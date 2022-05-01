Стадион: Константин Рэдулеску
0:0
Перерыв
7' Желтая карточкаЛетица Карло
Ход матча
7'
Владение мячом
23
Летица
Карло
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
12
Айоани
Михай
18
Артян
Андрей
27
Andrei
Borza
- Основной состав
-
23 Летица КарлоВратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
-
27 Andrei BorzaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Michael OmohНападающий
-
77 Enes Sali
-
-
21 Dan Sirbu
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ЧФР Клуж
Вииторул Констанца
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
28 матчей
46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрила Клаудиу
|2
|0.29
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.29
|Дяк Чиприан
|1
|0.14
|Дуганджич Марко
|1
|0.14
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.14
|Бордеяну Михай
|1
|0.14
|Омрани Билель
|0
|0
|Сушич Матео
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петре Адриан
|1
|0.14
|Eduard Radaslavescu
|1
|0.14
|Артян Андрей
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сушич Матео
|1
|1
|Граовац Даниэль
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Омрани Билель
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Матиас Иури
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссо Дамьен
|2
|1
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Петре Адриан
|0
|1
|Янку Габриэль
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Michael Omoh
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Раду Бобок
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|49
|2.
|ФКСБ
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|46
|3.
|Университатя Крайова
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|45
|4.
|Волунтари
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|0:0
|7
|1
|2
|4
|2 - 10
|29
|6.
|Арджеш
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|45
|2.
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|37
|3.
|Университатя Крайова
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|36
|4.
|Волунтари
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|6.
|Арджеш
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|28
|2.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|27
|3.
|Волунтари
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|24
|4.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|ФКСБ
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|6.
|ЧФР Клуж
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4