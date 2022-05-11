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Англия: Кубок

2021-2022

Стадион:
Челси
 
Позже
Ливерпуль

История личных встреч

Челси
Ливерпуль

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
15 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
47.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

43 матча

34.9%
30.2%
34.9%
15 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

34.9%
46.5%
18.6%
15 побед 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.6%
34.9%
32.5%
14 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
К
2:0
ПЛ
1:2
СУ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЧСА/Е
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
К
2:1
КC
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ЛЧ
4:4
ЛЧ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1
ПЛ
0:0
КC
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 3 0.6
Вернер Тимо 2 0.4
Зиеш Хаким 2 (1) 0.4
Маунт Мэйсон 1 0.2
Лофтус-Чик Рубен 1 0.2
Аспиликуэта Сесар 1 0.2
Алонсо Маркос 1 0.2
Ньигес Сауль 1 0.2
Кристенсен Андреас 1 0.2
Хадсон-Одои Каллум 1 0.2
Хаверц Кай 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 3 0.6
Жота Диогу 2 0.4
Мане Садио 2 0.4
Фабиньо Энрике 2 (1) 0.4
Фирмино Роберто 1 0.2
Конате Ибраима 1 0.2
Эллиотт Харви 1 0.2
Гордон Кайд 1 0.2
Робертсон Эндрю 0 0
Алькантара Тьяго 0 0
Ориги Дивок 0 0
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 2 0
Жоржиньо II 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 1 0
Хендерсон Джордан 1 0
Мане Садио 1 0
Кейта Наби 1 0
Гомес Джо 1 0
Жота Диогу 1 0
Келлехер Каомхин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
1
11%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
2
14%
4
31%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1
Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1
Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0
1/8 финала
1 Мидлсбро
0 Тоттенхэм
2 Лутон Таун
3 Челси
2 Кристал Пэлас
1 Сток Сити
2 Эвертон
0 Борэм Вуд
3 Саутгемптон
1 Вест Хэм
0 Питерборо Юнайтед
2 Манчестер Сити
2 Ноттингем Форест
1 Хаддерсфилд Таун
2 Ливерпуль
1 Норвич
1/4 финала
0 Мидлсбро
2 Челси
4 Кристал Пэлас
0 Эвертон
1 Саутгемптон
4 Манчестер Сити
0 Ноттингем Форест
1 Ливерпуль
1/2 финала
2 Челси
0 Кристал Пэлас
2 Манчестер Сити
3 Ливерпуль
Финал
0 Челси
0 Ливерпуль
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Челси 37.5% (18)
    X 18.8% (9)
    Ливерпуль 43.8% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ливерпуль
    3.80
    3.75
    2.10
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль

    Исход игры
    Челси
    37.5% (18)
    Ничья
    18.8% (9)
    Ливерпуль
    43.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.49% (33)
    Меньше
    19.51% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    92.68% (38)
    Нет
    7.32% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    27.1% (13)
    2:1 Челси
    25% (12)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    2:2 Ничья
    8.3% (4)
    0:1 Ливерпуль
    4.2% (2)
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    Ливерпуль
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