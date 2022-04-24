Штрафной на правом фланге атаки заработали хозяева, однако подача Титкова получилась слишком простой для обороны гостей.

Кеняйкин здорово вынес мяч на чужую половину поля, Сычевой пытался зацепиться в борьбе с Багаевым, но всё же нарушил правила по мнению арбитра.

Пропала у нас трансляция из Оренбурга, будет надеяться, что ничего интересного мы не пропустим.

По протоколу на официальном сайте ФНЛ желтую карточку получил Шавлохов, это остается за кадром.

Сычевой смещается с правого угла штрафной на пару шагов к центру и наносит неприятный удар низом в дальний угол - рядом со штангой!

23' После углового и серии единоборств мяч приходит в руки Солдатенко, Ростисла максимально быстро и точно ввел мяч на чужую половину на Хубулова, тот продвинулся к штрафной соперника, но точную передачу исполнить не смог.

22' Капленко врывается в штрафную с правого края, получает мяч и катит под удар Сычевому, однако снаряд попадает в защитника и уходит на угловой.

21' Заброс из глубины на ход Сычевому исполняет один из игроков "Оренбурга", но Солдатенко легко опережает соперника и забирает мяч на выходе.

20' После навеса с углового мяч прилетел к Сычевому, однако укротить игровой снаряд и пробить по воротам Владимиру не удалось.

19' Титков со штрафного грузит мяч на ближнюю штангу, где вел борьбу Фамейе, снаряд в итоге уходит на угловой удар.

18' Полуяхтов цепляется за мяч на левом фланге в довольно высокой позиции и вынуждает Багаева нарушить правила.

17' Титков входит в штрафную с правого края и мощно пробивает в ближний угол - Солдатенко кулаками отбивает мяч.

15' Позиционная атака оренбуржцев завершается попаданием Фамейе в офсайд в момент скидки головой от Титкова.

14' После подачи с углового мяч пришел на дальний край штрафной к Кобесову, тот прокинул мяч мимо одного соперника, но второго обыграть не смог.

13' Гурциев получает мяч на левом краю штрафной и пытается прострелить из-под Сивакова, однако зарабатывает лишь угловой.

12' Капленко получил возможность для удара с линии штрафной, но мяч попал в защитника "Алании", а на отскоке кому-то из уральцев не удалось направить снаряд в створ.

10' Капитан "Оренбурга" Малых получает желтую карточку, откровенно придержал Андрей на своем фланге Кобесова.

9' Гурциев зацепился за мяч на правом фланге после выноса от одного из защитников, однако обыграть защитника Батраз не смог.

8' На первых минутах "Оренбург" на правах хозяина поля выглядит поактивнее, "Алания" пока не демонстрирует своего фирменного футбола.

7' Хозяева со штрафного исполняют заброс к дальнему краю штрафной площади, Полуяхтов несильно пробил головой, не попав в створ ворот.

6' Первую желтую карточку в сегодняшнем матче получает Хосонов, который только вернулся после дисквалификации, Хетаг грубовато атаковал сзади Фамейе.

5' Первое появление Солдатенко за пределами штрафной, Ростислав подчищает за центральными защитниками, опережая Фамейе.

4' "Оренбург" в этом сезоне дома не играет вничью - 14 побед при 3 поражениях. Всего же у команды Марцела Лички 9 поражений - многовато для лидера турнира и без пяти минут победителя ФНЛ.

3' Вертикальный заброс по флангу на Кобесова исполняют гости, однако опытный Ойеволе наглухо укрыл мяч корпусом и вынудил Давида нарушить правила.

2' В первом круге в Грозном "Алания" смогла выиграть "Оренбург" со счётом 1:0 благодаря голу Гиоргобиани. Именно Николай, напомним, в среду сравнял счёт в кубковом матче с "Зенитом", после чего "Алания" в серии пенальти прошла чемпиона.