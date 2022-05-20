0:0
Конец матча
48' Желтая карточкаFranco Calderon
51' Желтая карточкаLucas Esquivel
58' Желтая карточкаПинеда Марио
59' Желтая карточкаАлвес Хонатан
68' Желтая карточкаВиллиан Сикейра
90' Желтая карточкаJhon Arias
90' Желтая карточкаFederico Vera
Ход матча
48'
51'
58'
59'
68'
90'
90'
34
Kevin
Zenon
12
Фабио
Лопес
20
Yago
I
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
7
Андре
11
Энрике
Луис
10
Гансо
Пауло
13
Натан
Аллан
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Kevin ZenonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
26 Leonel Bucca
-
-
32 Nicolas Paz
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
-
20 Yago IЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
8 Gustavo1
-
-
21 Jhon Arias
-
31 Calegari
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Флуминенсе
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1
Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4