако прострел Мэйсона получился неточным.
    • 19'
      Жоржиньо вошел в штрафную с правого края и катит под удар Канте, который стреляет в касание с 15 метров - мяч летит точо в руки Де Хеа.
    • 18'
      Рюдигер отметился мощным ударом с дальней дистанции, однако мяч попадает в защитника. Затем следует подача Канте с левого фланга, но защитники снова выбивают мяч.
    • 16'
      Интересно, что в прошлом сезоне оба матча между командами в рамках АПЛ закончились со счётом 0:0. Будут ли голы сегодня?
    • 15'
      Мактоминай на входе в штрафную обыгрывается с Фернандешем, но уже внутри владений Менди шотландца накрывают защитники.
    • Угловой
      13'
      Первый угловой сегодня зарабатывает "МЮ", с подачей Теллеса оборона "Челси" справилась, а вторым темпом Роналду после скидки партнера пробил в падении через себя, но в створ не попал.
    • Фол, нарушение
      12'
      Мактоминай ошибается на своей половине поля, однако рефери фиксирует фол со стороны Хаверца в этом моменте.
    • 11'
      Рюдигер исполняет заброс в чужую штрафную на Хаверца, который не смог первым касанием обработать мяч как следует, упустив его за лицевую линию.
    • 10'
      Бруну Фернандеш после навеса Алекса Теллеса пробил головой с отклонением, однако мяч пришел в руки Менди.
    • 9'
      Пока "Челси" владеет серьезным игровым преимуществом, несмотря на практическое отсутствие мотивации, в отличие от "МЮ".
    • 8'
      Джеймс получает мяч на правом краю штрафной от Маунта, однако удар Риса блокирует Варан, а снаряд отскакивает в руки Де Хеа.
    • 6'
      Вернер получил мяч на правом краю штрафной и пробил низом в ближний угол - Де Хеа снова на месте.
    • 5'
      Джеймс наносит неплохой удар из-за пределов штрафной точно под перекладину, но Де Хеа кулаками отбивает мяч в сторону.
    • 4'
      Джеймс навесил со штрафного, борьбу в воздухе выиграли хозяева, на подборе Маунт нанес мощный удар из-за пределов штрафной, но мяч пришелся в защитника.
    • Фол, нарушение
      3'
      Первый фол в сегодняшнем матче фиксирует Майк Дин, Матич на левом фланге обороны завалил Жоржиньо.
    • 2'
      Матч первого круга на "Стэмфорд Бридж" завершился вничью - 1:1, на гол Санчо лондонцы ответили мячом Жоржиньо с пенальти. При этом "Челси" владел солидным преимуществом.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:1 Челси

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    27.7% (53)
    Ничья
    20.4% (39)
    Челси
    51.8% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.04% (73)
    Меньше
    35.96% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    86.84% (99)
    Нет
    13.16% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    22.5% (43)
    1:1 Ничья
    14.1% (27)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    5.8% (11)
    0:1 Челси
    4.7% (9)
    1:3 Челси
    2.6% (5)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    2.1% (4)
    2:2 Ничья
    2.1% (4)
    2:3 Челси
    1.6% (3)
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