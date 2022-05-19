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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
ВПС
1:2
Конец матча
Интер Турку
0'
27' Желтая карточка
Aleksi Pahkasalo
0:1
34' Гол
Кялльман Беньямин
1:1
53' Гол
Tete Yengi
68' Желтая карточка
Mikko Pitkaenen
1:2
82' Гол
Кеттинг Рик
85' Желтая карточка
Юрю Томми
90'+5
1
Форсман
Оскари
4
Энгстрем
Йеспер
3
Пиккарайнен
Юханэ
5
Mikko
Pitkaenen
20
Рид
Тайлер
19
Баккалиден
Густав
8
Страндваль
Себастьян
21
Prosper
Ahiabu
11
Samba
Sillah
7
Aleksi
Pahkasalo
14
Tete
Yengi
1
Вийтала
Валтер
25
Арсьеро
Родриго
4
Кеттинг
Рик
6
Бонет
Роджер
20
Хювяринен
Юхо
21
Тамминен
Матиас
19
Паананен
Алекси
16
Юрю
Томми
10
Форселль
Петтери
9
Кялльман
Беньямин
11
David
Haro
Iniesta
ВПС
Интер Турку

История личных встреч

ВПС
Интер Турку

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
58.8%
8 побед 10 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

36 матчей

27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
8 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.2%
47.2%
30.6%
8 побед 17 ничьих 11 побед

История матчей

В
1:1
В
1:2
К
1:2
В
1:1
В
1:3
В
2:0
В
2:2
В
3:2
В
0:1
К
2:0
В
1:1
В
0:2
В
0:0
В
1:1
В
0:0
В
3:0
В
1:0
В
3:0
В
0:0
В
1:2
В
1:2
В
0:0
В
2:0
В
1:1
В
0:2
В
0:0
В
3:3
В
3:1
В
0:3
В
1:0
КЛ
1:2
В
2:2
В
0:1
В
0:4
В
2:0
КЛ
5:0

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ВПС - СЯК Сейнайоки 0:1 Хака - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 3:1 Ильвес - ВПС 3:2
ВПС - ХИК 0:1 Лахти - ВПС 0:5 ВПС - Оулу 2:2 ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2 РоПС - ВПС 3:2 ВПС - МуСа 4:0 Клуби-04 - ВПС 1:0 ПК-35 Хельсинки - ВПС 2:2
Интер Турку
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Турку - ХИФК 2:2 Хонка - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0
ХИК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1 Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Кялльман Беньямин бьет в цель!
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    • Желтая карточка
      27'
      Aleksi Pahkasalo получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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