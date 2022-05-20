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  3. Копа Судамерикана: Группа H
Унион Санта-Фе
0:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
48' Желтая карточка
Franco Calderon
51' Желтая карточка
Lucas Esquivel
58' Желтая карточка
Пинеда Марио
59' Желтая карточка
Алвес Хонатан
68' Желтая карточка
Виллиан Сикейра
90' Желтая карточка
Jhon Arias
90' Желтая карточка
Federico Vera
90'+6
43
Santiago
Mele
22
Emanuel
Britez
2
Franco
Calderon
23
Полента
Диего
37
Lucas
Esquivel
8
Enzo
Roldan
28
Juan
Portillo
7
Mauro
Luna
Diale
9
Mariano
Peralta
44
Алвес
Хонатан
34
Kevin
Zenon
12
Фабио
Лопес
20
Yago
I
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
6
Пинеда
Марио
7
Андре
5
Веллингтон
III
11
Энрике
Луис
10
Гансо
Пауло
13
Натан
Аллан
14
Кано
Херман
Унион Санта-Фе
Флуминенсе

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Флуминенсе

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:0

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1
Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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