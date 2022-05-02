Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Это был отличный перфоманс от команды ФКСБ , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Эджума Малком из команды ФКСБ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

43' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Латовлевич Ясмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Adrian Sut из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

42' Матч возобновится спорным мячом

41' Тарновану Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тарновану Стефан из команды ФКСБ

40' Denis Dumitrascu разрезает оборону соперника отличным пасом

40' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' ФКСБ выполняет удар от ворот.

38' Отличный пас сделал Райнов Мартин из команды Арджеш . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

35' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Г О О О О Л - Олару Дариус забивает с левой ноги!

34' Отличные скиллы показывает Коман Флоринел , обводя своих соперников

33' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' После штрафного удара,который нанес Коман Флоринел мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

31' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

31' Микле Джордже взял и забрал мяч на выходе

30' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Сед Ахмед получил желтую карточку от судьи

28' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' ФКСБ выполняет удар от ворот.

26' Тарновану Стефан получил желтую карточку от судьи

25' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

25' Отличные скиллы показывает Octavian Popescu, обводя своих соперников

25' Удар от ворот произведет Арджеш

25' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

23' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Латовлевич Ясмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Олару Дариус из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Denis Dumitrascu

15' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Octavian Popescu мяча так и не получил

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

12' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Судья свистит. Сербан Ионут II атаковал сзади соперника. Это Adrian Sut заработал своей команде штрафной

8' Г О О О О О Л - Тэнасе Флорин из команды ФКСБ забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! George Micle прыгнул не в ту сторону.

6' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Арджеш

4' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Тэнасе Флорин и попал в перекладину!

2' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Арджеш начинает с центра поля