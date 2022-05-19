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  3. Швеция: Суперэттан
Сирианска Эскильстуна
0:1
Второй тайм: 52'
Норрбю
0'
0:1
5' Гол
Берг Виктор
52'

Ход матча

5'
0:1
Берг Виктор
(Пекальски Иво)
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Норрбю
9.73
4.65
2.69
Все Коэффициенты
1
Волтерс
Ник
23
Маннс
Йеспер
21
Маркес
Микаэль
17
Anton
Ekeroth
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
10
Алсанати
Андре
43
Худу
Абдул
Халик
16
Рафаэль
Йорк
6
Ryan
Williams
II
19
Sadmir
Zekovic
33
Amar
Muhsin
23
Кайтофт
Антон
19
Броман
Густав
4
Лундгрен
Фредрик
16
Сало
Александр
14
Сундгрен
Альбин
22
Берггрен
Густав
18
Пекальски
Иво
15
Османагич
Нино
17
Берг
Виктор
21
Веде
Антон
7
Бекай
Перпарим
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Норрбю
3-5-2

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Норрбю

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
4:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
4:0

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2
Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Энскеде 0:2 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 1:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1
Норрбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0
Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Берг Виктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Норрбю
9.73
4.65
2.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 0:1 Норрбю онлайн

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Сирианска Эскильстуна
Норрбю
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