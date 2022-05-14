МОМЕНТИЩЕ! Жота! Быстрая атака "Ливерпуля" по левому флангу. Робертсон направил сферу в район вратарской, откуда Жота нанес в касание удар по воротам, но направил сферу значительно выше цели!

Головой скидывал на Пулишича сейчас Лукаку, но Алиссон расчетливо сыграл в воротах. Спокойно он вырвался из рамки, сумев забрать снаряд в свои перчатки.

Четыре минуты рефери добавил к основному времени первого тайма.

ОПАСНО! Снова Лукаку в центре внимания! Быстрый пас с левого края прошел на Ромелу, который ворвался в штрафную и первым же касанием пробил под перекладину - выше цели появляется!

Смогли футболисты "Челси" после перерыва как будто проснуться. А вот "Ливерпуль" присел в оборону и сейчас боится пропустить "гол в раздевалку".

Гудят сейчас трибуны. Не понравилось им, что Алькантара и Робертсон долго вбрасывали мяч из аута. Не оценила сей жест синяя часть стадиона.

Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло не открыт. Без желтых карточек и голов пока соперники. Через 15 минут снова вернемся на поле.

Все в порядке с Салахом. Ну, и хорошо. Встречу можно продолжать. С Алиссоном также все в порядке. Выдыхают фанаты "красных".

Алонсо получил мяч в районе центрального круга, после чего отпустил сферу от себя и сфолил против Мане. Обошлось же желтой карточки.

Рюдигер сыграл из центра на Алонсо. Подача последнего в центр штрафной - Лукаку играет играет там головой, но лишь сбрасывает снаряд в руки вратарю.

Хаверца нет сегодня из-за травмы, но на стадионе он присутствует. Его сегодня не хватает "Челси", но все мысли игрока, конечно же, с "синими".

Чуть меньше 10 минут остается играть соперникам. Увязла игра в районе центрального круга у нас. Ливерпульцы перекатывают мяч на чужой половине поля.

Робертсон не смог сейчас обработать снаряд, упустив сферу за пределы футбольного поля. Претензии предъявляет сейчас рефери игрок, поскольку в спину его точно толкали.

5 минут до конца первого тайма. Сбивает Кейта сейчас Жоржиньо на левом краю. Получил игрок "Челси" по ногам. Было тут действительно опасно.

Перед началом игры я прогнозировал ничью в основное время поединка. Честно говоря, остаюсь при своем мнении. Вероятность паритета сегодня очень высока.

Жоржиньо снесли соперники в районе центрального круга. Алькантара нарушает правила. Впору было карточку желтого цвета показать, но судья сделать этого не решился.

МОМЕНТИЩЕ! Пулишич! Везет сейчас уже "Ливерпулю"! Классная атака "Челси" по правому флангу. Прострельный пас в центр, откуда Пулишич в касание пробивает левее цели!

Салах отдал передачу на Луиса Диаса, но Рюдигер сыграл на перехвате. Футболист вынес мяч подальше от рамки. Продолжает держаться мяч у "Ливерпуля".

Мане перевел сферу на левый фланг. Оттуда Робертсон сыграл на Кейта, чья подача в районе 11-метровой отметки не получилась удачной. На выходе играет голкипер.

МОМЕНТ! Алонсо получил мяч сейчас слева в чужой штрафной. Нанес он удар по воротам соперника, но попал в вышедшего на перехват Алиссона!

У Бекера, к слову, сейчас какая-то травма. Видно, с коленом у Алиссона существенные проблемы. Сейчас он присел на газон, друзья. От Алонсо он получил удар...

Не понятно пока, как дела у Алиссона, и сможет ли он встречу продолжить. Не хотелось бы, чтобы "Ливерпуль" терял такого голкипера перед финалом ЛЧ.

Вроде как, поднялся Алиссон, сможет он встречу продолжить. Думаю, выдохнули фанаты "Ливерпуля". Келлехер же присел на скамейку, успев немного размяться.

А теперь уже у Салаха обнаружились проблемы, и тут же вышли медики на футбольное поле. Неужели что-то с египтянином случилось?

Мяч перекатывают в районе центрального круга сейчас футболисты "Ливерпуля". "Челси" крайне сложно что-то придумать в атаке. Соперник слишком хорош.

19' Такое ощущение, что взяли небольшую паузу соперники. Но тут же летят вперед ливерпульцы. Робертсон наносит выстрел по воротам соперника, однако выстреливает выше цели.

18' В итоге прямо в руки Алиссону сфера прилетает после подачи номинальных хозяев в центр штрафной. Уверенно Бекер играет на выходе в этой ситуации.

16' Ковачич в борьбе с Альканторой пострадал сейчас. Шанс у "Челси" подать со стандарта имеется. Посмотрим, что придумают лондонцы.

15' МОМЕНТИЩЕ! Лукаку получил мяч в чужой штрафной, как кажется, подыграв себе рукой. Отдал он пас на Пулишича, который выстрелил левее цели.

14' 33% против 67% сейчас по проценту владения игровым снарядом. Визуально действительно видно преимущество гостей. Как территориальное, так и игровое.

13' Угловой снова заработали футболисты "Ливерпуля". Арнольд выполнял передачу в центр штрафной - на выходе уверенно сыграл голкипер "Челси".

12' Раскочегаривается с мячом "Ливерпуль". Честно говоря, пока "Челси" мы в атаке вовсе не видели. Приходится обороняться лондонцам.

11' 10 минут соперники отыграли в нашей встрече. И впрямь здорово действует "Ливерпуль". Только чудом к этой минуте еще не вышли вперед футболисты "красных",

9' ОПАСНО! И чудом не забивает сейчас "Ливерпуль"! Луис Диас получил от Арнольда передачу, после чего нанес выстрел в ближний угол, но угодил в Менди. Добивание от Кейта уже не прошло!

8' МОМЕНТИЩЕ! Луис Диас простреливал с левого края в центр штрафной, не сумел Салах отправить сферу в цель, поскольку получил снаряд в спину!

7' Салах попытался снова после передачи с фланга сыграть головой, но не сумел попасть в темп атаке своего коллектива. Потеряли сферу мерсисайдцы.

5' Спокойно перекатывают футболисты "Ливерпуля" мяч в районе центрального круга. Салах очень активен. Снова Момо выполнял прострел в центр, но попал в Жоржиньо. Угловой.

4' МОМЕНТ! Диас с правого края теперь выполнил подачу в центр штрафной. Сумел выиграть верх у соперника Салаху. Головой Мохамед пробивал по центру, но направил сферу чуть выше мишени!

3' Джеймс тем временем выбивает мяч подальше от рамки после того, как Диас простреливал сферу с левого края. Было опасно.

2' Футболисты "Челси" предстали сегодня на поле в желтых цветах, в то время, как футболисты "Ливерпуля" вышли на футбольный газон во всем красном. Ворота номинальных хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.