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  3. Швеция: Суперэттан
Эстер
1:4
Конец матча
Хальмстад
0'
21' Желтая карточка
Карлссон Монц
0:1
22' Пенальти
Баффо Джозеф
22' Желтая карточка
Баффо Джозеф
1:1
36' Гол
Вестермарк Йеспер
65' Желтая карточка
Павич Маттиас
1:2
65' Гол
Дальстрём Виллиам
1:3
79' Гол
Боман Микаэль
1:4
90' Гол
Йоханссон Александр
90'+4
25
Нилльсон
Маттиас
2
Павич
Маттиас
4
Стенберг
Джон
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
8
Хейкссон
Алекс
22
Кусу
Манассе
11
Ahmed
Bonnah
9
Рочестер
Соренсен
Марк
23
Родич
Владимир
10
Вестермарк
Йеспер
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
24
Ульссон
Маркус
11
Кроон
Самуэль
6
Алланссон
Йоэль
16
Ахльстранд
Эрик
7
Лундевалль
Симон
10
Карим
Садат
9
Дальстрём
Виллиам
Эстер
4-2-3-1
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Эстер
Хальмстад

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
4 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

С
0:3
С
2:0
С
1:0
С
0:1
С
1:4
С
3:0
ТМК
2:0
ТМК
0:1
А
0:1
А
1:0
С
3:2
С
2:1

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1
Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1
Хальмстад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2
Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Мальмё - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Хаммарбю 0:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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