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  3. Копа Судамерикана: Группа G
Индепендьенте Авельянеда
4:0
Конец матча
Депортиво Ла-Гуайра
0'
11' Желтая карточка
Jon Aranburu
31' Желтая карточка
Виго Алекс
1:0
41' Гол в свои ворота
Кумана Йохан
43' Желтая карточка
Tomas Pozzo
2:0
47' Гол
Бенегас Леандро
3:0
83' Гол
Роа Андрес Фелипе
85' Желтая карточка
Бенегас Леандро
85' Желтая карточка
Флорес Арлес
86' Желтая карточка
Edson Rivas
87' Желтая карточка
Ольсес Карлос
4:0
90' Гол
Бенегас Леандро
90'+6
1
Соса
Себастьян
19
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
10
Alan
Sonora
21
Carlos
Benavidez
43
Касарес
Хуан
35
Tomas
Pozzo
18
Бенегас
Леандро
23
Бланко
Доминго
1
Ольсес
Карлос
5
Ла
Мантия
Франсиско
26
Рамос
Джовани
3
Jon
Aranburu
4
Kendrys
Silva
15
Clyde
Garcia
8
Флорес
Арлес
24
Кумана
Йохан
17
Santiago
Herrera
9
Боливар
Джованни
18
Yackson
Rivas
Индепендьенте Авельянеда
Депортиво Ла-Гуайра

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Депортиво Ла-Гуайра

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:2

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Депортиво Ла-Гуайра
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 1:5 Минерос де Гуайяна - Депортиво Ла-Гуайра 3:3 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Тачира - Депортиво Ла-Гуайра 3:3
Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Депортиво Ла-Гуайра - Арагуа 3:3 Депортиво Ла-Гуайра - Депортиво Лара 2:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Каракас - Депортиво Ла-Гуайра 3:2 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:1 Сулия - Депортиво Ла-Гуайра 0:2 Депортиво Ла-Гуайра - Эрманос Кольменарес 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Эрманос Кольменарес 3:0 Универсидад Сентраль - Депортиво Ла-Гуайра 0:0 Эрманос Кольменарес - Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Академия Пуэрто-Кабельо 2:1 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 2:0 Эстудиантес Мерида - Депортиво Ла-Гуайра 4:1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Томас Поццо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Кумана Йохан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      31'
      Виго Алекс получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Jon Aramburu получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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