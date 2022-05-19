Стадион: Хиеталахти
1:2
Конец матча
27' Желтая карточкаAleksi Pahkasalo
0:1
34' ГолКялльман Беньямин
1:1
53' ГолTete Yengi
68' Желтая карточкаMikko Pitkaenen
1:2
82' ГолКеттинг Рик
85' Желтая карточкаЮрю Томми
Ход матча
27'
34'
53'
1:1
68'
82'
1:2
85'
20
Рид
Тайлер
11
Samba
Sillah
14
Tete
Yengi
16
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Samba SillahПолузащитник
- Нападающий
-
14 Tete YengiНападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
33 Akon Kuek
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miguel Grau
История личных встреч
ВПС
Интер Турку
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
58.8%
8 побед 10 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
36 матчей
27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
8 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.2%
47.2%
30.6%
8 побед 17 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ВПС - СЯК Сейнайоки 0:1 Хака - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 3:1 Ильвес - ВПС 3:2
ВПС - ХИК 0:1 Лахти - ВПС 0:5 ВПС - Оулу 2:2 ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2 РоПС - ВПС 3:2 ВПС - МуСа 4:0 Клуби-04 - ВПС 1:0 ПК-35 Хельсинки - ВПС 2:2
Интер Турку
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Турку - ХИФК 2:2 Хонка - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0
ХИК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1 Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0