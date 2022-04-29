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  4. Лига 1. Группа Б 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа Б

2021-2022

Стадион:
Киндия Тырговиште
0:0
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
86' Желтая карточка
Шербан Андрей
90'+3
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
22
Пициан
Андрей
6
Якоб
Паул
15
Дину
Корнел
16
Бутян
Михай
8
Дулка
Марко
4
Пассалья
Хуан
Пабло
77
Шербан
Андрей
69
Шамед
Нассер
11
Флоря
Даниэль
31
Молдован
Хорациу
30
Дандя
Александру
22
Сэпунару
Кристиан
27
Григоре
Драгош
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
20
Мойсе
Ромарио
11
Мораис
Жуниор
II
80
Ионицэ
Александру
II
10
Rares
Ilie
71
Войтуш
Якуб
Киндия Тырговиште
Рапид Бухарест

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Рапид Бухарест

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флоря Даниэль 1 0.14
Шамед Нассер 1 0.14
Пассалья Хуан Пабло 1 0.14
Шербан Андрей 1 0.14
Якоб Паул 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rares Ilie 4 0.57
Ионицэ Александру II 2 0.29
Войтуш Якуб 2 0.29
Мойсе Ромарио 2 0.29
Кырнац Николае 2 0.29
Мораис Жуниор II 1 0.14
Бэлан Адриан 1 0.14
Кяйт Маттиас 1 0.14
Antonio Sefer 1 0.14
Албу Кристиан 1 (1) 0.14
Дандя Александру 1 0.14

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоря Даниэль 2 0
Якоб Паул 2 0
Шамед Нассер 1 0
Пассалья Хуан Пабло 1 0
Пициан Андрей 1 0
Дину Корнел 1 0
Шербан Андрей 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэпунару Кристиан 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Кырнац Николае 1 0
Молдован Хорациу 1 0
Antonio Sefer 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
15
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
4
27%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
1
33%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
33%
3
20%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
18
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
0
0%
4
22%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
2
50%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
1
25%
3
17%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2
Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0
Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 7 6 1 0 18 - 1 39
2. Сепси 7 5 1 1 14 - 3 36
3. Ботошани 6 4 0 2 10 - 6 35
4. УТА Арад 6 3 0 3 8 - 4 29
5. Миовени 6 4 1 1 9 - 5 28
6. Университатя Крайова 6 3 2 1 10 - 4 28
7. Киндия Тырговиште 7 1 2 4 4 - 6 23
8. Динамо Бухарест 6 2 1 3 5 - 7 16
9. Академика Клинчени 6 0 0 6 0 - 19 7
10. Газ-Метан Медиаш 7 0 0 7 2 - 25 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 4 4 0 0 15 - 1 32
2. Сепси 4 4 0 0 13 - 2 32
3. Ботошани 4 3 0 1 8 - 2 32
4. УТА Арад 4 3 0 1 8 - 2 29
5. Киндия Тырговиште 4 0 2 2 1 - 4 20
6. Миовени 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Университатя Крайова 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Динамо Бухарест 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 1 - 5 0
10. Академика Клинчени 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 2 1 1 5 - 3 24
2. Миовени 4 2 1 1 6 - 5 22
3. Динамо Бухарест 4 2 0 2 4 - 5 15
4. Рапид Бухарест 3 2 1 0 3 - 0 7
5. Академика Клинчени 3 0 0 3 0 - 13 7
6. Сепси 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Ботошани 2 1 0 1 2 - 4 3
8. Киндия Тырговиште 3 1 0 2 3 - 2 3
9. Газ-Метан Медиаш 4 0 0 4 1 - 20 1
10. УТА Арад 2 0 0 2 0 - 2 0
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