Стадион: Уэмбли
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
19
Маунт
Мэйсон
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Сарр МалангПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
18 Баркли РоссНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
-
23 Диас ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Челси
Ливерпуль
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
15 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
47.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед
43 матча
34.9%
30.2%
34.9%
15 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
34.9%
46.5%
18.6%
15 побед 20 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.6%
34.9%
32.5%
14 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|3
|0.5
|Вернер Тимо
|2
|0.33
|Зиеш Хаким
|2 (1)
|0.33
|Маунт Мэйсон
|1
|0.17
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.17
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.17
|Алонсо Маркос
|1
|0.17
|Ньигес Сауль
|1
|0.17
|Кристенсен Андреас
|1
|0.17
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.17
|Хаверц Кай
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|3
|0.5
|Жота Диогу
|2
|0.33
|Мане Садио
|2
|0.33
|Фабиньо Энрике
|2 (1)
|0.33
|Фирмино Роберто
|1
|0.17
|Конате Ибраима
|1
|0.17
|Эллиотт Харви
|1
|0.17
|Гордон Кайд
|1
|0.17
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Алькантара Тьяго
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|2
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Гомес Джо
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Келлехер Каомхин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
1
11%
0
0%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
2
14%
4
31%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1
Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1
Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Челси
0 Ливерпуль
- 0:0 ЧЕЛ-ЛИВ
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Прогнозы на матч Челси 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Челси
28% (58)
Ничья
13% (27)
Ливерпуль
58.9% (122)
Тотал 2.5
Больше
73.04% (84)
Меньше
26.96% (31)
Обе команды забьют
Да
87.83% (101)
Нет
12.17% (14)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
21.3% (44)
2:1 Челси
8.7% (18)
1:1 Ничья
8.2% (17)
0:1 Ливерпуль
5.3% (11)
2:2 Ничья
3.4% (7)
2:3 Ливерпуль
2.9% (6)
1:3 Ливерпуль
1.9% (4)
3:2 Челси
1% (2)
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