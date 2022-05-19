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  3. Копа Судамерикана: Группа F
ЛДУ Кито
2:2
Второй тайм: 78'
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
5' Гол
Abel Mathias Platero Hernandez III
12' Желтая карточка
Кардона Томас
1:1
29' Гол
Lucas Albertengo
1:2
44' Гол
Lucas Albertengo
45' Желтая карточка
Gabriel Alanis
47' Желтая карточка
Альварадо Александер
66' Желтая карточка
Lucas Albertengo
2:2
71' Гол
Nilson Angulo
75' Желтая карточка
Айяла Луис
77' Желтая карточка
Manuel Duarte
78'
1
Gonzalo
Falcon
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Кайседо
Луис
II
2
Zaid
Abner
Romero
6
Айяла
Луис
32
Nilson
Angulo
18
Lucas
Piovi
23
Julio
Ortiz
8
Альварадо
Александер
11
Michael
Hoyos
7
Tomas
Molina
1
Marcos
Peano
27
Hugo
Ezequiel
Silva
28
Juan
Rodriguez2
25
Кардона
Томас
17
Gabriel
Alanis
20
Brahian
Cuello
34
Manuel
Duarte
15
Raul
Loaiza
24
Hugo
Fernandez
32
Agustin
Fontana
7
Lucas
Albertengo
ЛДУ Кито
Дефенса и Хустисия

История личных встреч

ЛДУ Кито
Дефенса и Хустисия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
1:2

Результаты последних матчей

ЛДУ Кито
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЛДУ Кито - Дельфин 3:2 ЛДУ Кито - Nueve de Octubre 2:0 Антофагаста - ЛДУ Кито 1:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:0
Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Мушук Руна 3:2 Оренсе - ЛДУ Кито 3:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 2:0 ЛДУ Кито - Антофагаста 4:0 Кумбайя - ЛДУ Кито 0:2 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Эмелек - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Аукас 4:4 ЛДУ Кито - Мушук Руна 1:1 Текнико Университарио - ЛДУ Кито 1:2 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Универсидад Католика 2:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Гуаласео 1:0 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2
Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    ЛДУ Кито
    Ничья
    Дефенса и Хустисия
    2.93
    5.00
    7.40
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