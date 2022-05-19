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  3. Копа Судамерикана: Группа B
Ривер Плейт Монтевидео
1:2
Конец матча
Куяба
0'
15' Желтая карточка
Guilherme Santana Brandao
20' Желтая карточка
Nicolas Sosa
0:1
43' Гол
Andre1
68' Желтая карточка
Gonzalo Napoli
0:2
90' Гол
Andre1
1:2
90' Гол
Клар Уолтер
90'+7
1
Ичасо
Сальвадор
16
Перейра
Максимилиано
44
Аха
Хосе
4
Horacio
David
Salaberry
3
Santiago
Brunelli
10
Gonzalo
Napoli
20
Nicolas
Fonseca
17
Marcos
Montiel
19
Joaquin
Lavega
23
Nicolas
Sosa
14
Pablo
Lopez2
12
Heidemann
Joao
Carlos
29
Guilherme
Santana
Brandao
13
Joaquim
34
Охеда
Хуан
16
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
15
Гава
Рафаэл
23
Kelvin
Osorio
21
Marquinhos2
25
Andre1
17
Felipe
Marques
39
Moreira
Lucas
Ривер Плейт Монтевидео
Куяба

История личных встреч

Ривер Плейт Монтевидео
Куяба

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
1:2

Результаты последних матчей

Ривер Плейт Монтевидео
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт Монтевидео - Атлетико Рентистас 1:0 Депортиво Мальдонадо - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Ривер Плейт Монтевидео - Мелгар 1:2 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2
Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 0:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Альбион Роверс 4:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Дефенсор Спортинг - Ривер Плейт Монтевидео 3:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серро Ларго 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серрито 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 4:2 Ривер Плейт Монтевидео - Вилья Эспаньола 4:2
Куяба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2
Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1 Куяба - Дом Боско 4:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Андре Луис бьет в цель!
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    • Желтая карточка
      20'
      Nicolas Sosa получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Guilherme Santana Brandao получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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