Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Cornel Dinu уходит с поля и его заменяет Richard Sila

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Richard Sila выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

47' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Команда Рапид Бухарест имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Бутян Михай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

44' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Дулка Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Дулка Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

34' Флоря Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Дулка Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

30' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

29' Кяйт Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Шамед Нассер пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan ловит мяч

19' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

19' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште делает передачу одноклубнику.

19' Андрей Шербан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

15' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

10' Голкипер мог бы сыграть и получше

10' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

10' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Албу Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

8' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Кяйт Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Пассалья Хуан Пабло пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре