Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Mihai Aioani выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Отличные скиллы показывает Питу Алекси , обводя своих соперников

40' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж в офсайде

40' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Дяк Чиприан нанес удар, мяч был парирован, но Mihai Aioani не удержал его в руках.

36' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.

36' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Игрок из команды Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Mihai Aioani выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Артян Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Хороший удар издали нанес Граовац Даниэль , но отличный сейв сделал Mihai Aioani. Угловой.

32' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Бордеяну Михай не смог попасть в створ ударом издали

30' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Грамени Константин нанес удар, мяч был парирован, но Карло Летица не удержал его в руках.

28' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Хорошую попытку сделал Паун-Александру Константин . Удар в створ, но вратарь начеку

24' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Молдовяну Роберт имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

23' ШАНС! Молдовяну Роберт вышел один на один с голкипером...

23' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Eduard Radaslavescu нанес удар издали, а Карло Летица отбил его обратно в игру!

20' Отличные скиллы показывает Eduard Radaslavescu , обводя своих соперников

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Питу Алекси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Отличные скиллы показывает Паун-Александру Константин , обводя своих соперников

17' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

17' Габриэл Дебелюх нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

16' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

13' Неделку Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' После штрафного удара,который нанес Питу Алекси мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

7' Летица Карло получает желтую карточку за толчок соперника.

5' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Артян Андрей наказан за толчок Габриэл Дебелюх

4' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

4' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру