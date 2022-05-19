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  3. Копа Судамерикана: Группа C
Сантос
0:0
Второй тайм: 80'
Унион Ла-Калера
0'
11' Желтая карточка
Henry Sanhuenza
24' Желтая карточка
Matias Vidangossy
38' Желтая карточка
Guilherme de Aguiar Camacho
75' Желтая карточка
Yerco Oyanedel
78' Желтая карточка
 80'
34
Жуан
Пауло
27
Ауро
Альваро
28
Kaiky
4
Габриэль
Эдуардо
3
Felipe
Jonatan
6
Sandry
Santos
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
12
Rwan
Seco
10
Гуларт
Рикардо
30
Lucas
Braga
9
Marcos
Leonardo
1
Ignacio
Arce
13
Matias
Fernandez
III
23
Энрике
Педро
17
Cristian
Vilches
15
Henry
Sanhuenza
4
Yerco
Oyanedel
16
Matias
Vidangossy
8
William
Alarcon
10
Кастеллани
Гонсало
22
Nicolas
Orellana
18
Sebastian
Saez
Сантос
Унион Ла-Калера

История личных встреч

Сантос
Унион Ла-Калера

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:1
К
3:0
К
1:1

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1
Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Fluminense PI - Сантос 1:1 Сантос - Новоризонтину 2:2 Сальгиеро - Сантос 0:3 Сантос - Сан-Паулу 0:3 Мирасол - Сантос 3:2
Унион Ла-Калера
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Универсидад Католика Чили - Унион Ла-Калера 3:0 Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 1:0 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1
Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 3:2 Унион Ла-Калера - О'Хиггинз 0:0 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Унион Ла-Калера - Курико Юнидо 0:0 Универсидад Католика - Унион Ла-Калера 0:0 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 4:0 Антофагаста - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 2:1 Унион Ла-Калера - Уачипато 1:0 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Кильота 1:1 Унион Ла-Калера - Кобресал 0:2 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили 2:4 Универсидад де Чили - Унион Ла-Калера 3:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Гильерме Камачо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Матиас Видангосси получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Henry Sanhuenza получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Сантос
    Ничья
    Унион Ла-Калера
    1.57
    6.79
    6.60
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