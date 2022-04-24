РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
6' Желтая карточкаХосонов Хетаг
10' Желтая карточкаМалых Андрей
28' Желтая карточкаШавлохов Давид
Ход матча
10'
28'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
История личных встреч
Оренбург
Алания
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|12 (3)
|0.35
|Сычевой Владимир
|6
|0.18
|Миронов Алексей
|6 (3)
|0.18
|Ковалёв Юрий
|4
|0.12
|Обухов Владимир
|3
|0.09
|Прудников Николай
|3
|0.09
|Титков Николай
|3 (2)
|0.09
|Сиваков Михаил
|2
|0.06
|Бреев Сергей
|2
|0.06
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.06
|Малых Андрей
|2
|0.06
|Корян Аршак
|2
|0.06
|Гойкович Ренато
|2
|0.06
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.03
|Эктов Александр
|1
|0.03
|Диалло Абдулай
|1
|0.03
|Капленко Кирилл
|1
|0.03
|Шаболин Артём
|1
|0.03
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|13
|0.38
|Гурциев Батраз
|11 (1)
|0.32
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.18
|Кобесов Давид
|6
|0.18
|Хадарцев Батраз
|6 (3)
|0.18
|Хубулов Владимир
|4
|0.12
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|0.12
|Хабалов Алан
|3
|0.09
|Татаев Алексей II
|3
|0.09
|Магомедов Бутта
|3
|0.09
|Багаев Алан
|2
|0.06
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Шавлохов Давид
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.03
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|12
|1
|Сиваков Михаил
|8
|2
|Эктов Александр
|9
|1
|Миронов Алексей
|9
|0
|Гойкович Ренато
|8
|0
|Бреев Сергей
|6
|1
|Титков Николай
|7
|0
|Аюпов Тимур
|6
|0
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|Капленко Кирилл
|6
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Ойеволе Адессойе
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Сычевой Владимир
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Печенин Кирилл
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Васильев Дмитрий III
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосонов Хетаг
|11
|2
|Кочиев Хетаг
|10
|2
|Багаев Алан
|9
|0
|Хубулов Владимир
|7
|1
|Магомедов Бутта
|6
|1
|Кобесов Давид
|7
|0
|Татаев Алексей II
|3
|2
|Хабалов Алан
|6
|0
|Цараев Алан
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Хугаев Алан
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Гурциев Батраз
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Бутаев Аллон
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
30
18 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
6
20%
5
17%
1-15
6
20%
5
17%
16-30
6
20%
4
13%
31-45
4
13%
6
20%
46-60
1
3%
5
17%
61-75
7
23%
5
17%
76-90
Пропущено
12
27
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
0
0%
7
26%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
3
25%
3
11%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
3
25%
7
26%
76-90
Забито
25
35
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
1
4%
6
17%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
5
20%
5
14%
31-45
5
20%
3
9%
46-60
3
12%
7
20%
61-75
8
32%
10
29%
76-90
Пропущено
18
19
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
22%
2
11%
1-15
1
6%
5
26%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
5
28%
3
16%
61-75
6
33%
1
5%
76-90
Забито
55
65
27 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 36
22 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
7
13%
11
17%
1-15
9
16%
9
14%
16-30
11
20%
9
14%
31-45
9
16%
9
14%
46-60
4
7%
12
18%
61-75
15
27%
15
23%
76-90
Пропущено
30
46
11 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 25
4
13%
9
20%
1-15
3
10%
8
17%
16-30
4
13%
8
17%
31-45
4
13%
7
15%
46-60
6
20%
6
13%
61-75
9
30%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0
Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0
Алания
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3
Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|34
|22
|3
|9
|55 - 30
|69
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|56 - 33
|62
|3.
|Факел
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|54 - 30
|62
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|43 - 34
|56
|5.
|Алания
|0:0 Заявка
|34
|16
|8
|10
|68 - 43
|56
|6.
|Енисей
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|52 - 46
|56
|7.
|Балтика
|Заявка
|34
|14
|13
|7
|48 - 26
|55
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|47 - 38
|49
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|41 - 50
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|40 - 40
|49
|11.
|Акрон
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|36 - 37
|48
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|41 - 41
|47
|13.
|Томь
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|46 - 55
|44
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|41 - 45
|43
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|30 - 39
|37
|16.
|Волгарь
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|26 - 35
|37
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|27 - 38
|35
|18.
|Ротор
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|30 - 46
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|33
|8
|4
|21
|25 - 62
|28
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|26 - 64
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|18
|14
|1
|3
|30 - 12
|43
|2.
|Факел
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|26 - 12
|34
|4.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|5.
|Алания
|0:0 Заявка
|16
|11
|0
|5
|36 - 18
|33
|6.
|Енисей
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|29 - 19
|33
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|31 - 13
|32
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 17
|28
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 25
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 20
|25
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|18.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 31
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|12 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 15
|27
|3.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|6.
|Алания
|0:0 Заявка
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|7.
|Факел
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 20
|23
|8.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|10.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 16
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 22
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 20
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 34
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|7 - 17
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|4
|0
|12
|14 - 38
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Алания
Исход игры
Оренбург
75.4% (86)
Ничья
18.4% (21)
Алания
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
50.48% (53)
Меньше
49.52% (52)
Обе команды забьют
Да
66.67% (70)
Нет
33.33% (35)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
34.2% (39)
1:0 Оренбург
23.7% (27)
1:1 Ничья
14.9% (17)
2:0 Оренбург
6.1% (7)
1:2 Алания
4.4% (5)
3:2 Оренбург
2.6% (3)
3:1 Оренбург
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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