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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Астон Вилла
 
Позже
Бёрнли
Прогнозы 53
Астон Вилла 83% (44)
X 15.1% (8)
Бёрнли 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Бёрнли
2.13
3.92
3.82
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Астон Вилла
Бёрнли

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КC
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 11 (1) 0.31
Ингс Дэнни 7 (1) 0.19
Рамси Джакоб 6 0.17
Коутиньо Филиппе 4 0.11
Буэндия Эмилиано 3 0.08
Макгинн Джон 3 0.08
Кэш Мэтти 3 0.08
Соарес Дуглас 2 0.06
Конса Эзри 2 0.06
Мингс Тайрон 1 0.03
Бэйли Леон 1 0.03
Таргетт Мэтт 1 0.03
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.03
Хаус Кортни 1 0.03
Чамберс Калум 1 0.03
Динь Люка 0 0
Янг Эшли 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 8 0.22
Вуд Крис 3 0.08
Ми Бен 3 0.08
Выдра Матей 2 0.06
Вегхорст Ваут 2 0.06
Браунхилл Джош 2 0.06
Родригес Джей 2 0.06
Леннон Аарон 2 0.06
Коллинз Натан 2 0.06
Лоутон Мэттью 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Робертс Коннор II 1 0.03
Корк Джек 1 0.03
Вествуд Эшли 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Питерс Эрик 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 10 0
Конса Эзри 5 2
Макгинн Джон 8 0
Кэш Мэтти 8 0
Уоткинс Олли 7 0
Соарес Дуглас 7 0
Рамси Джакоб 6 0
Ингс Дэнни 4 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Бэйли Леон 3 0
Янг Эшли 2 0
Динь Люка 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Чамберс Калум 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Ироэгбунам Тим 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 10 0
Браунхилл Джош 10 0
Вествуд Эшли 7 0
Барнс Эшли 4 0
Корк Джек 4 0
Коллинз Натан 2 1
Родригес Джей 3 0
Тэйлор Чарли 3 0
Лоутон Мэттью 3 0
Ми Бен 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Леннон Аарон 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Корне Максвелл 2 0
Робертс Коннор II 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Выдра Матей 1 0
Поуп Ник 1 0
Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
15
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 27
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
6
23%
4
27%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
5
19%
3
20%
76-90

Пропущено

30
27
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
7
23%
5
19%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
4
13%
7
26%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
6
20%
5
19%
61-75
8
27%
6
22%
76-90

Забито

23
17
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 26
2
9%
4
24%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
6
26%
3
18%
61-75
7
30%
2
12%
76-90

Пропущено

20
23
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
20%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
4
20%
5
22%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
5
25%
5
22%
76-90

Забито

49
32
20 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 12
9 Не забивали 17
5
10%
6
19%
1-15
5
10%
4
13%
16-30
10
20%
7
22%
31-45
6
12%
6
19%
46-60
11
22%
4
13%
61-75
12
24%
5
16%
76-90

Пропущено

50
50
24 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 26
11
22%
8
16%
1-15
5
10%
5
10%
16-30
8
16%
12
24%
31-45
4
8%
7
14%
46-60
9
18%
7
14%
61-75
13
26%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0
Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1
Бёрнли
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Уотфорд - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0
Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 28 6 3 96 - 24 90
2. Ливерпуль Заявка 36 26 8 2 89 - 24 86
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Тоттенхэм Заявка 37 21 5 11 64 - 40 68
5. Арсенал Заявка 37 21 3 13 56 - 47 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 37 16 8 13 59 - 48 56
8. Вулверхэмптон Заявка 37 15 6 16 37 - 40 51
9. Брайтон Заявка 37 11 15 11 39 - 43 48
10. Лестер Заявка 36 13 9 14 57 - 57 48
11. Ньюкасл Заявка 37 12 10 15 42 - 61 46
12. Брентфорд Заявка 37 13 7 17 47 - 54 46
13. Кристал Пэлас Заявка 36 10 15 11 47 - 43 45
14. Астон Вилла Заявка 36 13 5 18 49 - 50 44
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 36 10 6 20 39 - 59 36
17. Лидс Заявка 37 8 11 18 40 - 78 35
18. Бёрнли Заявка 36 7 13 16 32 - 50 34
19. Уотфорд Заявка 37 6 5 26 33 - 75 23
20. Норвич Заявка 37 5 7 25 23 - 79 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
7. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Ньюкасл Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 18 8 2 8 24 - 23 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 28 - 28 22
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 18 12 4 2 43 - 16 40
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Брайтон Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
5. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
6. Арсенал Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Брентфорд Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
11. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
12. Кристал Пэлас Заявка 18 4 7 7 21 - 26 19
13. Лестер Заявка 18 4 5 9 27 - 35 17
14. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
16. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
17. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
18. Бёрнли Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 12 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Астон Вилла 83% (44)
    X 15.1% (8)
    Бёрнли 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Бёрнли
    2.13
    3.92
    3.82
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Астон Вилла - Бёрнли онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Бёрнли

    Исход игры
    Астон Вилла
    83% (44)
    Ничья
    15.1% (8)
    Бёрнли
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.4% (23)
    Меньше
    56.6% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    54.72% (29)
    Нет
    45.28% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    35.8% (19)
    1:0 Астон Вилла
    30.2% (16)
    2:0 Астон Вилла
    15.1% (8)
    1:1 Ничья
    11.3% (6)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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