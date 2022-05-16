Стадион: Гудисон Парк
Позже
История личных встреч
Эвертон
Кристал Пэлас
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
18 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ришарлисон
|9 (3)
|0.25
|Грэй Демарай
|5
|0.14
|Гордон Энтони
|4
|0.11
|Калверт-Льюин Доминик
|4 (2)
|0.11
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.08
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|Кин Майкл
|2
|0.06
|Айуоби Алекс
|2
|0.06
|Холгейт Мэйсон
|2
|0.06
|Рондон Саломон
|1
|0.03
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Дэвис Том
|1
|0.03
|Миколенко Виталий
|1
|0.03
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.03
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|13 (5)
|0.36
|Галлахер Конор
|8
|0.22
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.17
|Бентеке Кристиан
|4
|0.11
|Шлупп Джеффри
|4
|0.11
|Матета Жан-Филипп
|4
|0.11
|Олисе Майкл
|2
|0.06
|Айю Джордан
|2
|0.06
|Гехи Марк
|2
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Эзе Эберечи
|1
|0.03
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|7
|1
|Холгейт Мэйсон
|7
|1
|Ришарлисон
|8
|0
|Годфри Бен
|6
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|Коулмэн Шеймус
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Гордон Энтони
|4
|0
|Рондон Саломон
|2
|1
|Кин Майкл
|2
|1
|Кенни Джонджо
|2
|1
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Мина Йерри
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Алли Деле
|3
|0
|Делф Фабиан
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|0
|1
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|10
|0
|Уорд Джоэл
|8
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Гехи Марк
|4
|0
|Олисе Майкл
|4
|0
|Макартур Джеймс
|3
|0
|Куйяте Шейку
|3
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
22
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 25
3
12%
3
14%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
4
16%
4
18%
46-60
3
12%
4
18%
61-75
9
36%
6
27%
76-90
Пропущено
22
25
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
4
18%
3
12%
1-15
3
14%
4
16%
16-30
2
9%
8
32%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
5
23%
3
12%
61-75
6
27%
5
20%
76-90
Забито
18
27
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
2
11%
3
11%
1-15
4
22%
2
7%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
4
22%
3
11%
46-60
5
28%
6
22%
61-75
0
0%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
33
16
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 9
2
6%
2
13%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
8
24%
6
38%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
6
18%
2
13%
61-75
6
18%
4
25%
76-90
Забито
43
49
18 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 15
10 Не забивали 11
5
12%
6
12%
1-15
7
16%
3
6%
16-30
6
14%
9
18%
31-45
8
19%
7
14%
46-60
8
19%
10
20%
61-75
9
21%
14
29%
76-90
Пропущено
55
41
23 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 16
22 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 23
6
11%
5
12%
1-15
7
13%
6
15%
16-30
10
18%
14
34%
31-45
9
16%
2
5%
46-60
11
20%
5
12%
61-75
12
22%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0
Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0
Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|28
|6
|3
|96 - 24
|90
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|26
|8
|2
|89 - 24
|86
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|73 - 31
|70
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|37
|21
|3
|13
|56 - 47
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|59 - 48
|56
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|6
|16
|37 - 40
|51
|9.
|Брайтон
|Заявка
|37
|11
|15
|11
|39 - 43
|48
|10.
|Лестер
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|57 - 57
|48
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|42 - 61
|46
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|47 - 54
|46
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|10
|15
|11
|47 - 43
|45
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|13
|5
|18
|49 - 50
|44
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|36
|10
|6
|20
|39 - 59
|36
|17.
|Лидс
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|40 - 78
|35
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|7
|13
|16
|32 - 50
|34
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|33 - 75
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 79
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 27
|30
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|24 - 23
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 28
|22
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 38
|18
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 46
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|43 - 16
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Брайтон
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|9
|1
|9
|26 - 31
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 35
|22
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|21 - 26
|19
|13.
|Лестер
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|27 - 35
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Кристал Пэлас
Исход игры
Эвертон
84.9% (45)
Ничья
11.3% (6)
Кристал Пэлас
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.74% (20)
Меньше
62.26% (33)
Обе команды забьют
Да
47.17% (25)
Нет
52.83% (28)
Популярный счёт
1:0 Эвертон
43.4% (23)
2:1 Эвертон
32.1% (17)
1:1 Ничья
9.4% (5)
2:0 Эвертон
5.7% (3)
3:1 Эвертон
3.8% (2)
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