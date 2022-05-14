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Англия: Кубок

2021-2022

Стадион:
Челси
0:0
Перерыв
Ливерпуль
0'

Ход матча

33'
 
Жота Диогу
Салах Мохамед

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 201
Челси 26.9% (54)
X 13.4% (27)
Ливерпуль 59.7% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ливерпуль
4.59
3.75
2.17
Все Коэффициенты
Новости
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
8
Ковачич
Матео
5
Жоржиньо
II
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
10
Пулишич
Кристиан
9
Лукаку
Ромелу
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
8
Кейта
Наби
14
Хендерсон
Джордан
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
10
Мане
Садио
23
Диас
Луис
Челси
3-4-2-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Челси
Ливерпуль

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
15 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
47.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

43 матча

34.9%
30.2%
34.9%
15 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

34.9%
46.5%
18.6%
15 побед 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.6%
34.9%
32.5%
14 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
К
2:0
ПЛ
1:2
СУ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЧСА/Е
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
К
2:1
КC
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ЛЧ
4:4
ЛЧ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1
ПЛ
0:0
КC
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 3 0.5
Вернер Тимо 2 0.33
Зиеш Хаким 2 (1) 0.33
Маунт Мэйсон 1 0.17
Лофтус-Чик Рубен 1 0.17
Аспиликуэта Сесар 1 0.17
Алонсо Маркос 1 0.17
Ньигес Сауль 1 0.17
Кристенсен Андреас 1 0.17
Хадсон-Одои Каллум 1 0.17
Хаверц Кай 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 3 0.5
Жота Диогу 2 0.33
Мане Садио 2 0.33
Фабиньо Энрике 2 (1) 0.33
Фирмино Роберто 1 0.17
Конате Ибраима 1 0.17
Эллиотт Харви 1 0.17
Гордон Кайд 1 0.17
Робертсон Эндрю 0 0
Алькантара Тьяго 0 0
Ориги Дивок 0 0
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 2 0
Жоржиньо II 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 1 0
Хендерсон Джордан 1 0
Мане Садио 1 0
Кейта Наби 1 0
Гомес Джо 1 0
Жота Диогу 1 0
Келлехер Каомхин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
1
11%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
2
14%
4
31%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1
Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1
Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0
1/8 финала
1 Мидлсбро
0 Тоттенхэм
2 Лутон Таун
3 Челси
2 Кристал Пэлас
1 Сток Сити
2 Эвертон
0 Борэм Вуд
3 Саутгемптон
1 Вест Хэм
0 Питерборо Юнайтед
2 Манчестер Сити
2 Ноттингем Форест
1 Хаддерсфилд Таун
2 Ливерпуль
1 Норвич
1/4 финала
0 Мидлсбро
2 Челси
4 Кристал Пэлас
0 Эвертон
1 Саутгемптон
4 Манчестер Сити
0 Ноттингем Форест
1 Ливерпуль
1/2 финала
2 Челси
0 Кристал Пэлас
2 Манчестер Сити
3 Ливерпуль
Финал
0 Челси
0 Ливерпуль
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло не открыт. Без желтых карточек и голов пока соперники. Через 15 минут снова вернемся на поле.
  • 45'
    Гудят сейчас трибуны. Не понравилось им, что Алькантара и Робертсон долго вбрасывали мяч из аута. Не оценила сей жест синяя часть стадиона.
  • 45'
    Смогли футболисты "Челси" после перерыва как будто проснуться. А вот "Ливерпуль" присел в оборону и сейчас боится пропустить "гол в раздевалку".
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Снова Лукаку в центре внимания! Быстрый пас с левого края прошел на Ромелу, который ворвался в штрафную и первым же касанием пробил под перекладину - выше цели появляется!
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты рефери добавил к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Головой скидывал на Пулишича сейчас Лукаку, но Алиссон расчетливо сыграл в воротах. Спокойно он вырвался из рамки, сумев забрать снаряд в свои перчатки.
  • Опасный момент
    43'
    МОМЕНТИЩЕ! Жота! Быстрая атака "Ливерпуля" по левому флангу. Робертсон направил сферу в район вратарской, откуда Жота нанес в касание удар по воротам, но направил сферу значительно выше цели!
  • 41'
    Перед началом игры я прогнозировал ничью в основное время поединка. Честно говоря, остаюсь при своем мнении. Вероятность паритета сегодня очень высока.
  • Фол, нарушение
    40'
    5 минут до конца первого тайма. Сбивает Кейта сейчас Жоржиньо на левом краю. Получил игрок "Челси" по ногам. Было тут действительно опасно.
  • Фол, нарушение
    39'
    Робертсон не смог сейчас обработать снаряд, упустив сферу за пределы футбольного поля. Претензии предъявляет сейчас рефери игрок, поскольку в спину его точно толкали.
  • 38'
    Чуть меньше 10 минут остается играть соперникам. Увязла игра в районе центрального круга у нас. Ливерпульцы перекатывают мяч на чужой половине поля.
  • 36'
    Хаверца нет сегодня из-за травмы, но на стадионе он присутствует. Его сегодня не хватает "Челси", но все мысли игрока, конечно же, с "синими".
  • 35'
    Рюдигер сыграл из центра на Алонсо. Подача последнего в центр штрафной - Лукаку играет играет там головой, но лишь сбрасывает снаряд в руки вратарю.
  • Фол, нарушение
    34'
    Алонсо получил мяч в районе центрального круга, после чего отпустил сферу от себя и сфолил против Мане. Обошлось же желтой карточки.
  • 32'
    Все в порядке с Салахом. Ну, и хорошо. Встречу можно продолжать. С Алиссоном также все в порядке. Выдыхают фанаты "красных".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Мяч перекатывают в районе центрального круга сейчас футболисты "Ливерпуля". "Челси" крайне сложно что-то придумать в атаке. Соперник слишком хорош.
    • 30'
      А теперь уже у Салаха обнаружились проблемы, и тут же вышли медики на футбольное поле. Неужели что-то с египтянином случилось?
    • 28'
      Вроде как, поднялся Алиссон, сможет он встречу продолжить. Думаю, выдохнули фанаты "Ливерпуля". Келлехер же присел на скамейку, успев немного размяться.
    • 27'
      Не понятно пока, как дела у Алиссона, и сможет ли он встречу продолжить. Не хотелось бы, чтобы "Ливерпуль" терял такого голкипера перед финалом ЛЧ.
    • Травма, повреждение
      26'
      У Бекера, к слову, сейчас какая-то травма. Видно, с коленом у Алиссона существенные проблемы. Сейчас он присел на газон, друзья. От Алонсо он получил удар...
    • Опасный момент
      25'
      МОМЕНТ! Алонсо получил мяч сейчас слева в чужой штрафной. Нанес он удар по воротам соперника, но попал в вышедшего на перехват Алиссона!
    • 24'
      Мане перевел сферу на левый фланг. Оттуда Робертсон сыграл на Кейта, чья подача в районе 11-метровой отметки не получилась удачной. На выходе играет голкипер.
    • 23'
      Салах отдал передачу на Луиса Диаса, но Рюдигер сыграл на перехвате. Футболист вынес мяч подальше от рамки. Продолжает держаться мяч у "Ливерпуля".
    • Опасный момент
      21'
      МОМЕНТИЩЕ! Пулишич! Везет сейчас уже "Ливерпулю"! Классная атака "Челси" по правому флангу. Прострельный пас в центр, откуда Пулишич в касание пробивает левее цели!
    • Фол, нарушение
      20'
      Жоржиньо снесли соперники в районе центрального круга. Алькантара нарушает правила. Впору было карточку желтого цвета показать, но судья сделать этого не решился.
    • 19'
      Такое ощущение, что взяли небольшую паузу соперники. Но тут же летят вперед ливерпульцы. Робертсон наносит выстрел по воротам соперника, однако выстреливает выше цели.
    • 18'
      В итоге прямо в руки Алиссону сфера прилетает после подачи номинальных хозяев в центр штрафной. Уверенно Бекер играет на выходе в этой ситуации.
    • Фол, нарушение
      16'
      Ковачич в борьбе с Альканторой пострадал сейчас. Шанс у "Челси" подать со стандарта имеется. Посмотрим, что придумают лондонцы.
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТИЩЕ! Лукаку получил мяч в чужой штрафной, как кажется, подыграв себе рукой. Отдал он пас на Пулишича, который выстрелил левее цели.
    • 14'
      33% против 67% сейчас по проценту владения игровым снарядом. Визуально действительно видно преимущество гостей. Как территориальное, так и игровое.
    • Угловой
      13'
      Угловой снова заработали футболисты "Ливерпуля". Арнольд выполнял передачу в центр штрафной - на выходе уверенно сыграл голкипер "Челси".
    • 12'
      Раскочегаривается с мячом "Ливерпуль". Честно говоря, пока "Челси" мы в атаке вовсе не видели. Приходится обороняться лондонцам.
    • 11'
      10 минут соперники отыграли в нашей встрече. И впрямь здорово действует "Ливерпуль". Только чудом к этой минуте еще не вышли вперед футболисты "красных",
    • Опасный момент
      9'
      ОПАСНО! И чудом не забивает сейчас "Ливерпуль"! Луис Диас получил от Арнольда передачу, после чего нанес выстрел в ближний угол, но угодил в Менди. Добивание от Кейта уже не прошло!
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТИЩЕ! Луис Диас простреливал с левого края в центр штрафной, не сумел Салах отправить сферу в цель, поскольку получил снаряд в спину!
    • 7'
      Салах попытался снова после передачи с фланга сыграть головой, но не сумел попасть в темп атаке своего коллектива. Потеряли сферу мерсисайдцы.
    • Угловой
      5'
      Спокойно перекатывают футболисты "Ливерпуля" мяч в районе центрального круга. Салах очень активен. Снова Момо выполнял прострел в центр, но попал в Жоржиньо. Угловой.
    • Опасный момент
      4'
      МОМЕНТ! Диас с правого края теперь выполнил подачу в центр штрафной. Сумел выиграть верх у соперника Салаху. Головой Мохамед пробивал по центру, но направил сферу чуть выше мишени!
    • 3'
      Джеймс тем временем выбивает мяч подальше от рамки после того, как Диас простреливал сферу с левого края. Было опасно.
    • 2'
      Футболисты "Челси" предстали сегодня на поле в желтых цветах, в то время, как футболисты "Ливерпуля" вышли на футбольный газон во всем красном. Ворота номинальных хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогнозы на матч Челси 0:0 Ливерпуль

    Исход игры
    Челси
    28% (58)
    Ничья
    13% (27)
    Ливерпуль
    58.9% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.04% (84)
    Меньше
    26.96% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    87.83% (101)
    Нет
    12.17% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    21.3% (44)
    2:1 Челси
    8.7% (18)
    1:1 Ничья
    8.2% (17)
    0:1 Ливерпуль
    5.3% (11)
    2:2 Ничья
    3.4% (7)
    2:3 Ливерпуль
    2.9% (6)
    1:3 Ливерпуль
    1.9% (4)
    3:2 Челси
    1% (2)
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    Челси
    Ливерпуль
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