2:2
Конец матча
1:0
12' Желтая карточкаКардона Томас
1:1
29' ГолLucas Albertengo
1:2
44' ГолLucas Albertengo
45' Желтая карточкаGabriel Alanis
47' Желтая карточкаАльварадо Александер
66' Желтая карточкаLucas Albertengo
2:2
71' ГолNilson Angulo
74' Желтая карточкаАйяла Луис
77' Желтая карточкаManuel Duarte
90' Желтая карточкаMariano Pieres
Ход матча
12'
29'
1:1
44'
1:2
45'
66'
71'
2:2
74'
77'
90'
18
Lucas
Piovi
23
Julio
Ortiz
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
-
23 Julio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Эрас БрайанВратарь
-
25 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Marini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
37 Luciano Mino
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
История личных встреч
ЛДУ Кито
Дефенса и Хустисия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
ЛДУ Кито
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЛДУ Кито - Дельфин 3:2 ЛДУ Кито - Nueve de Octubre 2:0 Антофагаста - ЛДУ Кито 1:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:0
Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Мушук Руна 3:2 Оренсе - ЛДУ Кито 3:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 2:0 ЛДУ Кито - Антофагаста 4:0 Кумбайя - ЛДУ Кито 0:2 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Эмелек - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Аукас 4:4 ЛДУ Кито - Мушук Руна 1:1 Текнико Университарио - ЛДУ Кито 1:2 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Универсидад Католика 2:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Гуаласео 1:0 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2
Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0