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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Челси
Прогнозы 50
Манчестер Юнайтед 18% (9)
X 28% (14)
Челси 54% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Челси
3.22
3.84
2.35
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Челси

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

85%
40%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 14 побед

41 матч

34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

19.5%
46.3%
34.2%
8 побед 19 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
1:3
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
1:0
К
2:2
КЛ
5:4
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
2:1
С
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
С
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 16 (2) 0.47
Фернандеш Бруну 9 0.26
Гринвуд Мэйсон 5 0.15
Фред Сантос 4 0.12
Рэшфорд Маркус 4 0.12
Санчо Джедон 3 0.09
Кавани Эдинсон 2 0.06
Эланга Энтони 2 0.06
Лингард Джесси 2 0.06
Погба Поль 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Ван де Бек Донни 1 0.03
Матич Неманья 0 0
Шоу Люк 0 0
Теллес Алекс 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 10 (1) 0.31
Хаверц Кай 7 0.22
Жоржиньо II 6 (6) 0.19
Джеймс Рис II 5 0.16
Пулишич Кристиан 5 0.16
Лукаку Ромелу 5 0.16
Зиеш Хаким 4 0.13
Вернер Тимо 4 0.13
Чалоба Трево 3 0.09
Чилуэлл Бен 3 0.09
Силва Тьяго 3 0.09
Рюдигер Антонио 3 0.09
Ковачич Матео 2 0.06
Алонсо Маркос 2 0.06
Канте Н'Голо 2 0.06
Аспиликуэта Сесар 1 0.03
Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 8 1
Фернандеш Бруну 9 0
Мактоминай Скотт 9 0
Погба Поль 7 1
Шоу Люк 8 0
Роналду Криштиану 7 0
Фред Сантос 5 0
Линделоф Виктор 3 0
Матич Неманья 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Теллес Алекс 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 7 0
Рюдигер Антонио 6 0
Джеймс Рис II 4 1
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 4 0
Зиеш Хаким 3 0
Маунт Мэйсон 3 0
Менди Эдуар 3 0
Силва Тьяго 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Чалоба Трево 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Хаверц Кай 2 0
Сарр Маланг 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
36
12 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 14
21 Не забивали 18
4
14%
5
14%
1-15
2
7%
8
22%
16-30
6
21%
5
14%
31-45
5
17%
8
22%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
7
24%
6
17%
76-90

Пропущено

20
8
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
30%
3
38%
31-45
6
30%
2
25%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
2
10%
1
13%
76-90

Забито

26
31
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
1
4%
3
10%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
4
15%
7
23%
46-60
6
23%
2
6%
61-75
6
23%
8
26%
76-90

Пропущено

29
19
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
14%
2
11%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
3
10%
0
0%
31-45
3
10%
6
32%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
10
34%
5
26%
76-90

Забито

55
67
22 В 1-м тайме 32
33 Во 2-м тайме 35
21 Забивали первыми 25
6 Не забивали 3
5
9%
8
12%
1-15
6
11%
12
18%
16-30
11
20%
12
18%
31-45
9
16%
15
22%
46-60
11
20%
6
9%
61-75
13
24%
14
21%
76-90

Пропущено

49
27
22 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 6
26 Не пропускали 17
7
14%
2
7%
1-15
6
12%
3
11%
16-30
9
18%
3
11%
31-45
9
18%
8
30%
30%
46-60
6
12%
5
19%
61-75
12
24%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0
Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1
Челси
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3
Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 33 24 7 2 85 - 22 79
3. Челси Заявка 32 19 8 5 67 - 27 65
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 15 9 10 53 - 51 54
7. Вест Хэм Заявка 34 15 7 12 52 - 44 52
8. Вулверхэмптон Заявка 33 15 4 14 33 - 29 49
9. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 34 9 14 11 31 - 42 41
12. Саутгемптон Заявка 34 9 13 12 40 - 56 40
13. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
14. Кристал Пэлас Заявка 33 8 14 11 43 - 41 38
15. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
16. Лидс Заявка 33 8 10 15 38 - 68 34
17. Бёрнли Заявка 33 6 13 14 29 - 45 31
18. Эвертон Заявка 32 8 5 19 34 - 55 29
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
13. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
16. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
13. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
14. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
15. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
16. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2022, осталось 2 дня 15 часов 39 минут.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Манчестер Юнайтед 18% (9)
    X 28% (14)
    Челси 54% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Челси
    3.22
    3.84
    2.35
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Челси

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    18% (9)
    Ничья
    28% (14)
    Челси
    54% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    91.49% (43)
    Нет
    8.51% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    34% (17)
    1:1 Ничья
    24% (12)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    14% (7)
    0:1 Челси
    8% (4)
    1:3 Челси
    6% (3)
    2:2 Ничья
    4% (2)
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    Челси

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