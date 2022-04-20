Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олд Траффорд
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Челси
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
85%
40%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 14 побед
41 матч
34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
19.5%
46.3%
34.2%
8 побед 19 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|16 (2)
|0.47
|Фернандеш Бруну
|9
|0.26
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.15
|Фред Сантос
|4
|0.12
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.12
|Санчо Джедон
|3
|0.09
|Кавани Эдинсон
|2
|0.06
|Эланга Энтони
|2
|0.06
|Лингард Джесси
|2
|0.06
|Погба Поль
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Ван де Бек Донни
|1
|0.03
|Матич Неманья
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|10 (1)
|0.31
|Хаверц Кай
|7
|0.22
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.19
|Джеймс Рис II
|5
|0.16
|Пулишич Кристиан
|5
|0.16
|Лукаку Ромелу
|5
|0.16
|Зиеш Хаким
|4
|0.13
|Вернер Тимо
|4
|0.13
|Чалоба Трево
|3
|0.09
|Чилуэлл Бен
|3
|0.09
|Силва Тьяго
|3
|0.09
|Рюдигер Антонио
|3
|0.09
|Ковачич Матео
|2
|0.06
|Алонсо Маркос
|2
|0.06
|Канте Н'Голо
|2
|0.06
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|8
|1
|Фернандеш Бруну
|9
|0
|Мактоминай Скотт
|9
|0
|Погба Поль
|7
|1
|Шоу Люк
|8
|0
|Роналду Криштиану
|7
|0
|Фред Сантос
|5
|0
|Линделоф Виктор
|3
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|7
|0
|Рюдигер Антонио
|6
|0
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Жоржиньо II
|4
|0
|Ковачич Матео
|4
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|Менди Эдуар
|3
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Чалоба Трево
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Хаверц Кай
|2
|0
|Сарр Маланг
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
36
12 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 14
21 Не забивали 18
4
14%
5
14%
1-15
2
7%
8
22%
16-30
6
21%
5
14%
31-45
5
17%
8
22%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
7
24%
6
17%
76-90
Пропущено
20
8
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
30%
3
38%
31-45
6
30%
2
25%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
2
10%
1
13%
76-90
Забито
26
31
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
1
4%
3
10%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
4
15%
7
23%
46-60
6
23%
2
6%
61-75
6
23%
8
26%
76-90
Пропущено
29
19
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
14%
2
11%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
3
10%
0
0%
31-45
3
10%
6
32%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
10
34%
5
26%
76-90
Забито
55
67
22 В 1-м тайме 32
33 Во 2-м тайме 35
21 Забивали первыми 25
6 Не забивали 3
5
9%
8
12%
1-15
6
11%
12
18%
16-30
11
20%
12
18%
31-45
9
16%
15
22%
46-60
11
20%
6
9%
61-75
13
24%
14
21%
76-90
Пропущено
49
27
22 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 6
26 Не пропускали 17
7
14%
2
7%
1-15
6
12%
3
11%
16-30
9
18%
3
11%
31-45
9
18%
8
30%
30%
46-60
6
12%
5
19%
61-75
12
24%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0
Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1
Челси
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3
Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|80 - 21
|80
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|24
|7
|2
|85 - 22
|79
|3.
|Челси
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|67 - 27
|65
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|52 - 40
|60
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|18
|4
|11
|56 - 38
|58
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 51
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|52 - 44
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|15
|4
|14
|33 - 29
|49
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 55
|43
|10.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|47 - 51
|42
|11.
|Брайтон
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|31 - 42
|41
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|40 - 56
|40
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|41 - 49
|40
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|43 - 41
|38
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|42 - 46
|37
|16.
|Лидс
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|38 - 68
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|29 - 45
|31
|18.
|Эвертон
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 55
|29
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|31 - 67
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|22 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|13.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|17.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Челси
Исход игры
Манчестер Юнайтед
18% (9)
Ничья
28% (14)
Челси
54% (27)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
91.49% (43)
Нет
8.51% (4)
Популярный счёт
1:2 Челси
34% (17)
1:1 Ничья
24% (12)
2:1 Манчестер Юнайтед
14% (7)
0:1 Челси
8% (4)
1:3 Челси
6% (3)
2:2 Ничья
4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!