Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
1:0
8' ПенальтиТэнасе Флорин
26' Желтая карточкаТарновану Стефан
28' Желтая карточкаСед Ахмед
2:0
34' ГолОлару Дариус
55' Желтая карточкаРайнов Мартин
3:0
65' ГолКристя Юлиан
71' Желтая карточкаКоман Флоринел
4:0
83' ГолОлару Дариус
Ход матча
8'
1:0
26'
28'
34'
2:0
55'
65'
3:0
71'
83'
4:0
Владение мячом
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
14
Joao
Miguel
44
Сед
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сед АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ганя ДжорджеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Ариас ЯфарНападающий
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
ФКСБ
Арджеш
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|8 (3)
|1.14
|Олару Дариус
|4
|0.57
|Попеску Октавиан
|2
|0.29
|Кристя Юлиан
|1
|0.14
|Эджума Малком
|1
|0.14
|Стойка Янис
|1
|0.14
|Думитер Андрей
|1
|0.14
|Коман Флоринел
|0
|0
|Радунович Ристо
|0
|0
|Попеску Овидиу
|0
|0
|Шут Адриан
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райнов Мартин
|1
|0.14
|Сед Ахмед
|1 (1)
|0.14
|Сербан Ионут II
|1 (1)
|0.14
|Болдор Деян
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Тэнасе Флорин
|3
|0
|Радунович Ристо
|2
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Мамут Иван
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кордя Андрей
|2
|0
|Шут Адриан
|2
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Anton Petrea
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райнов Мартин
|3
|0
|Ганя Джордже
|3
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|1
|Тофан Костинел
|1
|1
|Сед Ахмед
|2
|0
|Думитрашку Денис
|2
|0
|Сербан Ионут II
|0
|1
|Тэнасе Кристиан
|1
|0
|Добросавлевичи Алин
|1
|0
|Кроитору Флавиус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
100%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
18
3
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
1
33%
61-75
4
22%
1
33%
76-90
Пропущено
4
18
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
50%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
50%
4
22%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0 Униря Слобозия - ФКСБ 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Конкордия Кьяжна - ФКСБ 2:2 Арджеш - ФКСБ 2:3 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1 Арджеш - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1
Арджеш
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2
ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|51
|2.
|ФКСБ
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|49
|3.
|Университатя Крайова
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|45
|4.
|Волунтари
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|7
|1
|1
|5
|2 - 11
|28
|6.
|Арджеш
|7
|1
|0
|6
|3 - 18
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|47
|2.
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|40
|3.
|Университатя Крайова
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|36
|4.
|Волунтари
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|6.
|Арджеш
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|27
|2.
|Арджеш
|4
|1
|0
|3
|1 - 9
|27
|3.
|Волунтари
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|24
|4.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|ФКСБ
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|6.
|ЧФР Клуж
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4