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РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Ротор
 
Позже
Енисей
Ротор
Енисей

История личных встреч

Ротор
Енисей

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ФПД
1:1
КФ
1:2
ФПД
2:1
ФПД
0:3
ФПД
1:0
ФПД
1:0
ФПД
1:0
ФПД
1:4
ФПД
0:1
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чуканов Андреа 6 (2) 0.18
Муллин Камиль 5 0.15
Школик Игорь 4 0.12
Щёткин Алексей 3 (1) 0.09
Бериашвили Илья 3 (1) 0.09
Кипиани Николай 2 0.06
Байрыев Азат 1 0.03
Серченков Сергей 1 0.03
Мартынов Илья 1 0.03
Минаев Роман 1 0.03
Мохбалиев Тургай 1 0.03
Кавтарадзе Бека 1 0.03
Омар Имран 1 (1) 0.03
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 (2) 0.18
Саная Анзор 6 (3) 0.18
Окладников Андрей 5 0.15
Кичин Валерий 5 (5) 0.15
Зотов Александр 4 0.12
Комков Михаил 4 (1) 0.12
Раздорских Никита 3 0.09
Глушков Никита Андреевич 3 0.09
Иванов Егор 2 0.06
Марков Николай 2 0.06
Лапшов Иван 2 0.06
Молтенинов Илья 2 0.06
Скворцов Алексей 2 (1) 0.06
Масловский Александр 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Рукас Андрюс 1 0.03
Сухомлинов Максим 1 0.03
Канаплин Александр 1 0.03

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ташаев Александр 8 0
Байрыев Азат 7 0
Макаров Сергей 7 0
Серченков Сергей 7 0
Бериашвили Илья 7 0
Дудиев Аслан 6 0
Маляров Никита 6 0
Чуканов Андреа 4 1
Мартынов Илья 5 0
Школик Игорь 3 1
Кипиани Николай 2 1
Обухов Игорь 3 0
Махатадзе Георгий 3 0
Первушин Фёдор 3 0
Минаев Роман 3 0
Голосов Илья 3 0
Шахов Виталий 2 0
Щёткин Алексей 2 0
Николаев Олег 2 0
Омар Имран 2 0
Пелих Данил 2 0
Слепов Сергей 2 0
Кавтарадзе Бека 2 0
Муллин Камиль 1 0
Мохбалиев Тургай 1 0
Абдуллаев Исламитдин 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зотов Александр 8 1
Кичин Валерий 6 2
Феррейра Херман 8 0
Рукас Андрюс 6 1
Лапшов Иван 6 1
Иванов Егор 6 0
Саная Анзор 4 1
Масловский Александр 4 1
Скворцов Алексей 5 0
Ланин Олег 5 0
Марков Николай 3 1
Рукас Томас 3 1
Сухомлинов Максим 3 1
Песиков Евгений 4 0
Комков Михаил 3 0
Ломакин Александр 3 0
Самойлов Денис 3 0
Канаплин Александр 3 0
Надольский Александр 1 1
Цховребов Валерий 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Опарин Михаил 0 1
Гарбуз Константин 1 0
Шакуро Павел 1 0
Ребров Дмитрий 1 0
Микушин Владислав 1 0
Раздорских Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
23
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
3
23%
5
22%
61-75
4
31%
6
26%
76-90

Пропущено

25
27
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
12%
1
4%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
7
28%
5
19%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
6
24%
7
26%
76-90

Забито

18
30
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
4
22%
2
7%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
1
6%
7
23%
31-45
6
33%
3
10%
46-60
1
6%
7
23%
61-75
5
28%
8
27%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
0
0%
4
22%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
5
25%
4
22%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
5
25%
6
33%
76-90

Забито

31
53
12 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 18
10 Не забивали 4
6
19%
4
8%
1-15
2
6%
5
9%
16-30
4
13%
10
19%
31-45
6
19%
8
15%
46-60
4
13%
12
23%
61-75
9
29%
29%
14
26%
76-90

Пропущено

45
45
21 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 23
3
7%
5
11%
1-15
6
13%
6
13%
16-30
12
27%
9
20%
31-45
8
18%
6
13%
46-60
5
11%
6
13%
61-75
11
24%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Торпедо Москва - Ротор 1:0 Ротор - Краснодар-2 1:2 КАМАЗ - Ротор 0:2 Ротор - Велес Москва 0:3
Ротор - Нефтехимик 2:1 Акрон - Ротор 1:0 Ротор - Оренбург 0:3 Ротор - Томь 1:5 Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1
Енисей
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2
Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:0 Заявка 34 22 3 9 55 - 30 69
2. Торпедо Москва Заявка 33 16 14 3 56 - 33 62
3. Факел Заявка 33 19 5 9 54 - 30 62
4. СКА-Хабаровск Заявка 34 16 8 10 43 - 34 56
5. Алания 0:0 Заявка 34 16 8 10 68 - 43 56
6. Енисей Заявка 33 17 5 11 52 - 46 56
7. Балтика Заявка 34 14 13 7 48 - 26 55
8. Нефтехимик Заявка 34 14 7 13 47 - 38 49
9. Спартак-2 Заявка 34 15 4 15 41 - 50 49
10. Краснодар-2 Заявка 34 14 7 13 40 - 40 49
11. Акрон Заявка 34 13 9 12 36 - 37 48
12. Велес Москва Заявка 34 14 5 15 41 - 41 47
13. Томь Заявка 34 12 8 14 46 - 55 44
14. ФК Кубань Заявка 34 12 7 15 41 - 45 43
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 34 8 13 13 30 - 39 37
16. Волгарь Заявка 34 10 7 17 26 - 35 37
17. КАМАЗ Заявка 33 8 11 14 27 - 38 35
18. Ротор Заявка 33 6 12 15 30 - 46 30
19. Металлург Липецк Заявка 33 8 4 21 25 - 62 28
20. Текстильщик Заявка 34 4 8 22 26 - 64 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:0 Заявка 18 14 1 3 30 - 12 43
2. Факел Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
3. СКА-Хабаровск Заявка 15 11 1 3 26 - 12 34
4. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
5. Алания 0:0 Заявка 16 11 0 5 36 - 18 33
6. Енисей Заявка 16 10 3 3 29 - 19 33
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 8 0 31 - 13 32
8. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
11. Нефтехимик Заявка 18 8 4 6 29 - 17 28
12. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 24 - 25 27
13. Спартак-2 Заявка 17 7 4 6 21 - 20 25
14. КАМАЗ Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
16. ФК Кубань Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
17. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
18. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
19. Текстильщик Заявка 16 4 3 9 20 - 31 15
20. Ротор Заявка 17 2 7 8 12 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Оренбург 0:0 Заявка 16 8 2 6 25 - 18 26
4. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
5. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
6. Алания 0:0 Заявка 18 5 8 5 32 - 25 23
7. Факел Заявка 16 7 2 7 27 - 20 23
8. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
9. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
10. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
11. Нефтехимик Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Велес Москва Заявка 17 6 2 9 17 - 16 20
13. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
14. Ротор Заявка 16 4 5 7 18 - 20 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
16. Акрон Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
17. Томь Заявка 16 3 4 9 24 - 34 13
18. КАМАЗ Заявка 15 2 6 7 7 - 17 12
19. Металлург Липецк Заявка 16 4 0 12 14 - 38 12
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
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    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 115
    Ротор 19.1% (22)
    X 20% (23)
    Енисей 60.9% (70)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Енисей
    3.13
    3.28
    2.33
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Ротор - Енисей

    Исход игры
    Ротор
    19.3% (22)
    Ничья
    20.2% (23)
    Енисей
    60.5% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.56% (44)
    Меньше
    56.44% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    62.38% (63)
    Нет
    37.62% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Енисей
    27.2% (31)
    0:1 Енисей
    17.5% (20)
    1:1 Ничья
    17.5% (20)
    1:0 Ротор
    8.8% (10)
    0:2 Енисей
    5.3% (6)
    2:1 Ротор
    4.4% (5)
    1:3 Енисей
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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