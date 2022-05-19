0:0
Второй тайм: 80'
11' Желтая карточкаHenry Sanhuenza
24' Желтая карточкаMatias Vidangossy
38' Желтая карточкаGuilherme de Aguiar Camacho
75' Желтая карточкаYerco Oyanedel
Ход матча
11'
75'
78'
34
Жуан
Пауло
27
Ауро
Альваро
28
Kaiky
12
Rwan
Seco
30
Lucas
Braga
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
27 Ауро АльвароЗащитник
-
28 KaikyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Rwan SecoПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 John VictorВратарь
-
40 БруниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Bryan AnguloПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Абель ГомесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Cesar Perez
-
-
-
-
25 Joshua Tapia
-
-
-
Главный тренер: Martin Anselmi
История личных встреч
Сантос
Унион Ла-Калера
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1
Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Fluminense PI - Сантос 1:1 Сантос - Новоризонтину 2:2 Сальгиеро - Сантос 0:3 Сантос - Сан-Паулу 0:3 Мирасол - Сантос 3:2
Унион Ла-Калера
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Универсидад Католика Чили - Унион Ла-Калера 3:0 Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 1:0 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1
Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 3:2 Унион Ла-Калера - О'Хиггинз 0:0 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Унион Ла-Калера - Курико Юнидо 0:0 Универсидад Католика - Унион Ла-Калера 0:0 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 4:0 Антофагаста - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 2:1 Унион Ла-Калера - Уачипато 1:0 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Унион Ла-Калера - Кобресал 0:2 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили 2:4 Универсидад де Чили - Унион Ла-Калера 3:2