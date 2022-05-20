3:0
Второй тайм: 90'
11' Желтая карточкаJon Aranburu
31' Желтая карточкаВиго Алекс
1:0
41' Гол в свои воротаКумана Йохан
43' Желтая карточкаTomas Pozzo
2:0
47' ГолБенегас Леандро
3:0
83' ГолРоа Андрес Фелипе
85' Желтая карточкаБенегас Леандро
85' Желтая карточкаФлорес Арлес
86' Желтая карточкаEdson Rivas
Ход матча
11'
31'
41'
1:0
43'
47'
2:0
83'
85'
85'
86'
87'
19
Виго
Алекс
10
Alan
Sonora
43
Касарес
Хуан
35
Tomas
Pozzo
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Касарес ХуанПолузащитник
-
35 Tomas PozzoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Gaston Togni
-
32 Ayrton Costa
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Clyde GarciaПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумана ЙоханПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Овалье ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
50 Гарсия ЭберПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Edson Rivas
-
14 Elias Arias
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Farias
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Депортиво Ла-Гуайра
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Депортиво Ла-Гуайра
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 1:5 Минерос де Гуайяна - Депортиво Ла-Гуайра 3:3 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Тачира - Депортиво Ла-Гуайра 3:3
Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Депортиво Ла-Гуайра - Арагуа 3:3 Депортиво Ла-Гуайра - Депортиво Лара 2:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Каракас - Депортиво Ла-Гуайра 3:2 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:1 Сулия - Депортиво Ла-Гуайра 0:2 Депортиво Ла-Гуайра - Эрманос Кольменарес 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Эрманос Кольменарес 3:0 Универсидад Сентраль - Депортиво Ла-Гуайра 0:0 Эрманос Кольменарес - Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Академия Пуэрто-Кабельо 2:1 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 2:0 Эстудиантес Мерида - Депортиво Ла-Гуайра 4:1