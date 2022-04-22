  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Оренбург
 
Позже
Алания
Прогнозы 39
Оренбург 82.1% (32)
X 15.4% (6)
Алания 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Алания
1.91
3.63
4.28
Все Коэффициенты

История личных встреч

Оренбург
Алания

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ФПД
1:0
ФПД
2:1
К
2:1
ФПД
2:0
ФПД
3:0
ФПД
3:0
ФПД
1:0
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 12 (3) 0.36
Сычевой Владимир 6 0.18
Миронов Алексей 6 (3) 0.18
Ковалёв Юрий 4 0.12
Обухов Владимир 3 0.09
Прудников Николай 3 0.09
Титков Николай 3 (2) 0.09
Сиваков Михаил 2 0.06
Бреев Сергей 2 0.06
Полуяхтов Владимир 2 0.06
Малых Андрей 2 0.06
Корян Аршак 2 0.06
Гойкович Ренато 2 0.06
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.03
Эктов Александр 1 0.03
Диалло Абдулай 1 0.03
Капленко Кирилл 1 0.03
Шаболин Артём 1 0.03
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 13 0.39
Гурциев Батраз 11 (1) 0.33
Гиоргобиани Николай 6 0.18
Кобесов Давид 6 0.18
Хадарцев Батраз 6 (3) 0.18
Хубулов Владимир 4 0.12
Эльдарушев Абу-Саид 4 0.12
Хабалов Алан 3 0.09
Татаев Алексей II 3 0.09
Магомедов Бутта 3 0.09
Багаев Алан 2 0.06
Засеев Азамат 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Шавлохов Давид 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.03

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 11 1
Сиваков Михаил 8 2
Эктов Александр 9 1
Миронов Алексей 9 0
Гойкович Ренато 8 0
Бреев Сергей 6 1
Титков Николай 7 0
Аюпов Тимур 6 0
Фамейе Джоэль 6 0
Капленко Кирилл 6 0
Шаболин Артём 4 0
Ойеволе Адессойе 3 0
Ковалёв Юрий 3 0
Бидловский Давид 3 0
Сычевой Владимир 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Корян Аршак 2 0
Печенин Кирилл 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Стаматов Матео 2 0
Гошев Евгений 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Васильев Дмитрий III 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 10 2
Кочиев Хетаг 10 2
Багаев Алан 9 0
Хубулов Владимир 7 1
Магомедов Бутта 6 1
Кобесов Давид 7 0
Татаев Алексей II 3 2
Хабалов Алан 6 0
Цараев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Хугаев Алан 5 0
Машуков Ислам 3 1
Гурциев Батраз 4 0
Гиоргобиани Николай 3 0
Бутаев Аллон 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Хадарцев Батраз 2 0
Кокоев Батрадз 2 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
30
18 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
6
20%
5
17%
1-15
6
20%
5
17%
16-30
6
20%
4
13%
31-45
4
13%
6
20%
46-60
1
3%
5
17%
61-75
7
23%
5
17%
76-90

Пропущено

12
27
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
0
0%
7
26%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
3
25%
3
11%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
3
25%
7
26%
76-90

Забито

25
35
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
1
4%
6
17%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
5
20%
5
14%
31-45
5
20%
3
9%
46-60
3
12%
7
20%
61-75
8
32%
10
29%
76-90

Пропущено

18
19
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
22%
2
11%
1-15
1
6%
5
26%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
5
28%
3
16%
61-75
6
33%
1
5%
76-90

Забито

55
65
27 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 36
22 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
7
13%
11
17%
1-15
9
16%
9
14%
16-30
11
20%
9
14%
31-45
9
16%
9
14%
46-60
4
7%
12
18%
61-75
15
27%
15
23%
76-90

Пропущено

30
46
11 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 25
4
13%
9
20%
1-15
3
10%
8
17%
16-30
4
13%
8
17%
31-45
4
13%
7
15%
46-60
6
20%
6
13%
61-75
9
30%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0
Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0
Алания
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3
Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 33 22 2 9 55 - 30 68
2. Торпедо Москва Заявка 32 16 13 3 56 - 33 61
3. Факел Заявка 32 18 5 9 53 - 30 59
4. Енисей Заявка 33 17 5 11 52 - 46 56
5. СКА-Хабаровск Заявка 33 16 8 9 43 - 32 56
6. Алания Заявка 33 16 7 10 68 - 43 55
7. Балтика Заявка 33 13 13 7 46 - 26 52
8. Нефтехимик Заявка 33 14 7 12 47 - 35 49
9. Краснодар-2 Заявка 33 14 6 13 40 - 40 48
10. Акрон Заявка 33 13 9 11 36 - 36 48
11. Велес Москва Заявка 33 14 4 15 41 - 41 46
12. Спартак-2 Заявка 33 14 4 15 40 - 50 46
13. Томь Заявка 33 11 8 14 45 - 55 41
14. ФК Кубань Заявка 33 11 7 15 38 - 45 40
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 33 8 13 12 30 - 38 37
16. Волгарь Заявка 33 10 7 16 26 - 34 37
17. КАМАЗ Заявка 32 8 10 14 27 - 38 34
18. Ротор Заявка 33 6 12 15 30 - 46 30
19. Металлург Липецк Заявка 32 7 4 21 24 - 62 25
20. Текстильщик Заявка 33 4 8 21 26 - 63 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 14 0 3 30 - 12 42
2. Факел Заявка 16 11 3 2 26 - 10 36
3. СКА-Хабаровск Заявка 15 11 1 3 26 - 12 34
4. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
5. Алания Заявка 16 11 0 5 36 - 18 33
6. Енисей Заявка 16 10 3 3 29 - 19 33
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 8 0 31 - 13 32
8. Краснодар-2 Заявка 16 9 3 4 28 - 18 30
9. Томь Заявка 17 8 4 5 21 - 21 28
10. Нефтехимик Заявка 17 8 4 5 29 - 14 28
11. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 24 - 25 27
12. Балтика Заявка 16 6 7 3 19 - 11 25
13. Спартак-2 Заявка 17 7 4 6 21 - 20 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
15. КАМАЗ Заявка 17 6 4 7 20 - 21 22
16. ФК Кубань Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
17. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
18. Текстильщик Заявка 16 4 3 9 20 - 31 15
19. Металлург Липецк Заявка 16 3 4 9 10 - 24 13
20. Ротор Заявка 17 2 7 8 12 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 16 8 5 3 25 - 20 29
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Оренбург Заявка 16 8 2 6 25 - 18 26
4. Факел Заявка 16 7 2 7 27 - 20 23
5. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
6. СКА-Хабаровск Заявка 18 5 7 6 17 - 20 22
7. Алания Заявка 17 5 7 5 32 - 25 22
8. ФК Кубань Заявка 16 6 4 6 20 - 15 22
9. Волгарь Заявка 17 6 3 8 16 - 18 21
10. Нефтехимик Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
11. Спартак-2 Заявка 16 7 0 9 19 - 30 21
12. Велес Москва Заявка 16 6 1 9 17 - 16 19
13. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
14. Ротор Заявка 16 4 5 7 18 - 20 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 3 6 8 14 - 20 15
16. Акрон Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
17. Томь Заявка 16 3 4 9 24 - 34 13
18. КАМАЗ Заявка 15 2 6 7 7 - 17 12
19. Металлург Липецк Заявка 16 4 0 12 14 - 38 12
20. Текстильщик Заявка 17 0 5 12 6 - 32 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 2 дня 10 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Оренбург 82.1% (32)
    X 15.4% (6)
    Алания 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Алания
    1.91
    3.63
    4.28
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Оренбург - Алания онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Оренбург - Алания

    Исход игры
    Оренбург
    82.1% (32)
    Ничья
    15.4% (6)
    Алания
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (18)
    Меньше
    52.63% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (23)
    Нет
    39.47% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    38.5% (15)
    1:0 Оренбург
    25.6% (10)
    1:1 Ничья
    12.8% (5)
    2:0 Оренбург
    10.3% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Оренбург
    Алания

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     