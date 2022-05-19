1:2
Конец матча
15' Желтая карточкаGuilherme Santana Brandao
20' Желтая карточкаNicolas Sosa
0:1
43' ГолAndre1
68' Желтая карточкаGonzalo Napoli
0:2
90' ГолAndre1
1:2
90' ГолКлар Уолтер
Ход матча
20'
43'
0:1
46'
68'
90'
0:2
90'
1:2
44
Аха
Хосе
23
Nicolas
Sosa
14
Pablo
Lopez2
13
Joaquim
34
Охеда
Хуан
15
Гава
Рафаэл
21
Marquinhos2
25
Andre1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaНападающий
-
14 Pablo Lopez2Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Чори КастроПолузащитник
-
47 Клар УолтерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Diaz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 JoaquimЗащитник
-
34 Охеда ХуанЗащитник
- Защитник
-
15 Гава РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Marquinhos2Полузащитник
-
25 Andre1Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
35 Рикельме
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Главный тренер: Luiz Fernando Iubel
История личных встреч
Ривер Плейт Монтевидео
Куяба
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Ривер Плейт Монтевидео
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт Монтевидео - Атлетико Рентистас 1:0 Депортиво Мальдонадо - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Ривер Плейт Монтевидео - Мелгар 1:2 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2
Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 0:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Альбион Роверс 4:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Дефенсор Спортинг - Ривер Плейт Монтевидео 3:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серро Ларго 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серрито 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 4:2 Ривер Плейт Монтевидео - Вилья Эспаньола 4:2
Куяба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2
Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1 Куяба - Дом Боско 4:0