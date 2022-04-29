Стадион: Илие Оана
0:0
Конец матча
86' Желтая карточкаШербан Андрей
Ход матча
Владение мячом
15
Дину
Корнел
16
Бутян
Михай
69
Шамед
Нассер
14
Кяйт
Маттиас
10
Rares
Ilie
71
Войтуш
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
-
16 Бутян МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Шамед НассерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Нападающий
-
14 Сила РишарНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rares IlieПолузащитник
-
71 Войтуш ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
-
13 Petre Goge
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Рапид Бухарест
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флоря Даниэль
|1
|0.14
|Шамед Нассер
|1
|0.14
|Пассалья Хуан Пабло
|1
|0.14
|Шербан Андрей
|1
|0.14
|Якоб Паул
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rares Ilie
|4
|0.57
|Ионицэ Александру II
|2
|0.29
|Войтуш Якуб
|2
|0.29
|Мойсе Ромарио
|2
|0.29
|Кырнац Николае
|2
|0.29
|Мораис Жуниор II
|1
|0.14
|Бэлан Адриан
|1
|0.14
|Кяйт Маттиас
|1
|0.14
|Antonio Sefer
|1
|0.14
|Албу Кристиан
|1 (1)
|0.14
|Дандя Александру
|1
|0.14
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Якоб Паул
|2
|0
|Шамед Нассер
|1
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Дину Корнел
|1
|0
|Шербан Андрей
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Кырнац Николае
|1
|0
|Молдован Хорациу
|1
|0
|Antonio Sefer
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
15
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
4
27%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
1
33%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
33%
3
20%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
18
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
0
0%
4
22%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
2
50%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
1
25%
3
17%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2
Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0
Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|7
|6
|1
|0
|18 - 1
|39
|2.
|Сепси
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|36
|3.
|Ботошани
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|35
|4.
|УТА Арад
|6
|3
|0
|3
|8 - 4
|29
|5.
|Миовени
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|28
|6.
|Университатя Крайова
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|28
|7.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|2
|4
|4 - 6
|23
|8.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|16
|9.
|Академика Клинчени
|6
|0
|0
|6
|0 - 19
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|0
|0
|7
|2 - 25
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|32
|2.
|Сепси
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|32
|3.
|Ботошани
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|32
|4.
|УТА Арад
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|29
|5.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|20
|6.
|Миовени
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|10.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|24
|2.
|Миовени
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|22
|3.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|15
|4.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|7
|6.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Ботошани
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|0
|0
|4
|1 - 20
|1
|10.
|УТА Арад
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0