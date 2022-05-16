Стадион: Вилла Парк
Позже
История личных встреч
Астон Вилла
Бёрнли
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|11 (1)
|0.31
|Ингс Дэнни
|7 (1)
|0.19
|Рамси Джакоб
|6
|0.17
|Коутиньо Филиппе
|4
|0.11
|Буэндия Эмилиано
|3
|0.08
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|Кэш Мэтти
|3
|0.08
|Соарес Дуглас
|2
|0.06
|Конса Эзри
|2
|0.06
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Бэйли Леон
|1
|0.03
|Таргетт Мэтт
|1
|0.03
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.03
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|Динь Люка
|0
|0
|Янг Эшли
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|8
|0.22
|Вуд Крис
|3
|0.08
|Ми Бен
|3
|0.08
|Выдра Матей
|2
|0.06
|Вегхорст Ваут
|2
|0.06
|Браунхилл Джош
|2
|0.06
|Родригес Джей
|2
|0.06
|Леннон Аарон
|2
|0.06
|Коллинз Натан
|2
|0.06
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Робертс Коннор II
|1
|0.03
|Корк Джек
|1
|0.03
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Питерс Эрик
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|10
|0
|Конса Эзри
|5
|2
|Макгинн Джон
|8
|0
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Уоткинс Олли
|7
|0
|Соарес Дуглас
|7
|0
|Рамси Джакоб
|6
|0
|Ингс Дэнни
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Янг Эшли
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Чамберс Калум
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|Ироэгбунам Тим
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|10
|0
|Браунхилл Джош
|10
|0
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Барнс Эшли
|4
|0
|Корк Джек
|4
|0
|Коллинз Натан
|2
|1
|Родригес Джей
|3
|0
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|Лоутон Мэттью
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Леннон Аарон
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Робертс Коннор II
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Выдра Матей
|1
|0
|Поуп Ник
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
15
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 27
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
6
23%
4
27%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
5
19%
3
20%
76-90
Пропущено
30
27
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
7
23%
5
19%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
4
13%
7
26%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
6
20%
5
19%
61-75
8
27%
6
22%
76-90
Забито
23
17
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 26
2
9%
4
24%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
6
26%
3
18%
61-75
7
30%
2
12%
76-90
Пропущено
20
23
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
20%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
4
20%
5
22%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
5
25%
5
22%
76-90
Забито
49
32
20 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 12
9 Не забивали 17
5
10%
6
19%
1-15
5
10%
4
13%
16-30
10
20%
7
22%
31-45
6
12%
6
19%
46-60
11
22%
4
13%
61-75
12
24%
5
16%
76-90
Пропущено
50
50
24 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 26
11
22%
8
16%
1-15
5
10%
5
10%
16-30
8
16%
12
24%
31-45
4
8%
7
14%
46-60
9
18%
7
14%
61-75
13
26%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0
Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1
Бёрнли
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Уотфорд - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0
Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|28
|6
|3
|96 - 24
|90
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|26
|8
|2
|89 - 24
|86
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|73 - 31
|70
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|37
|21
|3
|13
|56 - 47
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|59 - 48
|56
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|6
|16
|37 - 40
|51
|9.
|Брайтон
|Заявка
|37
|11
|15
|11
|39 - 43
|48
|10.
|Лестер
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|57 - 57
|48
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|42 - 61
|46
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|47 - 54
|46
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|10
|15
|11
|47 - 43
|45
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|13
|5
|18
|49 - 50
|44
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|36
|10
|6
|20
|39 - 59
|36
|17.
|Лидс
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|40 - 78
|35
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|7
|13
|16
|32 - 50
|34
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|33 - 75
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 79
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 27
|30
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|24 - 23
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 28
|22
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 38
|18
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 46
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|43 - 16
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Брайтон
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|9
|1
|9
|26 - 31
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 35
|22
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|21 - 26
|19
|13.
|Лестер
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|27 - 35
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Астон Вилла - Бёрнли
Исход игры
Астон Вилла
83% (44)
Ничья
15.1% (8)
Бёрнли
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.4% (23)
Меньше
56.6% (30)
Обе команды забьют
Да
54.72% (29)
Нет
45.28% (24)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
35.8% (19)
1:0 Астон Вилла
30.2% (16)
2:0 Астон Вилла
15.1% (8)
1:1 Ничья
11.3% (6)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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