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  3. Швеция: Суперэттан
Браге
0:0
Конец матча
Далкурд
0'
2' Желтая карточка
Арин Франк
61' Желтая карточка
Сёдерберг Никлас
90'+6
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
5
Редин
Понтус
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
12
Johan
Arvidsson
21
Henry
Sletsjoee
20
Filip
Sjoeberg1
7
Перссон
Хоаким
10
Сёдерберг
Никлас
9
Карлберг
Дуглас
30
Аллен
Бобби
23
Arash
Motaraghebjafarpour
21
Christoffer
Styffe
4
Umit
Aras
3
Alex
Simovski
6
Suleman
Zurmati
27
Арин
Франк
16
Rassa
Rahmani
22
Ezequiel
Montagna
7
Кабаши
Ариан
9
Pashang
Abdulla
Браге
4-4-2
Далкурд
4-2-3-1

История личных встреч

Браге
Далкурд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:3
ПД
1:4
ПД
2:1

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1
Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0 Фалькенберг - Браге 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0
Далкурд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0
Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    2'
    Арин Франк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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