0:1
Второй тайм: 52'
0:1
5' ГолБерг Виктор
Ход матча
5'
0:1
23
Маннс
Йеспер
16
Рафаэль
Йорк
33
Amar
Muhsin
17
Берг
Виктор
21
Веде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
-
27 Сарр ЛаминВратарь
- Защитник
-
11 Якубу АлиюПолузащитник
-
-
-
-
14 Joel Berhane
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
-
21 Веде АнтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
10 Булут ЭкинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Норрбю
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2
Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Энскеде 0:2 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 1:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1
Норрбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0
Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3