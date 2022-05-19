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  3. Швеция: Суперэттан
Броммапойкарна
2:1
Второй тайм: 49'
Эстерсунд
0'
1:0
21' Пенальти
Васич Никола
22' Желтая карточка
Фрицсон Людвиг
1:1
31' Гол
Аджумани Янник
43' Желтая карточка
Вейлид Сесар
2:1
48' Гол
 49'

Ход матча

21'
Васич Никола
1:0
22'
 
Фрицсон Людвиг
31'
1:1
Аджумани Янник
(Кроон Симон)
43'
 
Вейлид Сесар
48'
2:1
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Эстерсунд
6.20
4.45
6.22
Все Коэффициенты
1
Jonas
Olsson
XI
11
Monir
Jelassi
4
Amadeus
Soegaard
18
Robin
Frej
5
Oscar
Krusnell
15
Samuel
Holm
8
Марипу
Никлас
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
7
Петтерссон
Оскар
19
Васич
Никола
10
Marijan
Cosic
30
Andrew
Mills1
2
Вейлид
Сесар
4
Peter
Amoran
18
Miroslav
Mazur
16
Сивертсен
Эрленд
26
Chovanie
Amatkarijo
8
Исса
Камал
13
Фрицсон
Людвиг
28
Аджумани
Янник
29
Карлссон
Грач
Себастьян
21
Кроон
Симон
Броммапойкарна
4-3-3
Эстерсунд
4-4-2

История личных встреч

Броммапойкарна
Эстерсунд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:1
ТМК
0:4
А
3:1
А
0:4
С
2:1
С
0:1
С
0:1

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Браге - Броммапойкарна 3:1
Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Браге - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Питео - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Фрей 2:1 Броммапойкарна - Сандвикен 3:2 Тебю - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Соллентуна 1:0 ИФК Лулео - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Ассириска 2:1 Карлштад - Броммапойкарна 0:3 Умео - Броммапойкарна 2:2
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0
Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Вейлид Сесар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Yannick Adjoumani бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Васич Никола из команды Броммапойкарна забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Эстерсунд
6.20
4.45
6.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Броммапойкарна 2:1 Эстерсунд онлайн

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