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  4. Лига 1. Группа А 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа А

2021-2022

Стадион:
ФКСБ
2:0
Первый тайм: 35'
Арджеш
0'
1:0
8' Пенальти
Тэнасе Флорин
26' Желтая карточка
Тарновану Стефан
28' Желтая карточка
Сед Ахмед
2:0
34' Гол
Олару Дариус
35'

Ход матча

8'
Тэнасе Флорин
1:0
26'
Тарновану Стефан
 
28'
 
Сед Ахмед
34'
Олару Дариус
2:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Арджеш
1.32
5.10
9.60
Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
18
Эджума
Малком
7
Коман
Флоринел
10
Тэнасе
Флорин
9
Попеску
Октавиан
33
Микле
Джордже
17
Добросавлевичи
Алин
5
Турда
Григоре
14
Joao
Miguel
3
Латовлевич
Ясмин
4
Меца
Давид
71
Райнов
Мартин
7
Виана
Диогу
8
Сербан
Ионут
II
29
Думитрашку
Денис
44
Сед
Ахмед
ФКСБ
Арджеш

История личных встреч

ФКСБ
Арджеш

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Л1ГА
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ДА
2:2
ДА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 8 (3) 1.14
Олару Дариус 2 0.29
Попеску Октавиан 2 0.29
Эджума Малком 1 0.14
Стойка Янис 1 0.14
Думитер Андрей 1 0.14
Радунович Ристо 0 0
Коман Флоринел 0 0
Попеску Овидиу 0 0
Шут Адриан 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райнов Мартин 1 0.14
Сед Ахмед 1 (1) 0.14
Сербан Ионут II 1 (1) 0.14
Болдор Деян 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 3 0
Тэнасе Флорин 3 0
Радунович Ристо 2 0
Мамут Иван 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кордя Андрей 2 0
Шут Адриан 2 0
Крецу Валентин 1 0
Коман Флоринел 1 0
Георге Валентин 1 0
Олару Дариус 1 0
Anton Petrea 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ганя Джордже 3 0
Латовлевич Ясмин 1 1
Тофан Костинел 1 1
Райнов Мартин 2 0
Сед Ахмед 2 0
Думитрашку Денис 2 0
Сербан Ионут II 0 1
Тэнасе Кристиан 1 0
Добросавлевичи Алин 1 0
Кроитору Флавиус 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

14
3
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
1
33%
61-75
3
21%
1
33%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
50%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
50%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0 Униря Слобозия - ФКСБ 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Конкордия Кьяжна - ФКСБ 2:2 Арджеш - ФКСБ 2:3 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1 Арджеш - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1
Арджеш
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2
ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 7 4 1 2 9 - 5 51
2. ФКСБ 2:0 7 6 0 1 16 - 4 49
3. Университатя Крайова 7 6 0 1 17 - 5 45
4. Волунтари 7 2 0 5 5 - 11 30
5. Вииторул Констанца 7 1 1 5 2 - 11 28
6. Арджеш 0:2 7 1 0 6 3 - 16 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 3 0 1 6 - 2 47
2. ФКСБ 2:0 4 3 0 1 8 - 2 40
3. Университатя Крайова 3 3 0 0 7 - 2 36
4. Волунтари 4 2 0 2 4 - 3 6
5. Вииторул Констанца 3 0 1 2 0 - 7 1
6. Арджеш 0:2 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 4 1 0 3 2 - 4 27
2. Арджеш 0:2 4 1 0 3 1 - 7 27
3. Волунтари 3 0 0 3 1 - 8 24
4. Университатя Крайова 4 3 0 1 10 - 3 9
5. ФКСБ 2:0 3 3 0 0 8 - 2 9
6. ЧФР Клуж 3 1 1 1 3 - 3 4
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    Лучшие коэффициенты
    ФКСБ
    Ничья
    Арджеш
    1.32
    5.10
    9.60
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