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Румыния: Лига 1. Группа А

2021-2022

Стадион:
ЧФР Клуж
0:0
Перерыв
Вииторул Констанца
0'
7' Желтая карточка
Летица Карло

Ход матча

7'
Летица Карло
 

Владение мячом

23
Летица
Карло
6
Граовац
Даниэль
44
Матиас
Иури
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
37
Бордеяну
Михай
7
Паун-Александру
Константин
22
Дебелюх
Габриэл
27
Петрила
Клаудиу
12
Айоани
Михай
2
Раду
Бобок
5
Младен
Себастьян
18
Артян
Андрей
27
Andrei
Borza
29
Eduard
Radaslavescu
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
28
Янку
Габриэль
19
Молдовяну
Роберт
7
Питу
Алекси
ЧФР Клуж
Вииторул Констанца

История личных встреч

ЧФР Клуж
Вииторул Констанца

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

28 матчей

46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрила Клаудиу 2 0.29
Дебелюх Габриэл 2 0.29
Дяк Чиприан 1 0.14
Дуганджич Марко 1 0.14
Боатенг Бисмарк 1 0.14
Бордеяну Михай 1 0.14
Омрани Билель 0 0
Сушич Матео 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петре Адриан 1 0.14
Eduard Radaslavescu 1 0.14
Артян Андрей 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сушич Матео 1 1
Граовац Даниэль 2 0
Камора Мауру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Омрани Билель 1 0
Маня Кристьян 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бурка Андрей 1 0
Матиас Иури 1 0
Летица Карло 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Дан Петреску 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссо Дамьен 2 1
Ларие Йонуц 2 0
Неделку Драгош 2 0
Петре Адриан 0 1
Янку Габриэль 1 0
Младен Себастьян 1 0
Michael Omoh 1 0
Пурече Флориан 1 0
Раду Бобок 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:0 7 3 2 2 8 - 5 49
2. ФКСБ 6 5 0 1 14 - 4 46
3. Университатя Крайова 7 6 0 1 17 - 5 45
4. Волунтари 7 2 0 5 5 - 11 30
5. Вииторул Констанца 0:0 7 1 2 4 2 - 10 29
6. Арджеш 6 1 0 5 3 - 14 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:0 4 2 1 1 5 - 2 45
2. ФКСБ 3 2 0 1 6 - 2 37
3. Университатя Крайова 3 3 0 0 7 - 2 36
4. Волунтари 4 2 0 2 4 - 3 6
5. Вииторул Констанца 0:0 3 0 1 2 0 - 7 1
6. Арджеш 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 0:0 4 1 1 2 2 - 3 28
2. Арджеш 3 1 0 2 1 - 5 27
3. Волунтари 3 0 0 3 1 - 8 24
4. Университатя Крайова 4 3 0 1 10 - 3 9
5. ФКСБ 3 3 0 0 8 - 2 9
6. ЧФР Клуж 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
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      44'
      Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Янку Габриэль
    • 44'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      44'
      Ох, нехорошо это выглядит. Неделку Драгош получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      43'
      Неделку Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      43'
      Габриэл Дебелюх наказан за толчок Mihai Aioani
    • 42'
      Mihai Aioani выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 42'
      Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
    • 42'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Вииторул Констанца контролирует мяч.
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